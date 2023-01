marché  adhésif optiquement transparent devrait croître à un taux de marché de 10,90% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

adhésif optiquement transparent Marché Analyse de et scénario

Le principal utilisateur final du marché des adhésifs optiquement transparents est l’industrie électronique. L’adhésif optiquement transparent (OCA) est principalement utilisé dans les applications d’ affichage et d’écran tactile. Les applications devraient s’améliorer à mesure que les appareils mobiles, les téléviseurs, les tablettes, les téléphones et les ordinateurs portables passeront aux écrans tactiles.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des adhésifs optiquement transparents a augmenté d’une valeur de 2,07 milliards en 2021 et devrait atteindre une valeur de 4,74 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des adhésifs optiquement transparents

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (acrylique, acétate de polyvinyle, silicone , polyuréthane, époxy, autres), épaisseur de l’adhésif (moins de 1 MM, 1-2 MM, 2-3 MM, 3-4 MM, 4-5 MM, autres), substrat (métal, Verre, verre ITO, polyéthylène téréphtalate (PET), polyméthacrylate de méthyle (PMMA), polycarbonate (PC), autres), application (téléphones portables, tablettes, moniteurs, télévision, signalisation extérieure, automobile, appareils portables, tableaux noirs électroniques, OLED, Autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Henkel Adhesives Technologies India Private Limited (Allemagne), 3M (États-Unis), tesa Tapes (Inde) Private Limited (Inde), Dow (États-Unis), NITTO DENKO CORPORATION. (Japon), LINTEC Corporation (Japon), SAINT-GOBAIN (France), Dymax (États-Unis), Hitachi, Ltd. (Japon), DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA (Allemagne), DuPont (États-Unis), Cyberbond. (États-Unis), TORAY INDUSTRIES, INC. (Japon), Scapa Group Ltd (États-Unis), Master Bond Inc. (États-Unis), Adhesives Research Inc. (États-Unis) et Norland Products (États-Unis) Des opportunités Plusieurs acteurs de premier plan lancent de nouveaux appareils électroniques avec des investissements considérablement accrus

L’adoption mondiale croissante d’appareils de technologie de pointe

Définition du marché

Les adhésifs optiquement transparents (OCA) sont des adhésifs transparents et incolores qui permettent de coller toute la surface d’un écran à l’appareil sans provoquer de distorsion de l’affichage. La clarté optique de ces adhésifs est importante car ils sont propres et transparents et donc utilisés dans les applications les plus critiques. Il améliore la durabilité, les propriétés optiques, la force d’adhérence , la fiabilité et la force de liaison. Il relie les dispositifs d’affichage, les écrans tactiles, le plastique, les lentilles de protection et d’autres matériaux optiques, tels que l’unité de capteur principale, pour fournir une apparence visuelle claire.

Dynamique du marché mondial des adhésifs optiquement transparents

Conducteurs

Forte prévalence d’appareils intelligents

La demande croissante pour les derniers appareils intelligents basés sur la technologie, les smartphones, les tablettes, les smartphones, les ordinateurs, les écrans d’affichage des appareils médicaux, les téléviseurs et les écrans LCD stimule le marché. Selon le Fonds monétaire international, les ventes de smartphones en 2019 ont atteint environ 1,37 million d’unités dans le monde, et plus de la moitié de la population mondiale, soit plus de 5 milliards de personnes, possèdent des appareils mobiles. L’adhésif optiquement transparent lie la couche transparente des appareils pour les protéger des produits chimiques agressifs, des dommages et des rayures. Il améliore également les performances mécaniques, optiques et électriques du module et de l’appareil d’affichage, ainsi que sa visibilité, sa lisibilité et son contraste dans les appareils intérieurs et extérieurs.

Achats en ligne et croissance des ventes en ligne

L’adoption croissante d’adhésifs optiquement transparents par les industries de fabrication d’appareils électroniques pour un collage transparent, combinée à la croissance des ventes de sites Web de commerce électronique de Flipkart, Amazon et d’autres, stimule la croissance du marché OCA. Selon la CNUCED, en 2018, les ventes mondiales du commerce électronique ont atteint environ 25,6 billions de dollars américains, en hausse de 7 % par rapport à 2017, et plus de 1,4 milliard de personnes ont effectué des achats en ligne. Des appareils électroniques grand public tels que des smartphones, des tablettes, des téléviseurs, des écrans LED, etc. ont été achetés. Cela a entraîné une augmentation de la demande pour l’OCA utilisé par les équipementiers pour fabriquer et emballer ces appareils.

Des opportunités

Avancées technologiques et nouvelles offres de produits

L’adoption mondiale croissante d’appareils de technologie de pointe, alors que plusieurs acteurs de premier plan lancent de nouveaux appareils électroniques avec des investissements considérablement accrus pour la production de produits nouvellement développés, peut créer une énorme opportunité pour la croissance du marché OCA. Par exemple, le 11 septembre 2018. Samsung a conçu les premiers adhésifs optiquement transparents au monde pour ses smartphones et panneaux pliables.

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l’accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

DEVELOPPEMENTS récents

Le 5 juillet 2019, PANACOL a annoncé le développement d’un adhésif optiquement transparent, Vitralit 50004. L’adhésif acrylique durcissable aux UV a une très faible viscosité et est utilisé pour stratifier les optiques ainsi que pour coller divers systèmes et appareils d’affichage. Il a une capacité d’adhérence élevée et est compatible avec une large gamme de substrats, y compris le verre à couches et les plastiques.

Analyse régionale / aperçu du marché des adhésifs optiquement transparents

Le marché des adhésifs optiquement transparents est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, épaisseur d’adhésif, substrat et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des adhésifs optiquement transparents sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’adhésif optiquement transparent domine dans la région Asie-Pacifique en raison des vastes économies en développement de la région et de la présence de pays tels que la Chine, la Corée du Sud et l’Inde en tant que consommateurs dynamiques d’appareils électroniques en raison de l’adoption rapide de nouvelles technologies par les pays. appareils électroniques. En tant que plus grand fabricant et consommateur d’appareils électroniques tels que les smartphones, les tablettes, les LED, les écrans LCD et les industries automobiles en Asie-Pacifique, la Chine et l’Inde y contribuent le plus.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Méthodologie de recherche : marché mondial adhésif optiquement transparent

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L’étape comprend l’obtention d’informations sur le marché ou de données connexes par le biais de diverses sources et stratégies. Cela comprend l’examen et la planification de toutes les données acquises lors de l’avance passée. Il englobe également l’examen des incohérences d’information observées dans différentes sources d’information. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des brevets, l’analyse des prix, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de la part mondiale par rapport à la région et la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

