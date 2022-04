L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments affichera une croissance incroyable d’ici 2029 avec les principaux acteurs : Microsoft, NVIDIA, IBM, Atomwise, DEEP GENOMICS, Cloud Pharmaceuticals

DBMR a récemment publié l’étude « Global Artificial Intelligence (AI) in Drug Discovery Market 2022 Size, Share, Industry Trends, Type and Forecast to 2029» qui décrit l’évolution de l’industrie et évalue les meilleurs fournisseurs au cours des 7 prochaines années. Ce rapport présente une analyse détaillée de la part de l’industrie, de la croissance, des tendances, de la taille et des prévisions pour 2029. Le rapport fournit également des informations sur les plans d’investissement, les opportunités, la future feuille de route, l’idée commerciale, l’historique du développement, la fabrication, les données historiques, il vous aidera à prendre une bonne décision. fabrication. Le rapport étudie également les profils d’entreprise en ce qui concerne l’instantané de l’entreprise, la présence géographique, le portefeuille de produits et les développements récents. Les entreprises peuvent utiliser avec succès les données, les statistiques, la recherche et les informations sur l’industrie de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments incluses dans ce rapport marketing pour prendre des décisions sur les stratégies commerciales et obtenir un retour sur investissement (ROI) maximal.

Le rapport sur le marché mondial de l'intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments 2022 aide à déterminer et à optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel qui comprend l'engagement, l'acquisition, la rétention et la monétisation. La dynamique clé du marché de l'industrie de l'intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments est la meilleure partie de ce rapport d'étude de marché sur l'intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments.

Intelligence artificielle mondiale (IA) dans le scénario de marché de la découverte de médicaments

Le besoin croissant de réduire les coûts et la découverte de médicaments ainsi que de réduire le temps, la croissance des industries pharmaceutiques par des collaborations avec d’autres industries, l’adoption de services et d’applications basés sur le cloud, le retard dans l’expiration des brevets sont quelques-uns des facteurs qui amélioreront la croissance de l’intelligence artificielle (IA ) sur le marché de la découverte de médicaments au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, l’expansion des industries de la biotechnologie créera davantage de nouvelles et amples opportunités pour la croissance de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

L’indisponibilité de main-d’œuvre qualifiée et le manque d’ensembles de données constituent des défis du marché pour la croissance de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

L’intelligence artificielle (IA) mondiale dans la découverte de médicaments segmentée comme suit :

En offrant (logiciels, services),

Par technologie (apprentissage automatique, autres technologies)

Par type de médicament (petite molécule, grosses molécules)

Par application (immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, autres applications)

Par utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux)

Les principaux acteurs du marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments sont

Microsoft

NVIDIA Corporation

Société IBM

Atomwise, Inc.

GÉNOMIQUE PROFONDE

Cloud Pharmaceuticals, Inc.

Médecine Insilico

BenevolentAI Ltd

Conscience

Cyclica inc.

Numéroté

NuMedia, Inc.

Envisagenique

twoXAR, Incorporé

……

Le rapport sur le marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments est très utile pour développer ou modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents. L’analyse des cinq forces de Porter utilisée dans le rapport révèle l’intensité de la rivalité concurrentielle et le pouvoir de négociation des fournisseurs et des acheteurs. De plus, ce rapport met en évidence de nombreux secteurs verticaux de l’industrie tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, les parts de marché et le volume de ventes possible de l’entreprise. Grâce à l’analyse concurrentielle des principaux acteurs du marché,

L’étude de marché mondiale sur l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments est classée par type, applications et principales zones géographiques avec une répartition au niveau des pays qui comprend l’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud), l’Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Taïwan, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique), Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas, Reste de l’Europe), MEA (Moyen-Orient, Afrique), Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique).

Global Intelligence artificielle (IA) dans la portée du marché de la découverte de médicaments et la taille du marché

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en fonction de l’offre, de la technologie, du type de médicament, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de l’offre, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en logiciels et services.

Sur la base de la technologie, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en apprentissage automatique et autres technologies. L’apprentissage automatique a été segmenté en apprentissage approfondi, apprentissage supervisé, apprentissage par renforcement, apprentissage non supervisé et autres technologies d’apprentissage automatique.

Sur la base du type de médicament, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en petites molécules et grandes molécules.

Sur la base des applications, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques et autres applications.

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments a également été segmentée en fonction de l’utilisateur final en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux.

Ce rapport d’étude/d’analyse de marché sur l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments ? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Qui sont les principaux acteurs mondiaux de cette intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments? Quels sont leur profil d’entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées ?

Quel était le statut du marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments?

Quel est l’état actuel du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans l’industrie de la découverte de médicaments? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois au niveau de l’entreprise et du pays ? Quelle est l’analyse du marché de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de l’intelligence artificielle (IA) mondiale dans l’industrie de la découverte de médicaments compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de production? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle (IA) dans l’analyse de la chaîne de marché de la découverte de médicaments par matières premières en amont et industrie en aval ?

Quel est l’impact économique sur l’intelligence artificielle (IA) dans l’industrie de la découverte de médicaments ? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quels sont le marché dynamique de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation de l’intelligence artificielle (IA) dans l’industrie de la découverte de médicaments ?

En définitive, ce rapport vous donnera une perspective sans équivoque sur chaque réalité du marché sans avoir besoin de faire allusion à un autre rapport de recherche ou à une source d’information. Notre rapport vous donnera à tous les réalités du passé, du présent et du sort éventuel du marché concerné.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial Intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments

Chapitre 4: Présentation de l’intelligence artificielle (IA) dans l’analyse des facteurs de marché de la découverte de médicaments Porters Five Forces, Supply / Value Chain, PESTEL analysis, Market Entropy, Patent / Trademark Analysis.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2014-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés (2022-2025).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de décision.

