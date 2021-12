L’Intelligence Artificielle sur le Marché de la Logistique a Atteint Un TCAC à Deux Chiffres Époustouflant + 42% d’ici fin 2027 Avec Des Acteurs Clés Renommés, Des Micro-Processeurs, De la Mémoire, Du Stockage Et des FPGA

La verticale de la logistique subit une transformation fondamentale avec l’augmentation de la quantité de données et du nombre d’appareils utilisés, la réduction des coûts pour maintenir la compétitivité et l’envie de maintenir les niveaux de stock requis, (par étapes et en transit) pour assurer la livraison à temps et les pénuries. Tout cela nécessite un certain niveau d’automatisation dans la chaîne d’approvisionnement pour permettre une prise de décision rapide.

Le marché de l’intelligence artificielle dans la logistique devrait croître à un TCAC de + 42% sur 2021-2027 pour atteindre 6,5 milliards de dollars d’ici 2027.

L’intelligence artificielle est à un stade naissant de la logistique, mais devrait croître à un rythme rapide. Il devrait remodeler l’industrie de la logistique avec un haut niveau d’automatisation dans la fabrication, la logistique, l’entreposage et la livraison du dernier kilomètre. La collaboration entre les machines et les humains permettra une préparation intelligente des commandes en logistique et des lunettes intelligentes permettront des opérations mains libres intelligentes. Les véhicules automatisés et les drones devraient changer le paradigme de l’industrie de la logistique.

Le rapport comprend le profilage des entreprises de presque tous les acteurs importants de l’intelligence artificielle mondiale sur le marché de la logistique. La section profilage des entreprises offre une analyse précieuse sur les forces et les faiblesses, les développements commerciaux, les progrès récents, les fusions et acquisitions, les plans d’expansion, l’empreinte mondiale, la présence sur le marché et les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché.

Segmentation du Marché

Types de composants comprend une analyse de

Microprocesseurs

Mémoire

Stockage

FPGA

GPU

Caméra

Capteur

IC de connectivité

D’autres.

Par Application,

Gestion de Flotte

Planification de la Chaîne d’Approvisionnement

Gestion D’Entrepôt

Assistant Virtuel

Gestion Des Risques

Courtage de Fret

Par Technologie:

Maintenance Prédictive / Autodiagnostic

Apprentissage automatique

Apprentissage profond

PNL

Vision par Ordinateur

Analyse Prédictive

Autres

Par Déploiement:

Nuage

Sur Site

Par Utilisateur Final:

Automobile

Aérospatial

Fabrication

Détail

Soins

Autres

Analyse Régionale:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport fournit également des estimations précises sur le TCAC, les revenus, la production, les ventes et d’autres calculs pour le marché mondial de l’intelligence artificielle dans la logistique. Chaque marché régional fait l’objet d’une étude approfondie dans le rapport pour expliquer pourquoi certaines régions progressent à un rythme élevé tandis que d’autres progressent à un rythme faible. Nous avons également fourni l’analyse des Cinq Forces et du PILON de Porter pour une étude plus approfondie sur l’intelligence artificielle mondiale sur le marché de la logistique.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du marché Mondial de l’Intelligence Artificielle dans la Logistique

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : L’Intelligence Artificielle Mondiale dans le processus de Fabrication du marché de la Logistique

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: 2021-2027 L’Intelligence artificielle dans la Tendance du développement du marché de la logistique

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

