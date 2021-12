L’Intelligence Artificielle (IA) sur le marché Manufacturier D’une valeur de 13,96 milliards de dollars au TCAC + 38% d’ici 2021-2027 // Alphabet, IBM Corporation, Intel Corporation, Microsoft Corporation

Dans l’intelligence artificielle et l’industrie manufacturière, de nombreux avantages sont fournis. Il permet plus d’innovation produit, des précautions de sécurité accrues, des processus de prise de décision plus rapides et une amélioration de la qualité.

Le marché mondial de l’Intelligence Artificielle (IA) dans le secteur manufacturier devrait croître à un TCAC de + 38% au cours de la période de prévision pour atteindre 13,96 milliards de dollars d’ici 2027.

L’intelligence artificielle peut ingérer une combinaison de données provenant de capteurs, de machines et de personnes, puis les appliquer à des algorithmes conçus pour optimiser les opérations ou réaliser une fabrication sans éclairage. Les entreprises commencent à étudier l’IA pour fournir des capacités de qualité prédictive pour détecter les problèmes de qualité et prédire les problèmes potentiels à temps pour les prévenir. Il permet d’identifier et de corriger rapidement les défauts de production tels que les anomalies des équipements et les écarts de recette.

Acteurs Clés:

L’Alphabet, Inc. (États-UNIS), IBM Corporation (États-UNIS), Intel Corporation (États-UNIS), Microsoft Corporation (États-Unis), Nvidia Corporation (États-Unis), Oracle Corporation (États-Unis), Amazon Web Services, Inc. (États-Unis), Siemens AG (Allemagne), General Electric Company (États-Unis), SAP SE (Allemagne), Robert Bosch GmbH (Allemagne), Cisco Systems, Inc. (États-Unis), Rockwell Automation, Inc. (États-Unis), Advanced Micro Devices, Inc. (États-Unis), et Sight Machine Inc. (États-Unis) entre autres.

Le rapport couvre la partie motrice importante ayant un impact sur la règle de revenu de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la fabrication et des informations sur l’intérêt croissant ici. L’affirmation alors, à ce moment-là, souligne le courant et les difficultés auxquelles pourraient faire face les concurrents de l’industrie.

L’Intelligence Artificielle dans la Segmentation du Marché Manufacturier-

Par Composant-

* ML

* PNL

* Vision par Ordinateur

Par Application-

* Gestion de La Qualité de La Maintenance Prédictive

* Chaîne d’approvisionnement

* Planification de la Production

À la lumière de la partie, le fragment d’équipement est évalué comme représentant la plus grande partie de l’IA sur le marché de l’assemblage en 2021. L’énorme partie de l’industrie globale de cette section est fondamentalement déterminée par l’intérêt croissant pour les gadgets puissants et avertis, y compris les serveurs, le stockage et les gadgets d’administration des systèmes. Quoi qu’il en soit, la partie produit devrait se développer au TCAC le plus rapide pendant la période de conjecture en raison de la grande réception des avancées basées sur le cloud et de l’intérêt croissant pour les étapes de l’IA pour lisser les cycles et les tâches.

Compte tenu de la hausse de l’industrie, le secteur automobile représenterait la plus grande partie de l’IA générale sur le marché de l’assemblage en 2021. L’énorme part du gâteau de ce fragment est essentiellement déterminée par la réception croissante de réponses de voiture IA de pointe pour la découverte et le désengagement des problèmes, l’administration de la qualité, l’assemblage astucieux, l’observation de la création et l’exigence d’un support prémonitoire et d’arrangements de révision des appareils.

Quoi qu’il en soit, la zone de fabrication de gadgets cliniques devrait se développer le plus rapidement possible pendant la période estimée en raison de l’épisode de la pandémie de COVID-19 et des projecteurs croissants sur l’entretien préventif des équipements cliniques pour réduire le temps personnel impromptu, améliorer le contrôle de la qualité de la création et travailler sur l’efficacité fonctionnelle.

