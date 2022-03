L’intelligence artificielle (IA) dans la taille du marché de la construction devrait atteindre 4,51 milliards USD D’ici 2026

Le marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la construction devrait atteindre 4,51 milliards de dollars d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’atténuation facile des risques liés à la qualité et à la sécurité, associée aux exigences de temps et de coûts de l’industrie de la construction, stimulera la croissance du marché.

L’intelligence artificielle peut aider à réduire les coûts de construction de plusieurs façons. Par exemple, l’utilisation de lunettes de réalité virtuelle et de mini-robots dans les bâtiments en construction pour suivre l’avancement des travaux. L’IA est également utilisée aujourd’hui pour concevoir le routage des systèmes électriques et de plomberie dans les bâtiments modernes. L’intelligence artificielle est également bénéfique pour le développement de systèmes de sécurité sur les chantiers, ce qui réduit les risques de dangers et d’accidents. La technologie est utilisée par de nombreuses entreprises pour poursuivre les interactions en temps réel des machines, des travailleurs et des objets sur le site et alerter les superviseurs des problèmes de sécurité potentiels, des problèmes de productivité et des erreurs de construction. L’intelligence artificielle devrait également réduire la main-d’œuvre humaine, réduire les erreurs coûteuses, réduire les blessures sur les chantiers et rendre les opérations de construction plus productives.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1572

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

parmi les technologies, les technologies d’apprentissage automatique et d’apprentissage en profondeur représentaient une part de marché plus importante d’environ 63 % en 2018. l’apprentissage donne des résultats plus précis et de qualité, ainsi que des avantages en termes de temps et de coûts.

L’apprentissage automatique est également utilisé pour analyser la pertinence des exigences et des informations en fonction des préférences de l’utilisateur.

Le segment des services devrait connaître un taux de croissance plus élevé de 34,9 % au cours de la période de prévision. Les services d’intelligence artificielle pour l’industrie de la construction permettent aux entreprises de surmonter plusieurs difficultés en intégrant cette technologie émergente dans leurs processus opérationnels.

La petite et moyenne organisation devrait connaître un taux de croissance plus élevé de 35,8 % au cours de la période de prévision, en raison de l’adoption rapide de l’intelligence artificielle par ces entreprises.

Le déploiement cloud offre une évolutivité avancée, une sécurité renforcée, une meilleure conformité et des coûts réduits. Le segment devrait connaître un taux de croissance plus élevé de 37,3 % au cours de la période de prévision.

L’application de gestion des risques devrait connaître le TCAC le plus élevé de 35,8 % au cours de la période de prévision, en raison de la capacité des solutions d’intelligence artificielle à identifier les risques potentiels et les fraudes. Ces risques peuvent être liés à la qualité, à la sécurité, au temps ou encore aux coûts.

Parmi les utilisations finales, le segment de la sécurité devrait connaître le TCAC le plus élevé de 35,0 % au cours de la période de prévision, ce qui est attribué à l’augmentation des risques et des accidents signalés sur les chantiers.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché d’environ 29 % en 2018, en raison des avancées technologiques rapides et de l’augmentation des investissements gouvernementaux dans le développement de l’intelligence artificielle (IA). De plus, la présence de certains des principaux acteurs du marché dans la région stimulera également la croissance du marché dans la région.

Les principaux participants incluent IBM, Renoworks Software, Microsoft, Autodesk, SAP, Oracle, Alice Technologies, Building System Planning, eSUB, Askporter, Darktrace, SmarTVid.Io, Jaroop, Aurora Computer Services, Predii, Lili.Ai, Deepomatic, Assignar, Beyond Limits, Coins Global, Plangrid, Doxel et Bentley Systems, entre autres. Les entreprises ont adopté diverses stratégies, y compris des fusions, des acquisitions et des partenariats pour maintenir des pistes en cours et proposer de nouveaux développements sur le marché.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/report-detail/artificial-intelligence-ai-in-construction-market

Aux fins du présent rapport, Rapports et données) dans la construction sur la base de la technologie, du composant, de la taille de l’organisation, du type de déploiement, de la phase, des applications, de l’utilisation finale et de la région

IA

: Apprentissage et apprentissage en profondeur

de traitement du langage naturel

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Solutions Logiciels matériels

Services Support et maintenance Intégration Formation et conseil



Perspectives de la taille de l’organisation (chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Petites et moyennes entreprises

grandes entreprises

Perspectives du type de déploiement

cloud

sur site

la phase

2016-2026

Perspectives

de

2016-2026lieu, millions USD ; 2016-2026)

projet Gestion

de terrain Gestion des

risques Gestion

calendrier Gestion

de la chaîne d’approvisionnement

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, millions USD ; 2016-2026)

Planification et conception

sécurité

équipements

Surveillance et maintenance des

Perspectives régionales (Revenus, millions USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1572

Points saillants du rapport sur l’intelligence artificielle (IA) dans le marché de la construction :

Recherche approfondie des modèles de croissance, de la taille et de la part du marché, des principales entreprises et des segments clés du marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la construction

Informations détaillées sur les tendances du marché, les facteurs déterminants, les facteurs de restriction, la segmentation des produits et l’analyse de la chaîne industrielle

Analyse régionale approfondie et paysage concurrentiel

Données statistiques clés organisées en tableaux, graphiques, figures et autres représentations illustrées

Analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter pour chaque acteur clé

Enfin, tous les aspects du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la construction sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data is a market research and consulting firm that provides syndicated research reports, custom research reports and consulting services. Our solutions are uniquely focused on your goal of locating, targeting and analyzing changes in consumer behavior across demographics, across industries and helping customers make a smarter business decision. We offer market intelligence research ensuring relevant, fact-based research across multiple sectors including healthcare, technology, chemicals, power and energy. We are constantly updating our search offerings to ensure that our clients are aware of the latest trends existing in the market.

Contact us:

John W.

Business Development Manager

Direct line: +1-212-710-1370

Email: sales@reportsanddata.com

Reports and Data | Web: www.reportsanddata.com

Check out our Upcoming Research Reports @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visit our blog for more industry updates @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Read similar reports from Reports and Data: