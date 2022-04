Marché 5G 2021 par tendances, dernières recherches, analyse de la concurrence dans l’industrie, revenus et prévisions jusqu’en 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la 5G. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché de la 5G présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Aperçu du marché

La technologie de réseau cellulaire ou 5G de cinquième génération devrait accélérer la croissance numérique de l’Inde. La vitesse ultra-rapide, la bande passante élevée et la faible latence de la 5G sont envisagées pour alimenter la transformation numérique du pays. En Inde, le lancement commercial de la 5G devrait avoir lieu fin 2020. Le marché de la 5G en Inde devrait être évalué à 32.43 milliards INR d’ici 2020 et devrait atteindre 19 053.09 milliards INR d’ici 2025, avec une croissance annuelle composée exceptionnelle (CAGR) de 96.69% ​​sur la période 2021-2025. La vente aux enchères du spectre 5G par TRAI était prévue au deuxième trimestre 2020 ; cependant, il a été reporté à fin 2020, en raison de la pandémie de COVID-19.

Applications potentielles de la 5G :

Une tarification durable du spectre, un paysage politique et réglementaire stable et des cas d’utilisation innovants sont estimés être les principaux catalyseurs de l’accélération de la croissance du marché 5G en Inde. L’agriculture, l’automobile, la fabrication, la santé, l’énergie et les services publics, ainsi que les médias et le divertissement sont susceptibles d’être les industries d’utilisateurs finaux potentiels de la 5G. Il devrait révolutionner l’industrie agricole grâce au transfert de données à haut débit dans les drones agricoles, l’irrigation intelligente, l’agriculture de précision et la surveillance des sols, des cultures et du bétail.

Dans l’industrie automobile, la 5G devrait accélérer la mise en œuvre des voitures connectées, du V2X (véhicule à tout), de la conduite autonome et du système de transport intelligent. L’industrie manufacturière devrait tirer parti de la 5G dans les usines connectées et intelligentes, la planification synchronisée, le réseau de chaîne d’approvisionnement intelligent et les opérations logistiques intelligentes. En outre, la 5G est susceptible de transformer numériquement le secteur de la santé grâce à l’application de l’Internet des objets médicaux (IoMT), des soins de santé connectés, de la gestion des données des patients et de la consultation en ligne.

La 5G devrait trouver une large utilisation dans les villes intelligentes. Les principales applications de la ville intelligente de la 5G devraient être les systèmes de gestion des services publics intelligents, les réseaux intelligents et les systèmes de mesure, les systèmes intelligents de gestion du trafic, les feux de circulation intelligents, la vidéosurveillance et l’analyse, et la gestion des déchets.

Influenceurs du marché :

L’Inde est le plus grand consommateur de données au monde. Le pays représentait la consommation de 11 Go de données par mois et par utilisateur, en moyenne. La technologie à large bande existante ne parvient pas à répondre à la demande croissante en raison du manque d’infrastructures adéquates. La 5G a un énorme potentiel pour combler les diverses lacunes de la technologie 4G LTE existante, telles que la faible vitesse de mobilité, la latence élevée et le déploiement à forte intensité de capital. La 5G a une vitesse de données élevée, ce qui améliore la mobilité et l’expérience utilisateur. De plus, la latence inférieure à une milliseconde répond aux critères aigus des applications industrielles et IoT. De plus, le réseau 5G hautement fiable et sécurisé est crucial pour soutenir le paysage naissant de l’IoT en Inde. L’adoption massive d’appareils et d’applications IoT devrait favoriser le marché de la 5G en Inde.

Le lancement commercial de la 5G est contrecarré par le prix élevé du spectre 5G, les CAPEX élevés, le manque d’infrastructure et les problèmes de sécurité des données. Le prix du spectre 5G recommandé par TRAI est exorbitant par rapport au marché international, défiant l’industrie indienne des télécommunications en difficulté financière. L’infrastructure 5G nécessite des tours fibrées, une densification du réseau et une station de base spécialisée, entraînant de gigantesques investissements CAPEX pour les acteurs télécoms. Vodafone Idea Limited, Bharti Airtel Limited et Reliance Jio Infocomm Limited nécessiteraient ensemble une dépense en capital d’environ 2,1 milliards INR au cours des cinq prochaines années pour l’infrastructure 5G.

Impact du COVID-19 :

La crise provoquée par la pandémie de COVID-19 a retardé le plan de déploiement de la 5G en Inde. La vente aux enchères du spectre 5G, qui était prévue en juin 2020, a été reportée. En outre, le 3GPP a également retardé la publication des normes 5G. Cela a à son tour conduit les couches à bloquer la production d’équipements et de dispositifs d’infrastructure. En raison du retard des enchères du spectre 5G, des entreprises comme Samsung et Oppo ont lancé leurs produits récents sans prise en charge 5G en Inde, tandis que les mêmes appareils disposent de fonctionnalités de prise en charge 5G sur d’autres marchés nationaux. Bien que le lancement ait été retardé, le marché a connu une forte augmentation de la demande de données à haut débit au milieu de la pandémie. Une augmentation exponentielle du trafic de données,

Paysage concurrentiel

Les opérateurs de télécommunications en Inde ont tenu à exploiter l’opportunité de la 5G. La collaboration stratégique avec les fournisseurs d’équipements et d’infrastructures a été au centre des préoccupations des entreprises de télécommunications. Bharti Airtel Limited a établi des alliances stratégiques avec des fournisseurs internationaux tels que Nokia, Ericsson, Cisco, IBM et Red Hat au cours des dernières années pour construire une infrastructure 5G. Vodafone Idea Limited a conclu un accord pluriannuel avec Ericsson pour déployer des équipements sans fil compatibles 5G en Inde. D’autre part, Reliance Jio Infocomm (Jio) a renforcé le développement de la technologie 5G indigène de bout en bout.

Entreprises couvertes

Fournisseurs de services 5G

Bharti Airtel Limited

Bharat Sanchar Nigam Limited

Reliance Jio Infocomm Limited

Vodafone Idea Limited

Fournisseurs d’équipements d’infrastructure

Cisco Systems, Inc.

Ericsson

Huawei Technologies Co., Ltd

Nokia Oyj

ZTE Corporation

