L’intelligence artificielle sur le marché de la santé Développement, tendances du marché, facteurs clés, segmentation et prévisions jusqu’en 2021-2028

Le marché mondial de l’intelligence artificielle dans les soins de santé devrait passer de sa valeur initiale estimée de 2,07 milliards USD à une valeur estimée de 54,10 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 50,37% au cours de la période de prévision 2019-2026. La demande croissante de réduction des coûts des soins de santé est le principal facteur de croissance de ce marché.

Principaux concurrents du marché : l’intelligence artificielle mondiale sur le marché des soins de santé

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur l’intelligence artificielle sur le marché de la santé NVIDIA Corporation, Intel Corporation, IBM, Google, Microsoft, , General Vision, GENERAL ELECTRIC, Siemens Healthcare Private Limited, Medtronic, CloudMedx Inc., Imagia Cybernetics Inc., Precision Health Intelligence, LLC., Cloud Pharmaceuticals, Inc.

Développements clés sur le marché :

En novembre 2018, GE Healthcare de la société radiologique d’Amérique du Nord a annoncé le lancement de sa nouvelle plate-forme d’intelligence artificielle Edison qui comportera de nouvelles applications et de nouveaux logiciels qui aideront les hôpitaux et les systèmes de santé à développer des algorithmes et à gérer les données.

En janvier 2019, l’Alliance pour l’intelligence artificielle dans les soins de santé (AAIH) a été officiellement lancée. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif dont l’objectif est de développer et de mettre en œuvre l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé. L’objectif principal est d’augmenter l’IA dans le secteur de la santé et de susciter l’enthousiasme et l’espoir des consommateurs et des patients.

Analyse concurrentielle : l’intelligence artificielle mondiale sur le marché de la santé

Le marché mondial de l’intelligence artificielle dans les soins de santé est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché de l’intelligence artificielle sur le marché des soins de santé pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : l’intelligence artificielle mondiale sur le marché de la santé

L’intelligence artificielle dans les soins de santé utilise des logiciels et des algorithmes qui sont utilisés pour analyser les fonctions cognitives humaines. En termes simples, les techniques informatiques sont utilisées par le professionnel pour suggérer des traitements et effectuer des diagnostics cliniques. Le cancer, la neurologie et la cardiologie sont les principaux domaines de maladies qui utilisent des outils d’IA. L’outil d’IA aide à donner une sortie précise à leur utilisateur final. Les processus de diagnostic, le développement de protocoles de traitement, le développement de médicaments, la médecine personnalisée, etc. sont quelques-unes des pratiques dans lesquelles les programmes d’IA sont utilisés.

Facteurs de marché

En raison du déséquilibre entre le personnel de santé et les patients, il existe une demande de services de santé improvisés qui stimule le marché.

Augmentation des partenariats et des collaborations dans le monde.

Contraintes du marché

Le manque de professionnels qualifiés en IA est le principal facteur qui freine la croissance de ce marché.

La réticence des médecins à adopter la technologie de l’IA est un autre facteur qui restreint le marché.

Segmentation: Intelligence artificielle mondiale sur le marché de la santé

Intelligence artificielle mondiale sur le marché de la santé en offrant (matériel, logiciels, services), technologie (apprentissage automatique, traitement du langage naturel, informatique contextuelle, vision par ordinateur), applications (chirurgie assistée par robot, assistant d’infirmière virtuelle, assistance au flux de travail administratif, fraude Détection, réduction des erreurs de dosage, identifiant de participant aux essais cliniques, diagnostic préliminaire), application d’utilisation finale (données des patients et analyse des risques, soins hospitaliers et gestion hospitalière, imagerie médicale et diagnostics, gestion et surveillance du mode de vie, assistant virtuel, découverte de médicaments, recherche, Robots d’assistance médicale, médecine de précision, salle d’urgence et chirurgie, appareils portables, santé mentale), utilisateur final (hôpitaux et prestataires, patients, entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, payeurs de soins de santé),Géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Pour comprendre la dynamique du marché mondial de l’intelligence artificielle dans les soins de santé dans le monde principalement, le marché mondial de l’intelligence artificielle dans les soins de santé est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Certains des principaux points saillants de la table des matières couvrent :

Chapitre 1 : Méthodologie et portée

Définition et paramètres de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé exécutif

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances des produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

