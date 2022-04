LTCC & HTCC Le marché LTCC & HTCC devrait atteindre 3,67 milliards USD d’ici 2028 : Rapports et données

La taille du marché mondial des LTCC et HTCC est estimée à 3,67 milliards USD contre 3,06 milliards USD en 2019, affichant un TCAC de 2,2 % jusqu’en 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance du marché est tirée par la demande croissante de LTCC et HTCC pour la communication de données, l’automobile, l’emballage micro-ondes, l’aérospatiale et la défense, l’utilisation finale médicale, l’électronique de puissance et les applications électroniques grand public. LTCC et HTCC offrent une structure tridimensionnelle.

Le rapport de recherche prévoit une croissance significative des revenus sur le marché avec une évaluation approfondie des principales tendances et dynamiques actuelles et émergentes du marché global pour la période de prévision 2021-2028.

Les matériaux utilisés dans le HTCC sont beaucoup moins chers que le LTCC, et le HTCC a une température de cuisson plus élevée qui permet d’utiliser uniquement les métaux réfractaires, tels que le tungstène et le molybdène. Le LTCC est conçu pour une température de cuisson beaucoup plus basse qui permet d’utiliser des métaux nobles tels que l’argent, l’or, le cuivre, le palladium et autres.

Ces substrats multicouches sont utilisés pour divers composants, y compris les unités de commande électroniques, les capteurs et les boîtiers LED. Ces produits sont largement utilisés dans le secteur automobile. Les recherches en cours sur les véhicules autonomes pourraient compléter davantage la part de marché des LTCC et des HTCC au cours de la période de prévision.

Recevez un exemple de copie du rapport sur le marché mondial, visitez @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1595

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des LTCC et HTCC sont KYOCERA Corporation, Nikko Company, KOA Corporation, Micro System Technologies, Ltd., DowDuPont Inc., The NGK Spark Plug Co., Maruwa Co. Ltd., Murata Manufacturing Co., Ltd. ., Yokowa Co. Ltd. et Hitachi Metals Ltd., entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

sur la base du type de processus, le segment HTCC devrait connaître une croissance importante jusqu’en 2027 en raison d’applications étendues dans diverses industries d’utilisation finale, notamment l’aérospatiale, l’équipement militaire, les dispositifs médicaux et d’autres produits à haute température. solutions.

Le segment LTCC représentait 73% de la part des revenus du marché mondial LTCC et HTCC en 2019 et devrait connaître une croissance notable en raison de l’utilisation croissante des produits en tant que dispositifs d’antenne dans le boîtier pour plusieurs connexions simultanées et une latence ultra-faible en plus de la vitesses ultrarapides.

Sur la base du type de matériau, le segment des matériaux céramiques est sur le point de contribuer de manière significative à la croissance du marché LTCC et HTCC en raison de son importance dans l’industrie des télécommunications. L’innovation dans la technologie de communication mobile 5G stimulera encore la croissance sectorielle.

Sur la base de l’utilisation finale, le segment automobile représente la plus grande part de marché des LTCC et HTCC et devrait enregistrer un TCAC de 2,5 % sur la période d’analyse. Dans le but d’accélérer l’adoption de la technologie hybride pour les applications automobiles, les entreprises d’assemblage et les constructeurs automobiles exigeront l’incorporation de LTCC pour la conception, la spécification, la construction ainsi que les tests d’intégrité du système et les démonstrations fonctionnelles dans des conditions difficiles, ce qui alimentera la demande de produits. .

Les télécommunications sont un autre secteur d’utilisation finale de premier plan et devraient représenter 34,6 % de la part de marché d’ici 2027 en raison de l’incorporation étendue de produits, en particulier le LTCC.

Dans le paysage régional, l’Amérique du Nord devrait connaître un taux de croissance de 2,7 % au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des investissements dans les télécommunications sans fil, des équipements militaires modernes et de la forte préférence des consommateurs pour l’électronique haut de gamme.

L’Europe devrait représenter 20,4 % de la part de marché mondiale des LTCC et HTCC d’ici 2027.

En septembre 2018, Unicharm Corporation, l’un des principaux fabricants de produits d’hygiène, a signé un accord pour acquérir Cayman Limited, l’un des principaux fabricants de LTCC et HTCC et d’autres produits absorbants dans la région Asie-Pacifique.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des LTCC et HTCC en fonction du type de processus, du type de matériau, des secteurs d’utilisation finale et de la région :

Téléchargez le résumé :https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1595

Perspectives du type de processus (Revenu : milliards USD ; Volume : tonnes ; 2017-2027)

LTCC (Céramique co-cuite à basse température)

HTCC (Céramique co-cuite à haute température)

Perspectives du type de matériau (Revenus : milliards USD ; Volume : tonnes ; 2017-2027)

Vitrocéramique

Céramique

Perspectives des marchés verticaux d’utilisation finale (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : tonnes ; 2017-2027)

Automobile

Télécommunications

Aéronautique et défense

Électronique grand public

Autres

Demandez une copie personnalisée du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1595

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : tonnes ; 2017-2027)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

Explorez les rapports et l’analyse principale des données du monde Industrie des matériaux et produits chimiques:

Marché du monofilament de nylon@ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-nylon-monofilament-market

Hexaméthylènediamine Market@ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-hexamethylenediamine-market

Marché des fils texturés étirés en nylon @ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-nylon-drawn-textured-yarns-market

Marché des produits désinfectants@ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-disinfectant-products-market

À propos de Reports and Data

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports