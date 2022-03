Marché 2022 de la plate-forme bancaire numérique en Europe: développement futur, impact du COVID-19, fabricants, demandes et rapport sur les revenus discutés dans un nouveau rapport d’étude de marché

Le marché européen des plateformes bancaires numériques devrait passer de 935,7 millions de dollars américains en 2018 à 2 340,3 millions de dollars américains d’ici 2027. Cela représente un TCAC de 11,0 % entre 2018 et 2027.

La transformation numérique ou numérisation des entreprises fait référence à l’intégration de la technologie numérique dans divers processus commerciaux, activités organisationnelles et modèles commerciaux. L’optimisation des processus métier de bout en bout, l’augmentation de l’efficacité opérationnelle, l’amélioration de l’expérience client et la réduction des coûts ne sont que quelques-uns des facteurs à l’origine de la transformation numérique dans le secteur bancaire. La révolution croissante de la transformation numérique dans le secteur bancaire présente une énorme opportunité pour les fournisseurs de plateformes bancaires numériques, car elles permettent aux banques de lancer des services numériques plus rapidement et d’améliorer l’expérience client. En plus de cela, la prolifération des appareils intelligents, la facilité d’accès à Internet, les progrès de l’IdO et de l’intelligence artificielle ont augmenté de façon exponentielle, ce qui conduit en outre au besoin croissant d’une stratégie mobile/numérique d’abord parmi les banques.

Obtenez un exemple de copie du rapport sur le marché de la plate-forme bancaire numérique en Europe@ : https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00006482

(*Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.)

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Appway SA

CREALOGIX Holding SA

EdgeVerve Systems Limited

Fiserv, Inc.

Oracle Corporation

SAP SE

Sopra Stéria

Tata Consultancy Services Limited (TCS)

Temenos Siège social SA

Worldline SA

Actuellement, l’Allemagne domine le marché européen des plateformes bancaires numériques en raison de la forte présence du secteur bancaire dans le pays. Des facteurs tels que la numérisation croissante dans le secteur BFSI et la demande croissante de solutions bancaires mobiles contribuent considérablement à la croissance du marché des plateformes bancaires numériques en Europe. Le chiffre ci-dessous met en évidence la part des revenus du reste de l’Europe sur le marché européen des plateformes bancaires numériques au cours de la période de prévision :

MARCHÉ DES PLATEFORMES BANCAIRES NUMÉRIQUES EN EUROPE – SEGMENTATION:

Marché de la plate-forme bancaire numérique en Europe par type

Services bancaires aux entreprises

La Banque de détail

Marché de la plateforme bancaire numérique en Europe par type de déploiement

Sur site

Nuage

Marché de la plate-forme bancaire numérique en Europe par pays

Allemagne

Royaume-Uni

La France

Italie

Russie

Le reste de l’Europe

Les rapports couvrent les développements clés du marché européen des plateformes bancaires numériques en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée à Business Market Insights est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Achetez une copie du rapport d’étude de marché sur la plate-forme bancaire numérique en Europe@ : https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00006482

Principales caractéristiques du rapport sur le marché de la plate-forme bancaire numérique en Europe:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen des plateformes bancaires numériques.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales du secteur sur le marché européen des plateformes bancaires numériques, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ : https://www.businessmarketinsights.com/reports/europe-digital-banking-platform-market

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/