L’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale atteindra 1,57933 million de dollars d’ici 2028, taille, tendances, stratégie de croissance, part et perspectives régionales et mondiales

L’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale atteindra 1,57933 million de dollars d’ici 2028, taille, tendances, stratégie de croissance, part et perspectives régionales et mondiales

Data Bridge Market Research a publié la dernière étude sur le marché mondial de l’imagerie médicale par intelligence artificielle avec une analyse approfondie du scénario actuel, de la taille du marché, de la demande, des modèles de croissance, des tendances et des prévisions. Le rapport d’analyse du marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale comprend une analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché. L’analyse de la chaîne de valeur aide à analyser les matières premières clés en amont, les équipements clés, les processus de fabrication, l’analyse des clients en aval, l’analyse des fournisseurs clés et tous les moteurs et contraintes du marché.

L’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale devrait croître au cours de la période de prévision 2021-2028. Selon Data Bridge Market Research, ce marché est évalué à 1 579,33 millions de dollars et croît à un TCAC de 4,11 %. période de prévision. De plus en plus de procédures de diagnostic poussent l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale.

Obtenez un exemple de PDF du rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-artificial-intelligence-in-medical-imaging-market

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale sont BenevolentAI, OrCam, Babylon, Freenome Inc., Clarify Health Solutions, BioXcel Therapeutics, Ada Health GmbH, GNS Healthcare, Zebra Medical Vision Inc., Qventus Inc, IDx Technologies Inc. . , K Health, Prognos, Medopad Ltd., Viz.ai Inc., Voxel Technology, Renalytix AI plc, Beijing Pushing Technology Co. Ltd., PAIGE, mPulse Mobile, Suki AI Inc., BERG LLC, Zealth Inc., OWKIN INC et Your.MD Ltd. Royaume-Uni et autres pays et acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Étendue du marché de l’imagerie médicale et taille du marché

L’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est segmentée en fonction de la technologie, du produit, du type de mise en œuvre, de l’application, de l’application clinique et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Basée sur la technologie, l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est segmentée en apprentissage en profondeur, vision par ordinateur, NLP et autres.

Basée sur le produit, l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est segmentée en matériel, logiciel et services.

En fonction du type de mise en œuvre, l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est segmentée en sur site et dans le cloud.

Sur la base de l’application, l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est segmentée en rayons X, CT, IRM, ultrasons et imagerie moléculaire.

Basé sur l’application clinique, le marché de l’imagerie médicale par IA est segmenté en sein, poumon, neurologique, cardiovasculaire, foie, prostate, côlon, musculo-squelettique et autres.

L’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est segmentée en hôpitaux, cliniques, laboratoires de recherche et autres en fonction du rôle de l’utilisateur final.

Les principaux acteurs opérant dans le domaine de l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale comprennent:

Aller à pour un résumé détaillé du rapport de recherche

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-artificial-intelligence-in-medical-imaging-market?dv

Analyse régionale de l’intelligence artificielle / analyse du renseignement sur le marché de l’imagerie médicale

L’intelligence artificielle dans le marché de l’imagerie médicale reçoit des informations et les tendances de la taille du marché par pays, produit, application et type de maladie décrits ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle d’imagerie médicale sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( AME). Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud qui fait partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’imagerie médicale en renforçant la base des institutions médicales, en augmentant les investissements dans la croissance des dispositifs avancés par les grandes entreprises, en augmentant les processus liés au développement pharmaceutique et en augmentant les activités de recherche. dans la région.

Une croissance substantielle est attendue dans la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives de sensibilisation des gouvernements, de l’augmentation du tourisme médical, de l’augmentation des activités de recherche régionales, de l’émergence de maladies liées au mode de vie et auto-immunes et de la forte croissance de la demande. – Des soins médicaux de qualité dans la région.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Marché mondial de l’imagerie médicale par intelligence artificielle

Chapitre 3: Analyse régionale pour l’industrie mondiale du marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale

Chapitre 4: Segmentation du marché de l’imagerie médicale par type et application

Chapitre 5 : Analyse des ventes par type et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Le paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, limites, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Explorez la table des matières @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-artificial-intelligence-in-medical-imaging-market&dv

Investir dans cette recherche vous donnera accès aux informations suivantes :

Intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale [Global: Répartition par région]

Niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Taille du marché par pays [Principaux pays avec une grande part de marché]

Principales parts de marché et revenus /

Répartition par acteur Tendances du marché : taille du marché par technologie/produit/entreprise émergente, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

)

par application/prévision de l’industrie

/prévision du marché vertical

Explorez nos rapports sur les tendances.

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gene-therapy-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mental-illnesses-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-moles-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mouth-ulcers-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-multiple-endocrine-neoplasia-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-myelodysplastic-syndromes-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-neuromyelitis-optica-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-oligometastasis-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-osteoarthritic-pain-management-treatment-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com