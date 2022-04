Marché ADAS et composants de conduite autonome Forte demande, tendances récentes, croissance future, analyse de l’industrie, recherche de prévisions, principaux fabricants et perspectives 2027

Le nombre croissant d’initiatives gouvernementales à l’échelle mondiale liées à la sécurité des véhicules, associé à la demande croissante de véhicules sûrs et efficaces, sont les principaux facteurs attribués à la croissance du marché ADAS au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des composants ADAS et de conduite autonome devrait atteindre 118,03 milliards USD en 2027. Le rapport sur le marché mondial des composants ADAS et de conduite autonome propose une analyse détaillée de la taille du marché mondial, une analyse régionale et nationale du marché, la croissance du segment, paysage concurrentiel, analyse des ventes, analyse de la chaîne industrielle, opportunités, développements récents, cadre réglementaire, analyse de la croissance du marché et initiatives stratégiques du marché.

Le capteur LiDAR est le capteur le plus important pour un véhicule automobile autonome. Les véhicules autonomes ou autonomes testés par des entreprises telles qu’Uber, Alphabet, Toyota et d’autres s’appuient fortement sur ces types de capteurs pour se localiser sur les cartes détaillées dont ils ont besoin pour se déplacer et pour identifier des choses comme d’autres véhicules et des piétons.

Le marché mondial des ADAS et des composants de conduite autonome présente divers éléments cruciaux tels que les tendances du marché, la taille du marché, la part de marché, les revenus, réseau de vente et canaux de distribution, modèles et taux de production et de consommation, rapport offre-demande et autres décisions commerciales stratégiques, pour offrir une meilleure compréhension des principaux concurrents et permettre aux lecteurs de mettre en œuvre ces stratégies fructueuses pour développer leurs activités.

Les principaux acteurs du marché sont Robert Bosch, ZF Friedrichshafen, Denso, Continental AG, Valeo, Magna International, Veoneer, Hyundai Mobis, Aptiv et Analog Devices, entre autres.

Il offre une image lucide des tendances actuelles du marché mondial ADAS et composants de conduite autonome, avec une perspective impartiale des principaux acteurs du marché, des régions / pays clés, des industries d’utilisation finale et de divers types de produits.

du système (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume

2017-2027

unités

d’

milliers

Perspectives2017-2027)

Véhicule

Voiture de taille moyenne

Berline

Monospace

Autres

Véhicule utilitaire léger (VUL)

compact

Véhicule utilitaire

Autres

lourd (VHC)

Camion mobile

Limousine

Autres

Propulsion Outlook (Revenus : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Véhicules électriques Véhicule

batterie Véhicule électrique

à combustible Véhicule électrique

hybride

rechargeable

essence

Perspectives (Revenus : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

image Capteur

LiDAR Capteur à

ultrasons Capteur

infrarouge Capteur

radar Capteur

laser

capacitif

D’autres

Région du marché ADAS et des composants de conduite autonome:

Le rapport se concentre principalement sur les régions clés du marché où le marché est réparti, y compris Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Le rapport se concentre en outre sur les segments clés du marché, tels que les types de produits, le spectre d’applications, la technologie, les industries des utilisateurs finaux, entre autres.

Le rapport prend en compte le calendrier suivant pour l’estimation du marché :

Années historiques : 2017-2018

Année de base : 2019

Année estimée : 2027

Années de prévision : 2020-2027

Caractéristiques importantes du rapport sur le marché ADAS et des composants de conduite autonome :

analyse approfondie du paysage concurrentiel à offrir aux lecteurs des informations clés sur les facteurs moteurs et restrictifs ainsi que les stratégies adoptées par les principaux acteurs

Évaluation des tendances existantes et émergentes de la sphère commerciale

Analyse détaillée des opportunités de croissance émergentes et des menaces et limitations auxquelles les acteurs pourraient être confrontés dans les années à venir

Répartition importante du marché pour évaluer les facteurs qui pourraient influencer la croissance du marché mondial

Une prévision sur 8 ans pour une meilleure compréhension du fonctionnement et des opportunités de croissance du marché

