L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments atteindra une valeur de 7 818,93 millions USD au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 41,0 %

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est le rapport d’étude de marché le plus approprié, réaliste et admirable avec le plus grand dévouement et la meilleure compréhension des besoins de l’entreprise. Les données et informations contenues dans le rapport proviennent de sources fiables telles que des sites Web, des rapports annuels d’entreprises, des revues, etc., et ont été contrôlées et vérifiées par des experts du marché. Analysez et prévoyez les données du marché à l’aide de statistiques de marché sophistiquées et de modèles cohérents. Les dernières informations et analyses de marché effectuées dans ce document de marché mettent l’accent sur la clarté du marché. La portée des rapports fiables sur le marché mondial s’étend des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs, les coûts et les bénéfices dans des régions de marché spécifiques.

Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur l’intelligence artificielle (IA) dans le marché de la découverte de médicaments fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, ainsi que leur impact sur la croissance du marché. L’essor de l’industrie mondiale de la santé entraîne la croissance de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments

L’intelligence artificielle (IA) est décrite comme des machines qui utilisent une technologie de pointe pour effectuer des activités liées à l’esprit humain. L’objectif principal de la recherche sur la découverte de médicaments est de trouver des médicaments qui aident à prévenir ou à traiter une maladie spécifique. Le défi d’examiner, de collecter et d’appliquer des données pour résoudre des problèmes médicaux complexes dans l’industrie pharmaceutique stimule la demande d’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments.

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments devrait être évaluée à 7 818,93 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 41,0 % au cours de la période de prévision, selon Data Bridge Market Research. L’application croissante de l’intelligence artificielle dans divers domaines de la découverte de médicaments, notamment la polypharmacologie, la synthèse chimique, le criblage de médicaments, la conception de médicaments et la réutilisation de médicaments, devrait stimuler de manière significative la croissance du marché.

Intelligence artificielle (IA) mondiale dans le cadre du marché de la découverte de médicaments

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en fonction du produit, de la technologie, du type de médicament, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

la fourniture

Logiciel

Servez

Basée sur le produit, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en logiciels et services.

La technologie

apprentissage automatique

autres technologies

Sur la base de la technologie, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en apprentissage automatique et autres technologies. L’apprentissage automatique est subdivisé en techniques d’apprentissage automatique telles que l’apprentissage en profondeur, l’apprentissage supervisé, l’apprentissage par renforcement et l’apprentissage non supervisé.

type de drogue

Petite molécule

macromolécule

Basée sur le type de médicament, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en petites molécules et macromolécules.

application

Immuno-Oncologie

maladie neurodégénérative

Maladies cardiovasculaires

maladie métabolique

autres applications

Sur la base des applications, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en applications telles que l’immuno-oncologie, les maladies neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires et les maladies métaboliques.

utilisateur final

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

organisme de recherche sous contrat

Centres de recherche et universitaires

organisme gouvernemental

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments a également été segmentée en fonction de l’utilisateur final en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et agences universitaires et gouvernementales.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery-market?rajaas

Intelligence artificielle (IA) Analyse régionale / informations sur le marché de la découverte de médicaments

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est analysée et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, technologie, type de médicament, application et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par l’intelligence artificielle (IA) dans le rapport sur le marché de la découverte de médicaments sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et d’autres pays européens en Europe. , Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’intelligence artificielle (IA) en Amérique du Nord domine le marché de la découverte de médicaments en raison des investissements croissants de la région dans la R&D et de l’adoption de technologies d’intelligence artificielle (IA) pour la découverte et le développement de médicaments dans la région. De plus, la forte présence de fournisseurs de technologies d’intelligence artificielle (IA) tels qu’IBM, Google, Microsoft, etc. stimulera davantage le taux de croissance du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la hausse des investissements dans les activités de R&D dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, les tarifs intérieurs et les routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et intelligence artificielle (IA) dans l’analyse de la part de marché de la découverte de médicaments

L’intelligence artificielle (IA) dans le paysage concurrentiel du marché de la découverte de médicaments fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis concernent uniquement l’accent mis par la société sur l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments.

Certains des principaux acteurs opérant dans l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments comprennent Exscientia plc, Microsoft, NVIDIA Corporation, IBM, Cyclica, Atomwise, Inc., DEEP GENOMICS, Cloud Pharmaceuticals, Inc., Insilico Medicine, BenevolentAI Ltd. . , Aria Pharmaceuticals, Inc., NuMedii, Inc., Envisagenics., Owkin Inc., XtalPi Inc., BERG LLC, Euretos, BioAge Labs, Inc., Biosymetrics et Verge Genomics, entre autres.

