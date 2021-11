L’Intelligence Artificielle Sur Le Marché Des Paris Croissance Remarquable d’ici 2028 / Churchill Downs, Flutter Entertainment, GVC Holdings, 888 Holdings Plc, Bet365 Group, Kindred Group, Sportech, The Stars Group, Webis Holdings Plc, William Hill

Alors que l’industrie et la technologie des paris sportifs se sont développées à grande échelle, il est désormais crucial de prédire l’issue d’un match sportif à l’aide d’une approche technologique. En fait, les humains ont une certaine limitation lors du traitement d’un grand nombre d’informations. Cependant, les techniques d’intelligence artificielle peuvent surmonter ce problème.

Les paris sportifs sont l’un de ces problèmes parfaits pour les algorithmes d’apprentissage automatique et en particulier les réseaux de neurones de classification. Néanmoins, les modèles de classification classiques ne sont pas bien adaptés aux stratégies de paris, et il faut utiliser une fonction de perte personnalisée dans son réseau de neurones pour obtenir une meilleure rentabilité.

Le principal résultat de l’apprentissage automatique est l’intelligence artificielle (IA), qui dans le sens des paris est très utile et rentable pour les bookmakers et les parieurs. Les modèles d’apprentissage automatique peuvent faire des prédictions en temps réel basées sur des données provenant de nombreuses sources disparates.

L’analyse prédictive par IA peut être appliquée dans le sport pour améliorer la santé et la forme physique. Les applications portables peuvent également fournir des informations sur les déchirures et les tensions subies par les joueurs, empêchant ainsi les blessures aux athlètes. L’IA peut être utilisée pour identifier des modèles de tactiques, de stratégies et de faiblesses pendant les jeux.

Principaux Acteurs Clés:

888 Holdings Plc, Groupe Bet365 Ltd., Churchill Downs Inc., Flutter Entertainment Plc, GVC Holdings Plc, Kindred Group Plc, Sportech Plc, Le Groupe Stars Inc., Webis Holdings Plc et William Hill Plc.

Segmentation du marché

Type de Produit

* le joueur professionnel

* le joueur social

* le joueur à problèmes

