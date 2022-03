L’intelligenza artificiale (AI) nelle dimensioni del mercato delle costruzioni dovrebbe raggiungere i 4,51 miliardi di dollari con un CAGR del 34,0%, entro il 2026

Si prevede che l’Intelligenza Artificiale (AI) globale nel mercato delle costruzioni raggiungerà i 4,51 miliardi di dollari entro il 2026, secondo un nuovo rapporto di Reports and Data. La facile mitigazione del rischio di qualità e sicurezza, unita ai requisiti di consumo di tempo e costi del settore edile, guideranno la crescita del mercato.

L’intelligenza artificiale può aiutare a ridurre i costi di costruzione in molti modi. Ad esempio, l’uso di occhiali per realtà virtuale e mini-robot negli edifici in costruzione per tenere traccia del lavoro mentre procede. L’intelligenza artificiale viene utilizzata oggi anche per progettare il percorso dei sistemi elettrici e idraulici negli edifici moderni. L’intelligenza artificiale è utile anche per lo sviluppo di sistemi di sicurezza nei luoghi di lavoro, riducendo i rischi di pericoli e incidenti. La tecnologia viene utilizzata da molte aziende per perseguire le interazioni in tempo reale di macchinari, lavoratori e oggetti sul sito e avvisare i supervisori di potenziali problemi di sicurezza, problemi di produttività ed errori di costruzione. Si prevede inoltre che l’intelligenza artificiale riduca la forza lavoro umana, riduca gli errori costosi, riduca gli infortuni sul lavoro e renda le operazioni di costruzione più produttive.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono che

Tra le tecnologie, l’apprendimento automatico e le tecnologie di apprendimento profondo rappresentavano una quota di mercato più ampia di circa il 63% nell’anno 2018. Profondo l’apprendimento fornisce risultati più accurati e di qualità, insieme a vantaggi in termini di tempo e costi.

L’apprendimento automatico viene utilizzato anche per analizzare la pertinenza dei requisiti e delle informazioni in base alle preferenze dell’utente.

Si prevede che il segmento dei servizi registrerà un tasso di crescita più elevato del 34,9% nel periodo di previsione. I servizi di intelligenza artificiale per il settore edile consentono alle imprese di superare diverse difficoltà integrando questa tecnologia emergente nei loro processi operativi.

Si prevede che l’organizzazione di piccole e medie dimensioni assisterà a un tasso di crescita più elevato del 35,8% durante il periodo di previsione, a causa della rapida adozione dell’intelligenza artificiale da parte di queste aziende.

L’implementazione del cloud offre scalabilità avanzata, sicurezza intensificata, migliore conformità e costi inferiori. Si prevede che il segmento assisterà a un tasso di crescita più elevato del 37,3% durante il periodo di previsione.

Si prevede che l’applicazione di gestione del rischio assisterà al CAGR più alto del 35,8% durante il periodo di previsione, attribuibile alla capacità delle soluzioni di intelligenza artificiale di identificare potenziali rischi e frodi. Questi rischi possono essere correlati alla qualità, alla sicurezza, al tempo o persino ai costi.

Tra gli usi finali, si prevede che il segmento sicurezza registrerà il CAGR più elevato del 35,0% nel periodo di previsione, attribuito ai crescenti rischi e infortuni segnalati nei cantieri.

Il Nord America deteneva la quota di mercato più ampia di circa il 29% nell’anno 2018, a causa dei rapidi progressi tecnologici e dei crescenti investimenti governativi nello sviluppo dell’intelligenza artificiale (AI). Inoltre, la presenza di alcuni dei principali attori del mercato nella regione guiderà anche la crescita del mercato nella regione.

I partecipanti chiave includono IBM, Renoworks Software, Microsoft, Autodesk, SAP, Oracle, Alice Technologies, Building System Planning, eSUB, Askporter, Darktrace, SmarTVid.Io, Jaroop, Aurora Computer Services, Predii, Lili.Ai, Deepomatic, Assignar, Beyond Limits, Coins Global, Plangrid, Doxel e Bentley Systems, tra gli altri. Le società hanno adottato varie strategie, comprese fusioni, acquisizioni e partnership per mantenere percorsi in corso e presentare nuovi sviluppi nel mercato.

Ai fini del presente rapporto, Rapporti e dati si sono segmentati nel mercato globale dell’Intelligenza Artificiale (AI) nel settore delle costruzioni sulla base di tecnologia, componenti, dimensioni dell’organizzazione, tipo di implementazione, fase, applicazioni, uso finale e regione:

Technology Outlook (Entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Macchina Apprendimento e apprendimento approfondito

di elaborazione del linguaggio naturale

Outlook (entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Soluzioni Software hardware

Servizi Supporto e manutenzione Integrazione dei sistemi Formazione e consulenza



Dimensioni dell’organizzazione Outlook (entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Piccole e media imprese

Grown up

Tipo di distribution Outlook (ricavi, milioni di USD; 2016-2026)

clouds

we-

premise Outlook (entrate, milioni di USD; 2016-2026)

Pre-construction

phase

Post-construction

Application Outlook (Ri sede, milioni di dollari; 2016-2026)

managed project

sul campo Management of the

rischio Managed by

management program

della catena di fornitura

Other

Prospettive sull’uso finale (ricavi, milioni di dollari; 2016-2026)

Planning and planning

sicurezza

apparecchiature di

Monitoring and maintenance of the

Prospettive regionali (entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

North America

Europe

Asia Pacifico

MEA

latin america

