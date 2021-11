L’intelligence artificielle sur le marché de l’agriculture révèle les dernières avancées de 2021 à 2028

Le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans l’agriculture est stimulé par l’adoption croissante de robots dans l’agriculture. La consommation croissante et l’exigence croissante de meilleurs rendements des cultures alimentent la demande de robots, dans l’agriculture. L’agriculture de précision est en demande car environ 70 à 80 % des nouveaux équipements achetés contiennent une forme d’outils d’agriculture de précision ainsi que la demande d’applications vertes intelligentes.

Le rapport comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché L’intelligence artificielle dans l’agriculture. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années. La crise COVTIPTE100001301-19 crée une incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle.

Meilleurs joueurs clés : –

Systèmes aériens AgEagle Inc.

Laboratoires Descartes, Inc.

ec2ce

Société IBM

John Deere et compagnie

Microsoft Corporation

Autre

L’étude comprend une analyse détaillée du marché avec des données provenant de plusieurs sources en analysant des paramètres clés tels que les prix, les bénéfices et la concurrence. Le rapport couvre les domaines suivants :

L’intelligence artificielle dans le dimensionnement du marché agricole

Intelligence artificielle dans les prévisions du marché agricole

Intelligence artificielle dans l’analyse de l’industrie du marché agricole

Le rapport est conçu pour aider les clients à améliorer leur position sur le marché. Les tendances récentes et à venir du marché de l’intelligence artificielle dans l’agriculture sont incluses dans ce rapport pour aider les entreprises à élaborer des stratégies pour tirer parti des opportunités de croissance. Le rapport comprend un paysage détaillé des fournisseurs et du marché ainsi qu’une analyse des fournisseurs clés. Un aperçu de l’entreprise, un aperçu financier, les dernières tendances et une analyse SWOT sont inclus dans le rapport.

Le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans l’agriculture est un segment basé sur le produit, le type, l’application et la région. Les régions étudiées comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Est, l’Europe de l’Ouest et l’Asie-Pacifique. L’étude a été menée à l’aide d’une combinaison de recherches primaires et secondaires, qui ont ensuite été vérifiées par des experts de l’industrie.

Rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans l’agriculture par type de segmentation :

Apprentissage automatique, vision par ordinateur, analyse prédictive

Rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans l’agriculture par application de segmentation :

Surveillance des cultures et des sols, Analyse prédictive de l’agriculture, Surveillance du bétail, Robots agricoles, Analyse des drones, Autres

La recherche primaire comprend des entretiens avec divers acteurs de l’industrie et la recherche secondaire implique la collecte de données à partir des sites Web des entreprises, des sites Web du gouvernement, des sources de données payantes et des rapports annuels des entreprises. Une approche descendante est utilisée pour déterminer les chiffres des segments et ces chiffres sont contrebalancés par une approche ascendante.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l'offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c'est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché dans ces régions.

Points clés traités dans le rapport sur le marché L’intelligence artificielle dans l’agriculture :

– Aperçu de l’intelligence artificielle dans l’agriculture, définition et classification, perspectives du marché, facteurs moteurs et demandes

– Intelligence artificielle dans la concurrence sur le marché de l’agriculture par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de COVTIPTE100001301-19 sur l’intelligence artificielle sur le marché agricole

– Intelligence artificielle dans l’agriculture Part, taille, revenus (valeur) par région (2021-2028)

– Analyse du marché de l’intelligence artificielle dans l’agriculture par application, facteurs déterminants et tendances futures

– Intelligence artificielle dans l’approvisionnement, la consommation, l’exportation, l’importation de l’agriculture par pays

– Stratégie par les principaux fabricants/acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

