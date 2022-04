Maisons de soins infirmiers et établissements de soins de longue durée Marché 2022 | Dernières tendances, demande, croissance, opportunités et perspectives jusqu’en 2028 | Principaux acteurs clés

Un rapport ajouté sur le DBMR, intitulé « Marché des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée » 2021 par taille, part, régions, type et application, prévisions jusqu’en 2027 couvre plusieurs organisations bien connues, principaux acteurs du marché enquête approfondie sur le État actuel du marché des foyers de soins et des établissements de soins de longue durée. Ce rapport d’analyse de l’industrie aide à découvrir les conditions et tendances générales du marché. L’étude de marché sur les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée analyse la situation du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les définitions,les classifications et les distributeurs.

Le marché des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La hausse des investissements en capital-risque stimule les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée.

Segment de taille du marché des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée par entreprise, ce rapport couvre:

Tous les scripts

LTCG

Société Cerner

Solutions Inteltec

Sunrise Senior Living

Atria Senior Living, Inc

Systèmes de données ADL, Inc

SVC Santé

Omnicell, Inc.

Netsmart Technologies, Inc.

ResMed, McKesson Corporation

Segmentation du marché couverte dans le rapport

Par produit (EHR, eMAR, gestion de la paie)

Par mode de livraison (basé sur le Web, sur site, basé sur le cloud)

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, ASEAN, Reste de l’Asie-Pacifique)

Europe (Italie, Allemagne, France, Espagne, Europe centrale et orientale, reste de l’Europe)

Moyen-Orient et Afrique (CCG, Turquie, Reste du Moyen-Orient et Afrique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

Tendances et dynamiques du marché des foyers de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée:

– Offre et demande (2021-2027)

– Tendances/opportunités/défis actuels

– Segments et sous-segments de marché

– Percées technologiques

– Taille du marché

– Analyse de la chaîne de valeur et des parties prenantes

– Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée contient des informations sur le développement de la production, les ventes sur le marché, le commerce régional, le calcul des investissements, les opportunités d’investissement, les perspectives commerciales, la politique, le marché régional et d’autres caractéristiques importantes du marché. Ce document de marché comprend un chapitre sur le marché mondial et toutes ses sociétés associées avec leurs profils, qui donne des informations et des données importantes concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Le rapport complet sur le marché des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée contribuera certainement à augmenter les ventes et à améliorer le retour sur investissement (ROI). En outre,

Étendue du marché mondial des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée et taille du marché

Sur la base du produit, le marché des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée est segmenté en EHR, eMAR et gestion de la paie

Le marché des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée est également segmenté sur la base du mode de livraison en Web, sur site et dans le cloud.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée sont Allscripts, LTCG, Cerner Corporation, Intellitec Solutions, Sunrise Senior Living, Atria Senior Living, Inc., ADL Data Systems, Inc., CVS Health, Omnicell, Inc., Netsmart Technologies, Inc., ResMed, McKesson Corporation, Optimus EMR, PointClickCare, MatrixCare, BlueStrata EHR et Kronos Incorporated. entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Influence clé du marché des foyers de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée:

Quelle était la taille du marché Maisons de soins infirmiers et établissements de soins de longue durée, les tendances de croissance et les prévisions du marché? Quel sera le TCAC du marché Maisons de soins infirmiers et établissements de soins de longue durée au cours de la période de prévision (2021-2027)? Quels segments étaient les plus attractifs pour les investissements ? Comment ces segments devraient croître au cours de la période de prévision. Quel fabricant/vendeur/acteurs du marché Maisons de soins infirmiers et établissements de soins de longue durée était le leader du marché en 2021? Aperçu du portefeuille de produits existant, des produits en cours de développement et des initiatives stratégiques prises par les principaux fournisseurs du marché Maisons de soins infirmiers et établissements de soins de longue durée. Quels changements politiques aideront les parties prenantes à renforcer leur chaîne d’approvisionnement et leur réseau de demande ? Quelles régions auraient besoin de plus de produits et de services dans certains segments au cours de la période de prévision ? Quelles stratégies ont permis aux acteurs historiques de réduire leurs coûts fournisseurs, achats et logistiques ?

