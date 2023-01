Logiciel de système d’information géographique (SIG) dans l’agriculture Perspectives du marché, analyse complète et prévisions 2022-2028

Logiciel de système d’information géographique (SIG) dans l’agriculture Le rapport d’étude de marché est une source essentielle d’informations qui donne les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie. Toutes les données de marché collectées sont vérifiées et validées par les experts du marché pour les lecteurs et les utilisateurs finaux. Il devient facile d’analyser les actions des acteurs clés et leurs effets sur les ventes, les importations, les exportations, les revenus et les valeurs CAGR avec ce rapport marketing crédible. La vue d’ensemble du marché est analysée par rapport aux acteurs du marché sous forme de clients, d’entreprises ou de clients. Le rapport de première classe sur les logiciels de système d’information géographique (SIG) dans l’agriculture aide également à mesurer et à optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation.

Data Bridge Market Research analyse que le logiciel de système d’information géographique (SIG) sur le marché de l’agriculture prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La région Europe dominera le logiciel de système d’information géographique (SIG) sur le marché de l’agriculture. En effet, l’adoption par les agriculteurs de techniques modernisées est plus élevée en Europe que dans d’autres régions, et l’accès facile aux logiciels de système d’information géographique (SIG) dans l’agriculture est également un facteur de la domination de l’Europe sur les autres régions. L’Asie-Pacifique produira la croissance la plus élevée, en raison de l’adoption accrue de nouvelles technologies par la région et de l’accent accru mis sur l’industrie agricole pour des aliments de haute qualité.

Un système d’information géographique (SIG) est un outil informatisé qui facilite la collecte, la gestion et l’analyse de données spatiales et géographiques. Un système d’information géographique (SIG) est un cadre conceptualisé qui intègre divers types de données dans des visualisations grâce à l’utilisation de cartes et de techniques 3D.

Voici quelques-uns des acteurs du marché les plus connus :

Davimac Manufacturing, Deere & Company., Kasco Manufacturing, AGCO Corporation., Stara S/A Indústria de Implementos Agrícolas., Buhler Industries Inc., Morris Equipment Ltd., Kinze Manufacturing, CNH Industrial America LLC., SEED HAWK, Bourgault Industries Ltd. ., Dawn Equipment Company, Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd., Visser Horti Systems, Kverneland AS, KUBOTA Corporation, AmigoCloud, Inc., SNC-Lavalin, Autodesk Inc., Avineon, Inc. et BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED

Le marché des logiciels de système d’information géographique (SIG) dans l’agriculture devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final. Des zones géographiques telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique sont également prises en compte pour l’analyse du marché. Ce rapport à grande échelle identifie les améliorations les plus récentes, la part de marché et les systèmes appliqués par le marché important. Les données et les informations collectées pour générer ce rapport de marché de premier ordre proviennent de sources fiables telles que les sites Web des entreprises, les livres blancs, les revues et les fusions, etc. Le rapport sur le marché du logiciel de système d’information géographique (SIG) dans l’agriculture calcule également la taille du marché et les revenus générés par les ventes.

Logiciel de système d’information géographique (SIG) mondial dans la portée du marché de l’agriculture

Les logiciels de système d’information géographique (SIG) sur le marché de l’agriculture sont segmentés en fonction de la solution et de l’application. La croissance parmi les différents segments aide à une meilleure analyse de la croissance et des stratégies pour une meilleure vision du marché.

Le marché des logiciels de système d’information géographique (SIG) sur l’agriculture est également segmenté sur la base de la solution en cloud et sur site

Sur la base de l’application, le logiciel du système d’information géographique (SIG) sur le marché de l’agriculture est segmenté en surveillance des cultures, analyse des sols et surveillance de l’irrigation.

Analyse régionale du marché Logiciel de système d’information géographique (SIG) dans l’agriculture:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et le reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Points précieux du rapport d’étude de marché sur les logiciels de système d’information géographique (SIG) dans l’agriculture:

Changements significatifs dans la dynamique du marché.

Rapports et évaluation des développements récents de l’industrie.

Une analyse de fond complète, qui comprend une évaluation du marché Logiciel de système d’information géographique (SIG) parental dans l’agriculture.

Taille actuelle, historique et projetée du marché Logiciel de système d’information géographique (SIG) dans l’agriculture du point de vue de la valeur et du volume.

Logiciel de système d’information géographique (SIG) dans l’agriculture Segmentation du marché selon les principales régions.

Logiciel de système d’information géographique (SIG) dans l’agriculture Parts de marché et stratégies des principaux fabricants.

Segments spécifiques émergents et régionaux pour le marché des logiciels de système d’information géographique (SIG) dans l’agriculture.

Une évaluation objective de la trajectoire du Marché.

Recommandations aux meilleures entreprises pour renforcer leur présence sur le marché.

