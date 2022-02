Liquide sur silicium (Lcos) Perspectives du marché, facteurs de croissance, scénario de l’industrie et prévisions 2027

En tenant compte des exigences du client, le document d’étude de marché universel Liquide sur silicium (Lcos) a été construit avec une étude professionnelle et complète. Le rapport comprend des informations explicites et à jour sur les demandes du consommateur, ses goûts et ses préférences variables sur un produit particulier. Les rapports d’études de marché acquièrent une importance considérable sur ce marché en pleine transformation ; par conséquent, ce rapport de marché a été doté d’une manière anticipée.

Le rapport d’étude de marché à grande échelle Liquide sur silicium (Lcos) est une source d’informations éprouvée et cohérente qui donne une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent les entreprises vers le succès.

Le marché des liquides sur silicium (Lcos) devrait atteindre 13,56 milliards USD d’ici 2027, avec une croissance du marché à un taux de 28,5% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Selon Data Bridge Market Research, le marché du liquide sur silicium (Lcos) se développe en raison de certains facteurs tels que la prévalence croissante de la plate-forme technologique ouverte dans le monde et l’applicabilité croissante en raison d’une large gamme de compatibilité. La fréquence croissante des fonds pour la progression technologique ainsi que la domination devraient également renforcer la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Segmentation:

Liquid on silicon (Lcos) market on the basis of product has been segmented as projectors, head-up display (HUD), head mount display (HMD), and others. Projectors have been further segmented into LCD projectors, DLP projectors, and Lcos projectors. Head-up display (HUD) has been further segmented into premium/luxury cars, sportscars, and mid segment cars.

Based on technology, liquid on silicon (Lcos) market has been segmented into ferroelectrics (F-LCOS), nematics Lcos (NLC), and wavelength selective switching (WSS).

On the basis of architectures, liquid on silicon (Lcos) market has been segmented into color filter liquid crystal on silicon (Lcos), and color sequential Lcos.

On the basis of application, liquid on silicon (Lcos) market has been segmented into consumer electronics, automotive, aviation, military, optical 3D measurement, medical, and others. Others have been further segmented into fire fighting, sports, industrial/engineering, and augmented reality.

Liquid on silicon (Lcos) has also been segmented on the basis of design type into one panel design, and three panel design.

The major players covered in the Liquid On Silicon (Lcos) Market report are:

The major players covered in the liquid on silicon (Lcos) market report are 3M, AAXA TECHNOLOGIES INC, Canon Inc., Forth Dimension Displays Limited, Himax Technologies, Inc., Hitachi, Ltd., HOLOEYE Photonics AG, JVC KENWOOD CORPORATION, Silicon Micro Display, Sony Semiconductor Solutions Corporation, SYNDIANT, among other domestic and global players. Market share data is available for global, North America, Europe, Asia-Pacific (APAC), Middle East and Africa (MEA) and South America separately. DBMR analysts understand competitive strengths and provide competitive analysis for each competitor separately.

