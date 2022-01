Marché 2029 des intégrateurs de systèmes de santé et de systèmes médicaux Principaux acteurs et secteurs clés de 2022 par segments d’utilisateurs finaux Prévision jusqu’en 2029

Pour atteindre un niveau suprême d’informations sur le marché et se familiariser avec les meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, le rapport de marché est la clé parfaite. Diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur sont données dans le rapport. Le rapport est structuré avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Le document commercial englobe divers segments liés à l’industrie et au marché avec une recherche et une analyse approfondies.

Le marché des intégrateurs de systèmes de santé et médicaux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 3 578,1 millions de dollars d’ici 2028 et devrait croître à un TCAC de 11,02% dans le période de prévision mentionnée ci-dessus.

Oracle, INTERFACEWARE Inc., IBM, InterSystems Corporation, Orchestrer les soins de santé, Siemens Healthcare Limitée privée, Cerner Corporation, Groupe Burwood, Inc., Systèmes logiciels de Boston, SYSTÈMES AVI , SOCIETE GENERALE ELECTRIQUE, Capsule Technologies, Inc., Royal Philips NV, Informer, le groupe de sociétés Orion Health, NXGN Management, LLC, athenahealth, Inc., Redox, Inc., Summit Healthcare Services, Inc. et Epic Systems Corporation parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des Intégrateurs de systèmes de santé et médicaux

Le paysage concurrentiel du marché des intégrateurs de systèmes de santé et de systèmes médicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises sur le marché des intégrateurs de systèmes de santé et médicaux.

Les intégrateurs de soins de santé et de systèmes de santé visent à garantir que les services de soins de santé comportementale sont plus accessibles et connectés au système de soins de santé plus large.

The rapid rise in the volume of data generated in healthcare systems is amongst the significant factors expected to fuel the growth and demand of healthcare and medical system integrators market. In addition, the potential for reductions in medical error rate and improvements in care quality is also anticipated to push the growth in the global healthcare and medical system integrators market over the forecast period of 2021 to 2028. Likewise, the increase in need to improve patient safety and high chances of preventable chronic diseases are also projected to lift the growth of the market. Furthermore, the rapid technological developments and rise in need to integrate healthcare systems are also expected to act as significant factors which will flourish the growth of the healthcare and medical system integrators market.

L’augmentation rapide des marchés et du développement de la télésanté et de la surveillance à distance des patients, ainsi que le soutien et les initiatives favorables du gouvernement devraient offrir des opportunités de croissance importantes pour le marché des intégrateurs de systèmes de santé et médicaux au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Cependant, on estime que les coûts de mise en œuvre élevés et les restrictions d’interopérabilité limitent la croissance du marché des intégrateurs de systèmes de santé et médicaux, alors que les problèmes de sécurité des données et le manque de professionnels de l’informatique de santé qualifiés peuvent remettre en cause la croissance du marché des intégrateurs de systèmes de santé et médicaux.

This healthcare and medical system integrators market report provides details of new recent developments, trade regulations, import export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market.

Global Healthcare and Medical System Integrators Market, By Type (Horizontal Integration, Vertical Integration), Application (Government Hospitals, Private Hospitals and Clinics, Healthcare Organizations, Others), Country (U.S., Canada, Mexico, Germany, Italy, U.K., France, Spain, Netherland, Belgium, Switzerland, Turkey, Russia, Rest of Europe, Japan, China, India, South Korea, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia- Pacific, Brazil, Argentina, Rest of South America, South Africa, Saudi Arabia, UAE, Egypt, Israel, Rest of Middle East & Africa) Industry Trends and Forecast to 2028

