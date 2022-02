Maladie du greffon contre l’hôte (GVHD) Taille du marché 2022, principaux acteurs clés, tendances, demande 2028

La maladie du greffon contre l’hôte (GVHD) est une affection médicale qui survient après une greffe d’organe lorsque les cellules immunitaires du donneur attaquent les tissus organiques du receveur. Il s’agit d’une complication courante qui survient après une allogreffe de moelle osseuse (greffe de cellules souches). Les symptômes de la maladie vont de mineurs à graves et potentiellement mortels, et entraînent fréquemment des maladies telles que la jaunisse, l’inflammation de la peau et autres. Les principaux facteurs moteurs du marché de la maladie du greffon contre l’hôte (GVHD) sont l’augmentation des greffes de moelle osseuse et l’augmentation du nombre de chirurgies.

L ‘«analyse du marché mondial de la maladie du greffon contre l’hôte (GVHD) jusqu’en 2028» est une étude spécialisée et approfondie du secteur des soins de santé avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de la maladie du greffon contre l’hôte (GVHD) avec une segmentation détaillée du marché par type de produit, type de traitement et canal de distribution. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la maladie du greffon contre l’hôte (GVHD) et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Principaux acteurs du marché Maladie du greffon contre l’hôte (GVHD):

• Novartis SA

• Société Bristol-Myers Squibb

• Pfizer, Inc.

• Neovii Pharmaceuticals SA

• AbbVie Inc.

• Astellas Pharma Inc.

• Merck KGaA

• Soligenix

• Genentech, Inc.

• Incyté

SEGMENTATION DU MARCHÉ

• En fonction du type de produit, le marché est segmenté en corticostéroïdes, thérapies ATG, inhibiteurs de l’IL2R (CD25), inhibiteurs du TNF, inhibiteurs de la calcineurine, inhibiteurs de mTOR, thérapies SOT, thérapies antinéoplasiques, traitements des cellules souches, photophorèse extracorporelle et autres produits biologiques.

• Sur la base du type de traitement, le marché est segmenté en prophylaxie GVHD, GVHD chronique, GVHD aiguë.

• Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Maladie du greffon contre l’hôte (GVHD). En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments de marché et les régions de la maladie du greffon contre l’hôte (GVHD).

Marché de la maladie du greffon contre l’hôte (GVHD) segmenté par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

