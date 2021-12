Logiciel d’index principal des patients Marché Principaux fabricants, tendances, demande, analyses et prévisions jusqu’en 2028

Logiciel d’index principal des patients marché chiffre d’affaires, tendances du marché parent, indicateurs macro-économiques et facteurs déterminants, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du logiciel Master Patient Index au cours de la période de prévision 2021-2028. Plus important encore, le rapport identifie en outre l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques. La recherche segmente le marché en fonction du type de produit, de l’application, de la technologie et de la région. Pour offrir plus de clarté concernant l’industrie, le rapport examine de plus près l’état actuel de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les marchés de niche, le canal de distribution, le commerce, l’offre et la demande et la capacité de production dans différents pays.

Le Master Patient Index (MPI) est un élément essentiel et critique de chaque hôpital ou centre de santé. Pour maintenir l’énorme base de données de patients, des logiciels ou des systèmes MPI sont utilisés. Le logiciel ou système MPI est une fonctionnalité principale intégrée au dossier de santé électronique (HER) pour maintenir une identité universelle des patients au niveau organisationnel. MPI aide à connecter les dossiers des patients à partir de plusieurs bases de données et réduit la duplication des données des patients. MPI permet également d’éviter l’inexactitude des données entraînant des traitements inappropriés.

La structure du rapport sur le marché des logiciels maîtres d’indexation des patients peut être classée dans les sections suivantes :

Portée du rapport et méthodologie de recherche

Points clés à retenir

Variables du marché et leur impact sur la croissance et outils analytiques fournissant des informations de haut niveau sur la dynamique du marché et le modèle de croissance

Estimations et prévisions du marché (avec comme année de base 2019, les informations historiques de 2016 et 2018 et les prévisions de 2021 à 2028). Estimations et prévisions au niveau régional et national pour chaque catégorie qui sont résumées pour former le marché mondial.

Paysage concurrentiel. Des attributs tels que le cadre stratégique, la catégorisation des concurrents sont inclus pour fournir des détails détaillés sur la structure du marché et les engagements stratégiques ainsi que leur impact.

Les principaux acteurs du marché des logiciels maîtres d’indexation des patients :

Société McKesson

Oracle Corporation

Wipro Limitée

Solutions de soins de santé Allscripts, Inc.

NextGate

Just Associates, Inc.

Vérato

Société d’affinité QuadraMed

MÉDITECH

Société Intersystèmes.

Impact de covid-19 sur le marché du logiciel Master Patient Index

Le COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison de blocages, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines et usines a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits sur le marché mondial. Peu d’entreprises ont déjà annoncé des retards possibles dans les livraisons de produits et une baisse des ventes futures de leurs produits. Selon la situation actuelle du marché,

Informations basées sur le type

En fonction du type, le marché des logiciels d’indexation des patients principaux est segmenté en logiciels et services. En 2020, le segment des logiciels détenait une plus grande part du marché et devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision. En raison des progrès croissants des logiciels maîtres d’indexation des patients, nouveaux et existants, l’adoption du logiciel dans le système de santé devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Cadre régional

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2019 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché du logiciel Master Patient Index de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché Master Patient Index Software dans ces régions.

Marché du logiciel Master Patient Index jusqu’en 2028 – L’analyse et les prévisions mondiales sont une étude spécialisée et approfondie du logiciel Master Patient Index, en mettant l’accent sur les tendances du marché mondial. Le rapport fournit un aperçu du marché mondial du logiciel Master Patient Index avec une segmentation détaillée du marché par composants, utilisateurs finaux et régions. Les principales régions couvertes dans le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale (SCAM), qui sont ensuite sous-segmentées par pays et segments respectifs. En outre, ils fournissent la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2028 pour le marché global du logiciel Master Patient Index aux niveaux mondial, régional et national.

The Master Patient Index Software Market report provides a detailed overview of the industry including both qualitative and quantitative information. It also evaluates market dynamics effecting the market during the forecast period i.e., drivers, restraints, opportunities, and future trend and offers exhaustive PEST analysis for all five regions.

Table of Contents

Introduction

Key takeaways

Research methodology

Master Patient Index Software market landscape

Master Patient Index Software market – key market dynamics

Master Patient Index Software market – global market analysis

Master Patient Index Software market – revenue and forecasts to 2028 – product and services

Master Patient Index Software market – revenue and forecasts to 2028 – application

Overview

Master Patient Index Software market revenue and forecasts to 2028 – geographical analysis

Industry landscape

Master Patient Index Software market, key company profiles

Appendix

