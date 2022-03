L’intelligence artificielle sur le marché de la santé étude se concentre sur les innovations actuelles et futures et les principaux acteurs mondiaux | Prévu jusqu’en 2028

Pour générer un rapport d’étude de marché, certaines étapes ont été suivies pour la collecte, l’enregistrement et l’analyse des données de marché. Le rapport donne une enquête approfondie sur le scénario actuel du marché universel, qui prend en compte plusieurs dynamiques de marché. Ce rapport de marché permet de connaître les conditions et les tendances générales du marché. Les données statistiques et numériques du rapport sont interprétées à l’aide d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les tableaux, graphiques et diagrammes utilisés dans l’ensemble du rapport permettent de mieux comprendre les faits et les chiffres.

En outre, les principaux facteurs qui incluent les moteurs du marché, les contraintes du marché et l’analyse de la concurrence sont étudiés dans le rapport marketing avec l’analyse SWOT. Il s’agit de l’outil le plus établi pour analyser les informations sur le marché et générer un rapport d’étude de marché. Le rapport de marché comprend de nombreuses dynamiques de marché et des estimations du taux de croissance et de la valeur de marché basées sur la dynamique du marché et les facteurs induisant la croissance. Un rapport de grande envergure donne une liste des principaux concurrents avec les spécifications requises et offre également des informations stratégiques et une analyse des facteurs clés influençant l’industrie. Le rapport est sûr d’aider à atteindre un grand succès.

Selon Data Bridge Market Research, l’intelligence artificielle sur le marché des soins de santé se développe en raison de l’amélioration de la technologie qui conduit à la réduction du coût du matériel, à l’augmentation des partenariats et des collaborations entre les entreprises de soins de santé et à l’augmentation du nombre de besoins en feuilles de données volumineuses et complexes des patients. à maintenir qui est remplie avec l’introduction de l’intelligence artificielle et l’augmentation du besoin de services de soins de santé améliorés en raison de l’augmentation du déséquilibre entre le personnel de santé et les patients contribuera à stimuler la croissance du marché.

L’intelligence artificielle dans le marché des soins de santé devrait croître de 50,37%, des facteurs tels que la demande croissante de réduction des coûts des soins de santé propulsant la croissance du marché.

L’intelligence artificielle sur le marché des soins de santé a montré une pénétration exceptionnelle dans les économies développées telles que les États-Unis et le Canada en raison de la mise en œuvre de technologies de nouvelle génération dans la région telles que l’intelligence artificielle.

Pour plus d’analyses sur l’intelligence artificielle sur le marché des soins de santé, obtenez un échantillon gratuit du rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-artificial-intelligence-in-healthcare-market

Principaux concurrents du marché : intelligence artificielle mondiale sur le marché de la santé

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché de l’intelligence artificielle sur le marché de la santé NVIDIA Corporation, Intel Corporation, IBM, Google, Microsoft, General Vision, GENERAL ELECTRIC, Siemens Healthcare Private Limited, Medtronic, CloudMedx Inc., Imagia Cybernetics Inc., Precision Health Intelligence, LLC., Cloud Pharmaceuticals, Inc.

Intelligence artificielle dans le scénario de marché des soins de santé

Selon Data Bridge Market Research, l’intelligence artificielle sur le marché des soins de santé se développe en raison de l’amélioration de la technologie qui conduit à la réduction du coût du matériel, à l’augmentation des partenariats et des collaborations entre les entreprises de soins de santé et à l’augmentation du nombre de besoins en feuilles de données volumineuses et complexes des patients. à maintenir qui est remplie avec l’introduction de l’intelligence artificielle et l’augmentation du besoin de services de soins de santé améliorés en raison de l’augmentation du déséquilibre entre le personnel de santé et les patients contribuera à stimuler la croissance du marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que l’intelligence artificielle sur le marché des soins de santé devrait cibler ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance de l’intelligence artificielle en Asie-Pacifique sur le marché de la santé et les leaders du marché ciblant la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et le Japon comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Le marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé devient chaque année plus compétitif avec des entreprises comme l’Alliance pour l’intelligence artificielle dans les soins de santé qui entrent sur le marché en 2019. Les nouveaux rapports d’étude de marché sur le pont de données mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et les opportunités du marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé. .

Nouvelle intelligence artificielle dans les développements du marché de la santé en 2019

En août 2019, Wipro Limited a annoncé le lancement d’une intelligence artificielle à trois bords alimentée par le processeur évolutif Intel Xeon. Les solutions fournies par le système d’intelligence artificielle sont Pipe sleuth, qui aide à éliminer l’examen manuel et le codage de la numérisation de vidéos, la détection de fissures de surface qui aide à détecter les fissures dans le bâtiment, les routes, les trottoirs et les ponts, l’imagerie médicale utilisée pour détecter les anomalies dans radiographies médicales et tomodensitogrammes.

En janvier 2019, Capgemini a annoncé le lancement de Perform AI, qui aidera de nombreuses organisations à atteindre et à maintenir leurs résultats commerciaux. Il peut remplir de nombreuses fonctions telles que l’aide à la mise à l’échelle de l’entreprise dans toute l’organisation, l’augmentation de la main-d’œuvre en responsabilisant les personnes, l’assistance, l’augmentation et l’automatisation des opérations, entre autres.

Portée du marché Intelligence artificielle dans les soins de santé

Le marché mondial de l’intelligence artificielle dans les soins de santé est segmenté en fonction des pays suivants: États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie, Suisse, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Taïwan, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base de l’offre, le marché est segmenté en matériel, logiciel, services. Basé sur la technologie, le marché est segmenté en apprentissage automatique, traitement du langage naturel, informatique contextuelle et vision par ordinateur. Sur la base des applications, le marché est segmenté en chirurgie assistée par robot, assistant infirmier virtuel, assistance au flux de travail administratif, détection des fraudes, réduction des erreurs de dosage, identifiant des participants aux essais cliniques et diagnostic préliminaire. Sur la base de l’application de l’utilisateur final, le marché est segmenté en données sur les patients et analyse des risques, soins hospitaliers et gestion hospitalière, imagerie médicale et diagnostic, gestion et surveillance du mode de vie, assistant virtuel, découverte de médicaments, recherche, robots d’assistance aux soins de santé, médecine de précision, salle d’urgence et chirurgie, appareils portables et santé mentale. Les utilisateurs finaux couverts par le rapport sont les hôpitaux et les prestataires, les patients, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et les payeurs de soins de santé.

L’intelligence artificielle est une fonction unique spécialisée dans l’analyse des fonctions cognitives humaines à l’aide de logiciels et d’algorithmes. Sans aucune intervention humaine, il peut effectuer de nombreuses tâches facilement. Ces outils sont utilisés par les chirurgiens et les professionnels pour se procurer diverses maladies telles que le cancer, la neurologie et la cardiologie. Dans de nombreux processus, l’intelligence artificielle est bénéfique, comme le processus de diagnostic, le développement de protocoles de traitement, le développement de médicaments, la médecine personnalisée, entre autres.

Saisissez votre rapport avec une réduction impressionnante de 30 % ! Veuillez cliquer ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-artificial-intelligence-in-healthcare-market

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé jusqu’en 2026

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire et changements

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Intelligence artificielle dans les développements récents des soins de santé pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

étude des innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

NVIDIA Corporation

Société intel

IBM

Google

Microsoft

Vision générale

GENERAL ELECTRIC

Siemens Healthcare Private Limited

Medtronic

CloudMedx Inc.

Imagia Cybernétique Inc.

Intelligence de santé de précision, LLC.

Cloud Pharmaceuticals, Inc.

L’Alliance pour l’intelligence artificielle dans les soins de santé

Vous trouverez ci-dessus les principaux acteurs couverts dans le rapport pour en savoir plus et une liste exhaustive de l’intelligence artificielle dans les entreprises de soins de santé, contactez-nous https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-artificial-intelligence-in-healthcare-market

Méthodologie de recherche : intelligence artificielle mondiale sur le marché des soins de santé

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com