L’IoT dans le marché des ascenseurs devrait atteindre 2 022,13 millions de dollars américains d’ici 2028

L’étude «IoT in Elevators Market» de «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

La taille du marché de l’IoT dans les ascenseurs devrait passer de 1514,88 millions de dollars US en 2022 à 2022,13 millions de dollars US d’ici 2028; il devrait croître à un TCAC de 4,9 % de 2022 à 2028.

Les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises dépendent fortement des solutions intelligentes. L’adoption de l’IoT dans ces entreprises devient populaire, ce qui stimule la croissance du marché de l’IoT dans les ascenseurs. De plus, avec la concurrence croissante, de nombreuses entreprises investissent de manière significative dans des solutions et des services intelligents. Ainsi, il existe des opportunités lucratives pour les principaux fournisseurs d’IoT dans les ascenseurs, car ces entreprises se sont de plus en plus appuyées sur la sauvegarde et la protection de leur propriété contre les menaces internes ou externes. De nombreux gouvernements investissent également dans des projets de développement urbain. Selon le ministère du Logement et des Affaires urbaines, le gouvernement indien a investi 160 milliards de dollars américains dans le développement et la modernisation des infrastructures urbaines depuis 2014. Par rapport à 2004-2014, l’investissement de l’Inde dans le secteur urbain a augmenté de plus de 600 % de 2014 à 2021. Le gouvernement indien a mis en place un National Infrastructure Pipeline (NIP) d’une valeur de 1,5 billion de dollars américains pour des projets d’infrastructure qui devraient être achevés entre 2020 et 2025

Les développements des « villes intelligentes » gagnent du terrain à travers le monde. L’IoT dans les entreprises de fabrication d’ascenseurs, plusieurs entreprises d’escaliers mécaniques et les acteurs du marché se concentrent de plus en plus sur l’intégration de l’IoT dans leurs produits et de nouvelles gammes d’escaliers mécaniques pour conquérir une plus grande part de marché et s’implanter solidement. L’intelligence artificielle et l’IoT ont joué un rôle clé dans la transformation du paysage du marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques ces dernières années. De plus, la maintenance prédictive et personnalisée des ascenseurs, aidée par l’IoT, gagne progressivement du terrain. De plus, au cours des dernières années, les progrès des interfaces de programmation d’applications (API) ont accru l’adoption de l’IoT dans les ascenseurs, ce qui a à son tour un impact sur le marché global de l’IoT dans les ascenseurs.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l’économie mondiale. La pandémie a atteint son apogée en 2020, ce qui a conduit de nombreuses entreprises manufacturières à une crise financière et posé de nombreux défis aux opérations commerciales. Avant l’épidémie de COVID-19, le marché de l’IoT dans les ascenseurs a connu une croissance exponentielle en raison d’une urbanisation accrue, d’une demande accrue de systèmes sécurisés et économes en énergie, d’une demande accrue d’équipements résidentiels et commerciaux et de l’avancement de l’Internet des objets (IoT). Avant la pandémie, il y avait des investissements importants dans le pipeline d’adoption de l’IdO dans les petites, moyennes et grandes entreprises et les bâtiments économes en énergie. Cependant, l’éruption de la pandémie de COVID-19 a ralenti le déploiement de l’IoT et de l’IA, ce qui a entravé l’IoT dans les activités des entreprises d’ascenseurs. Au cours de la phase initiale de l’épidémie, les collaborations, les partenariats et toutes les transactions commerciales ont été restreints, ce qui a considérablement bouleversé l’IoT sur le marché des ascenseurs.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives de l’industrie de la réalité virtuelle. Le marché mondial considère principalement cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SACM). Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

IdO dans le marché des ascenseurs: paysage concurrentiel et développements clés

• Fujitec Co., Ltd.

• Hitachi, Ltd.

• KONE Corporation

• Mitsubishi Electric Corporation

• Otis Elevator Company Ltd.

• Bosch GmbH

• Groupe Schindler

• Schneider Electric SE

• Toshiba Ascenseurs et Building Systems Corporation

• Hyundai Ascenseur Co., Ltd.

Éléments clés que le rapport reconnaît :

• Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision.

• Facteurs clés qui animent le marché du “marché IdO dans les ascenseurs”.

• Tendances clés du marché freinant la croissance du marché du « marché de l’IdO dans les ascenseurs ».

• Défis à la croissance du marché.

• Principaux fournisseurs du marché « IdO dans le marché des ascenseurs ».

• Analyse SWOT détaillée.

• Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché mondial « XYZ ».

• Facteurs de tendance influençant le marché dans les régions géographiques.

• Initiation stratégiqueatifs se concentrant sur les principaux fournisseurs.

• Analyse PEST du marché dans les cinq grandes régions.

