Fabricants du marché de l’industrie de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement, type, application, régions et prévisions jusqu’en 2028

La du marché mondial de l’industrie de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement devrait atteindre 13 705,01 milliards USD à un TCAC stable de 5,8 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research . La croissance des revenus du marché mondial de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement peut être attribuée à la croissance constante du secteur du commerce électronique. Le commerce électronique (représentant une part exponentielle et croissante du secteur de la vente au détail, tant en termes de revenus que de volume) a entraîné un changement considérable dans le comportement d’achat des consommateurs et leurs attentes, les consommateurs s’attendant à une livraison rapide et gratuite des marchandises à des prix compétitifs. La croissance rapide du commerce électronique influence considérablement le secteur de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement en raison du besoin croissant de gérer des volumes de commandes accrus et de répondre aux attentes des clients en matière d’expédition, ainsi que de s’aligner sur le modèle commercial avec l’évolution des préférences des clients.

Les facteurs influençant la croissance du marché de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement et ayant un impact sur la croissance de l’industrie sont étudiés en détail dans le rapport. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché de l’industrie de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement. Le rapport examine en détail l’impact positif et négatif de la pandémie sur l’industrie de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité économique ont modifié la dynamique de l’industrie de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Le rapport sur le marché mondial de l’industrie de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs revenus, marges bénéficiaires brutes, réseau de vente et canal de distribution, situation financière et position sur le marché. Le rapport étudie également les stratégies commerciales et les alliances stratégiques entreprises par les entreprises pour acquérir une assise solide sur le marché. Le rapport met en lumière les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les promotions de marques et les lancements de produits, les accords et partenariats, ainsi que les accords avec les entreprises et les gouvernements. L’analyse complète du paysage concurrentiel offre aux lecteurs une compréhension plus approfondie des concurrents.

Paysage concurrentiel :

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que des profils de produits, des capacités de production, des produits / services, de l’analyse des prix, des marges bénéficiaires et des développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle. Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Analyse régionale :

Le rapport met en lumière la région qui devrait dominer le marché de l’industrie de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement dans les années à venir. Le rapport estime la taille du marché en termes de volume et de valeur et offre une estimation précise de la part de marché que chaque région devrait détenir au cours de la période de prévision. Le rapport analyse la propagation du marché de l’industrie de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement dans des zones géographiques clés couvrant l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale donne une idée du modèle de production et de consommation, des importations / exportations, du rapport offre et demande, de la contribution aux revenus, de la part et de la taille du marché et de la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

Quelques faits saillants du rapport

En mai 2021, Etihad Rail of United Arab Emirates and Transport, qui est une société fournissant des services de fret numérique, a annoncé la signature d’un contrat de partenariat rationaliser la prestation de services dans le secteur de la logistique. Le partenariat est destiné au développement conjoint de services logistiques intégrés via des solutions numériques, comprenant la réservation, le suivi et la connectivité multimodale.

Le mode de transport routier nécessite un investissement en capital inférieur à celui des autres modes de transport. Le principal avantage de ce mode de transport est qu’il peut fournir des services de livraison d’un entrepôt à l’autre, de la source à la destination et de porte à porte, ce qui entraîne une réduction des frais de chargement et de déchargement, des frais de camionnage et de divers autres transports intérieurs connexes. frais. De plus, le mode de transport routier est très adaptable et flexible pour atteindre les zones les plus éloignées.

L’industrie de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement via le service de logistique de la chaîne du froid aide à prolonger la durée de conservation des produits alimentaires périssables en contrôlant les facteurs qui provoquent la détérioration des aliments. La demande croissante de fruits et légumes, de viande et de fruits de mer à travers le monde en raison des progrès des matériaux d’emballage, ce qui propulse davantage la croissance du marché de l’industrie de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement.

Les principaux acteurs du marché sont DB Schenker, FedEx Corporation, Nippon Express Co. Ltd., AP Moller Maersk, Deutsche Post AG, Geodis, United Parcel Service of America Inc., CH Robinson Worldwide Inc., JB Hunt Transport Services Inc., et BDP International.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’industrie de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement en fonction du mode de transport, de l’application, de l’industrie verticale et région :

Perspectives du mode de transport (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Chemins Routes Voies aériennes navigables



Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Transport Entreposage Approvisionnement et approvisionnement Autres



Perspectives verticales de l’industrie (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Industrie manufacturière détail Santé Aérospatiale BFSI Gouvernement et services publics Média et divertissement Alimentation et boissons Autres



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France Italie Espagne Suède BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Sud Corée Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Israël Reste MEA



