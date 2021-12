L’Intelligence Artificielle Mondiale sur Le Marché De L’Imagerie Médicale Une Étude Approfondie Explore Une Croissance Énorme À L’Avenir, Prévue D’Ici 2028

L’Intelligence Artificielle dans l’Analyse et les perspectives du Marché de l’Imagerie Médicale

L’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse le marché pour atteindre une valeur estimée de 1 579,33 millions de dollars et croître à un TCAC de 4,11% au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation du nombre de procédures de diagnostic stimule l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale.

Cependant, le manque croissant d’intégration et d’applications pratiques de l’intelligence artificielle ainsi que le coût et la réticence croissants à l’adoption de ces systèmes sont les principaux facteurs, parmi d’autres, qui entraveront la croissance du marché et remettront encore plus en question la croissance de l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Téléchargez un Échantillon Exclusif de ce Rapport Premium Avec des tableaux et des graphiques @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-artificial-intelligence-in-medical-imaging-market

Des entreprises de premier plan Opérant à la fois au niveau régional et mondial:

Paysage Concurrentiel et Intelligence Artificielle dans l’Analyse des Parts de Marché de l’Imagerie Médicale

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle en imagerie médicale sont BenevolentAI, OrCam, Babylon, Freenome Inc., Clarify Health Solutions, BioXcel Therapeutics, Ada Health GmbH, GNS Healthcare, Zebra Medical Vision Inc., Qventus Inc, IDx Technologies Inc., K Santé, Prognos, Medopad Ltd., Viz.ai Inc., Technologie Voxel, Renalytix AI plc, Beijing Pushing Technology Co. Ltd., PAIGE, mPulse Mobile, Suki AI Inc., BERG LLC, Zearth Inc., OWKIN INC., et Your.MD Ltd. Royaume-Uni parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud séparément. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Points forts du Marché:

Les dernières informations sur l’évolution du marché pour formuler leurs stratégies de vente et de marketing. Ce rapport sur le marché des carences en arginase a été créé pour fournir à ses lecteurs des informations et des analyses à jour afin de découvrir de nouvelles opportunités de croissance.

Le rapport sur le marché couvre les principaux défis, le paysage concurrentiel et l’analyse démographique qui peuvent aider les entreprises à mieux comprendre les variations propres à chaque pays.

Les analystes mettent également l’accent sur les tendances clés et les opportunités futures qui peuvent être explorées dans la région pour aider les entreprises à augmenter leurs revenus.

Pour obtenir des informations concurrentielles sur les entreprises leaders avec des informations sur leur part de marché et leurs taux de croissance.

En Savoir Plus Sur Ce Rapport De Recherche Premium @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-artificial-intelligence-in-medical-imaging-market

L’Intelligence Artificielle dans la portée et la taille du marché de l’Imagerie Médicale

L’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est segmentée en fonction de la technologie, de l’offre, du type de déploiement, de l’application, des applications cliniques et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser de maigres segments de croissance dans les industries et à fournir aux utilisateurs une vue d’ensemble précieuse du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications principales du marché.

Sur la base de la technologie, l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est segmentée en apprentissage profond, vision par ordinateur, PNL et autres.

Sur la base de l’offre, l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est segmentée en matériel, logiciels et services.

En fonction du type de déploiement, l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est segmentée en sur site et en cloud.

Sur la base de l’application, l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est segmentée en rayons X, tomodensitométrie, IRM, ultrasons et imagerie moléculaire.

Sur la base d’une application clinique, l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est segmentée en sein, poumon, neurologie, cardiovasculaire, foie, prostate, côlon, appareil locomoteur et autres.

L’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est également segmentée en fonction du rôle de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires de recherche et autres.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et Pénétration des Nouvelles technologies

L’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale vous fournit également une analyse détaillée du marché pour chaque pays la croissance des dépenses de santé pour les équipements d’équipement, la base installée de différents types de produits pour l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de santé et leur impact sur l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Obtenez La Table Des Matières Complète De Ce Rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-artificial-intelligence-in-medical-imaging-market

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir des versions de rapport de section ou de région individuelles comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie, etc.

À propos de l’Étude de marché Data Bridge:

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui!