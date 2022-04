L’IoT sur le marché des services publics – Brève analyse de l’industrie mondiale par tendance, taille, part, concurrence, croissance, analyse SWOT, prévisions 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur l’IoT dans la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché des services publics pour 2027, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Le marché mondial de l’IoT dans les services publics augmentera à un TCAC de plus de 18 % au cours de la période de prévision 2019-2025.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les secteurs de la santé/TIC/chimie, ce qui se traduira par un vaste marché pour l’ IoT dans les services publics .

Marché mondial de l’IoT dans les services publics – Moteurs, contraintes, opportunités, tendances et prévisions jusqu’en 2025

Le rapport d’étude de marché d’Infoholic Research comprend une segmentation détaillée du marché mondial de l’IoT dans les services publics par composant (logiciel d’application, réseau, appareil et service), par application (réseau intelligent, comptage intelligent et eau intelligente) et par région ( Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine). Ce rapport d’étude de marché identifie PingThings, Itron, Actility, Trilliant, Samppee, Verdigris, Energyworx, Grid4C, WAVIOT et Tibber comme les leaders du marché opérant sur le marché mondial de l’IoT dans les services publics.

Aperçu du marché mondial de l’IoT dans les services publics Le

rapport d’étude de marché d’Infoholic prévoit que le marché mondial de l’IoT dans les services publics augmentera à un TCAC de plus de 18 % au cours de la période de prévision 2019-2025. Le marché de l’IdO dans les services publics est déterminé par l’intérêt accru des consommateurs pour optimiser et surveiller l’utilisation des services d’électricité et d’eau, entre autres.

L’IoT dans les services publics est sur le point de transformer le secteur des services publics en termes de distribution et d’utilisation de l’énergie. En mettant l’accent sur l’analyse et l’IA, l’IoT exploite la puissance des données pour prendre des décisions éclairées qui aident à minimiser les coûts.

L’IoT dans l’analyse concurrentielle de l’étude de marché des services publics et les principaux fournisseurs

Le rapport couvre et analyse le marché mondial de l’IoT sur les services publics. Les principaux acteurs adoptent diverses stratégies de croissance organiques et inorganiques telles que les collaborations et les partenariats, les coentreprises et quelques autres stratégies pour être en position de force sur le marché.

Quelques-uns des principaux fournisseurs sur le marché de l’IoT dans les services publics :

– PingThings

– Itron

– Actility

– Trilliant

– Smappee

Il existe peu d’autres fournisseurs qui ont été analysés en fonction de leur portefeuille, de leur présence géographique, de leurs canaux de commercialisation et de distribution, de la génération de revenus et d’investissements importants en R&D pour l’analyse de l’ensemble de l’écosystème.

IoT dans la segmentation du marché des services publics par composant

– Logiciel d’application

o Analyse

o Facturation

o Sécurité

– Réseau

o SCADA

o Gestion de la distribution

– Appareil

– Service

o Déploiement et intégration

o Maintenance et support

o Conseil

Le segment réseau contribue de manière significative à la croissance du marché. Le segment des logiciels d’application devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision 2019-2025.

IoT dans la segmentation du marché des services publics par application

– Smart Grid

– Smart Metering

– Smart Water

On estime que le segment des compteurs intelligents détient la plus grande part de marché en 2019, et cette tendance se poursuivra au cours de la période de prévision 2019-2025.

IoT dans les avantages de l’étude de marché des services publics

Le rapport d’Infoholic Research fournit une analyse approfondie du marché mondial de l’IoT dans les services publics. L’IoT dans les services publics combine diverses technologies pour améliorer, improviser et offrir de meilleurs résultats à fournir. Il analyse les points de contact client, le réseau et les défauts opérationnels dans les systèmes et notifie en cas de défaillance. Un certain nombre de fournisseurs émergents entrent sur le marché en mettant l’accent sur l’exploitation des applications IoT, et les principaux fournisseurs IoT, à savoir Schneider Electric et Siemens, se concentrent sur la plate-forme IoT et les capacités d’intégration. L’intégration intelligente des systèmes d’automatisation des bâtiments (BAS) et des systèmes de gestion de l’énergie stimule la croissance de l’IoT sur le marché des services publics.

Table des matières :

Définition et aperçu du marché

Méthode et logique de recherche

Analyse de la concurrence sur le marché

Analyse des produits et services

Stratégies permettant à l’entreprise de faire face à l’impact de la COVID-19

Segment de marché par type, données historiques et prévisions de marché

Segment de marché par application, données historiques et prévisions de marché

Marché par région, données historiques et prévisions de marché

Analyse dynamique du marché et suggestions de développement

