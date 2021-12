L’Intelligence Artificielle (IA) Sur le Marché de la Génomique Tendances Émergentes 202 millions USD à TCAC + 52% d’ici fin 2027 Principaux Acteurs Clés IBM, Microsoft, NVIDIA Corporation, Deep Genomics, BenevolentAI, Fabric Genomics Inc

L’IA en génomique se concentre sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans le développement de systèmes informatiques capables d’effectuer des tâches telles que la cartographie des génomes. De plus, l’IA aide à étudier la structure, l’évolution et la fonction du matériel génétique plus rapidement qu’elle ne pourrait être étudiée avec une intervention humaine.

L’IA sur le marché de la génomique devrait atteindre 1 671 millions de dollars d’ici 2027 contre 202 millions de dollars en 2021, soit un TCAC de +52 % entre 2021 et 2027.

Pour les algorithmes d’IA, l’objectif principal est d’imiter l’intelligence humaine; cependant, en génomique clinique, il est ciblé pour effectuer une analyse génomique, qui comprend l’annotation du génome, l’appel de variantes, la correspondance phénotype-génotype et l’annotation du génome.

De plus, les méthodes d’IA peuvent aider à prédire directement la structure des protéines ou les données d’ADN avec une fabrication manuelle minimale. Les applications de la génomique sont importantes dans le domaine de la médecine personnalisée. Dans ce domaine, l’IA peut aider à fabriquer des médicaments plus rapidement.

Acteurs Clés

IBM, Microsoft, NVIDIA Corporation, Deep Genomics, BenevolentAI, Fabric Genomics Inc., Verge Genomics, Freenome Holdings, Inc., MolecularMatch Inc., Cambridge Cancer Genomics, SOPHiA GENETICS, Data4Cure.

Le progrès technologique, la maîtrise des coûts et un accès accru devraient faire partie intégrante des réformes des soins de santé dans un avenir proche. La santé numérique et la télésanté ont pris le devant de la scène dans l’épidémie en cours. La COVID-19 a souligné à nouveau l’importance du diagnostic, des soins et de la consultation à distance.

Au cours des dernières années, les obstacles réglementaires et comportementaux ont ralenti la croissance de la télésanté. Cependant, étant donné que de nombreux fournisseurs de soins de santé travaillent actuellement sur la vidéoconférence et les appels téléphoniques, le segment devrait connaître une croissance au cours des deux prochaines années.

De plus, les mesures de distanciation sociale imposaient une consultation en ligne des patients présentant des symptômes modérés. En outre, il a considérablement réduit le fardeau des hôpitaux déjà submergés par le nombre de patients atteints de COVID-19.

Les dispositifs IoT médicaux utilisés par les patients à domicile sont maintenant utilisés pour optimiser le traitement ambulatoire et minimiser les visites répétées, et ces dispositifs peuvent être utilisés en cas de crise.

Segmentation du Marché

En Offrant

• Logiciel

• Service

Par Technologie

* Apprentissage Automatique

* Vision par Ordinateur

Par Application

* Séquençage du Génome

* Édition de gènes

* Cartographie génétique

Par Utilisateur Final

* Sociétés pharmaceutiques

* Organismes de Recherche

Géographiquement, le marché mondial de l’intelligence Artificielle (IA) en génomique a été fragmenté à travers le monde en différentes régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique en fonction de la productivité.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Il propose également une étude comparative du marché mondial de l’Intelligence Artificielle (IA) en génomique pour comprendre la différence de performance entre les concurrents mondiaux. En outre, il représente la façon dont ces concurrents se font concurrence pour conduire rapidement les entreprises. Cette publication inclut la segmentation du marché telle que les applications, les utilisateurs finaux et la géographie. Les chercheurs présentent des données informatives de manière claire et professionnelle. Le taux de croissance historique, ainsi que le taux prévu, sont également mentionnés dans le rapport.

Il fait appel aux principaux facteurs clés qui influencent l’intelligence artificielle (IA) Dans la croissance du marché de la génomique, tels que la base de capital, les économies d’échelle et plus encore. En outre, il met en lumière les techniques de marque, les approches de vente, la vision stratégique et les avancées techniques. Collectivement, il met davantage l’accent sur la valeur marchande au niveau régional, au niveau mondial et au niveau de l’entreprise.

