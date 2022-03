L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments affichera un TCAC remarquable de 40,5 %, mesures prises par Microsoft, NVIDIA Corporation, IBM, Atomwise

Le rapport sur le marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicamentsest un document précieux pour tout passionné de marché, décideur politique, investisseur et acteur du marché. Ce rapport décrit une évaluation approfondie et une étude professionnelle sur l’état actuel et futur du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments à travers le monde, y compris des faits et des chiffres précieux. Ce rapport fournit également des informations sur les opportunités émergentes sur le marché et les moteurs du marché, les tendances et les technologies à venir qui stimuleront ces tendances de croissance. Le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments analyse les principaux développements en cours en ce qui concerne les accords, les partenariats, les collaborations et les coentreprises, les acquisitions et les fusions, le lancement de nouveaux produits, les expansions et d’autres stratégies clés. Il étudie également le profilage détaillé des entreprises. Les aperçus, l’analyse SWOT,

On estime que le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments augmentera de 40,50% pour 2022-2027 avec des facteurs tels que l’indisponibilité de main-d’œuvre qualifiée et le manque d’ensembles de données qui entraveront la croissance du marché dans les économies émergentes.

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments a montré une pénétration exceptionnelle dans les économies développées d’Amérique du Nord. Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement ainsi que de la prévalence de divers acteurs du marché qui seront susceptibles d’améliorer la croissance du marché.

Intelligence artificielle (IA) dans le scénario de marché de la découverte de médicaments

Selon Data Bridge Market Research, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments connaît une croissance significative dans les économies en développement au cours de la période de prévision 2020-2027 en raison de facteurs tels que l’adoption de services et d’applications basés sur le cloud, l’expansion des industries de la biotechnologie, la croissance des industries pharmaceutiques par des collaborations avec d’autres industries, le besoin croissant de réduire les coûts et la découverte de médicaments ainsi que de réduire le temps, ce qui contribuera à stimuler la croissance du marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance de l’intelligence artificielle (IA) en Asie-Pacifique sur le marché de la découverte de médicaments et les leaders du marché ciblent la Chine et l’Inde comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020. Les nouveaux rapports d’étude de marché sur le pont de données mettent en évidence le principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments.

Analyse PESTLE de l’intelligence artificielle (IA) mondiale sur le marché de la découverte de médicaments

• Politique (politique politique et stabilité ainsi que politiques commerciales, fiscales et fiscales

)

• Économique (taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage, coûts des matières premières

et taux de change)

• Social (Évolution de la démographie familiale, des niveaux d’éducation, des tendances culturelles, des

changements d’attitude et des modes de vie)

• Technologique (Évolution de la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche

et développement)

• Juridique (Législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité

, ainsi que la réglementation et les restrictions commerciales)

• Environnemental (Climat, procédures de recyclage, empreinte carbone, déchets

élimination et durabilité)

La part de marché (par chiffre d’affaires) pour les acteurs publics sera basée sur les informations disponibles dans le domaine public, et pour les acteurs privés, ces informations seront fournies dans la mesure du possible, qui seront entièrement basées sur des entretiens primaires et les derniers développements. des entreprises.

L’intelligence artificielle mondiale (IA) dans la concurrence sur le marché de la découverte de médicaments par les TOP Players est,

Microsoft

NVIDIA Corporation

Société IBM

Atomwise, Inc.

GÉNOMIQUE PROFONDE

Cloud Pharmaceuticals, Inc.

Médecine Insilico

BenevolentAI Ltd

Conscience

Cyclica inc.

Numéroté

NuMedii, Inc.

…..

Sur la base du produit, l’étude de marché sur l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement répartis en,

Par offre (logiciels, services), technologie (apprentissage automatique, autres technologies)

Par type de médicament (petite molécule, grosses molécules)

Par application (immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, autres applications)

Byb End-User (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux)

Ce rapport sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments étudie les principaux producteurs et consommateurs, se concentre sur la capacité, la valeur, la consommation, la part de marché et les opportunités de croissance du produit dans ces régions clés, couvrant

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Intelligence artificielle (IA) dans la portée du marché de la découverte de médicaments

L’intelligence artificielle (IA) dans le marché de la découverte de médicaments est segmentée sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne , Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de Asie-Pacifique (APAC), Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Basé sur l’offre, le marché est segmenté en logiciels et services. Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en apprentissage automatique et autres technologies. En fonction du type de médicament, le marché est segmenté en petites molécules et grandes molécules. Sur la base des applications, le marché est segmenté en immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques et autres applications. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux.

La découverte de médicaments est la première étape du processus d’identification d’un nouveau médicament candidat et de sa cible thérapeutique. La technologie de l’intelligence artificielle est capable d’identifier des cibles médicamenteuses et joue un rôle important dans la conception immédiate et réussie de médicaments, la découverte, la détection et le criblage de molécules.

Points stratégiques couverts dans la table des matières ( chapitre) du marché mondial Intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments :

Chapitre 1 Résumé exécutif

Le rapport commence par un résumé analytique du rapport sur le marché de L’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments, qui comprend le résumé des principales conclusions et des statistiques clés du marché. Il comprend également les estimations de la valeur marchande (en millions de dollars américains) des principaux segments du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments.

Chapitre 2 Introduction au marché

Les lecteurs peuvent trouver une taxonomie détaillée et des définitions dans ce chapitre pour comprendre les informations de base concernant la dynamique du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments, la chaîne d’approvisionnement, la liste des principaux distributeurs et fournisseurs et la liste des principaux acteurs du marché.

Chapitre 3 Aperçu du marché

Les lecteurs peuvent trouver une analyse détaillée des opportunités sur l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments

Chapitre 4 Aperçu du marché

Suivi du scénario de marché, avec des conclusions clés tirées des données historiques, des tendances actuelles et des perspectives d’avenir. Cette section fournit les facteurs macro-économiques du marché

Chapitre 5 Contexte du marché

Les lecteurs peuvent trouver divers facteurs macro-économiques associés à la croissance du marché. Ce chapitre met en évidence la dynamique clé du marché, qui comprend les moteurs, les contraintes et les tendances

Chapitre 6 Perspectives économiques mondiales

Cette section montre le produit intérieur brut par région et par pays de 2006 à 2022

Chapitre 7 Inclusions clés

Cette section du rapport comprend la réglementation et le scénario de remboursement associés au marché

Chapitre 8 Analyse du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments en Amérique du Nord 2010-2018 et évaluation des opportunités 2018-2028

Ce chapitre comprend une analyse détaillée de la croissance prévue du marché nord-américain de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments, ainsi qu’une évaluation par pays pour les pays de la région, y compris les États-Unis et le Canada. Les lecteurs peuvent également trouver des informations relatives aux tendances et réglementations régionales en vigueur sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) en Amérique du Nord dans la découverte de médicaments et à la croissance du marché régional, classées en fonction du type de produit, de la modalité et de l’utilisateur final.

Chapitre 9 Amérique latine Intelligence artificielle (IA) dans l’analyse du marché de la découverte de médicaments 2010-2018 et évaluation des opportunités 2018-2028

Les lecteurs peuvent trouver des informations détaillées sur des facteurs tels que l’analyse des prix et les tendances régionales qui ont un impact sur la croissance du marché de l’intelligence artificielle (IA) en Amérique latine dans la découverte de médicaments. Ce chapitre inclut également les perspectives de croissance du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments dans les principaux pays LATAM tels que le Brésil, le Mexique et le reste de la région Amérique latine.

Chapitre 10 Analyse du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments en Europe 2022-2018 et évaluation des opportunités 2018-2028

Perspectives de croissance importantes du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments, sur la base du type de produit, de la modalité et de l’utilisateur final dans plusieurs pays européens tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne et le reste du L’Europe a été incluse dans ce chapitre.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.