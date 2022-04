L’intelligence artificielle en Europe progresse sur le marché de la défense avec un TCAC de 11,3 % d’ici 2028 – Leidos, Lockheed Martin Corporation, Thales Group

Le marché européen de l’intelligence artificielle dans la défense devrait passer de 1 498,71 millions de dollars américains en 2021 à 3 169,95 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 11,3 % de 2021 à 2028.

Au cours des prochaines décennies, l’intelligence artificielle (IA) devrait jouer un rôle clé dans la définition de la compétitivité et de la productivité des pays européens, les premiers utilisateurs obtenant d’énormes avantages sociaux, économiques et géopolitiques. Contrairement aux États-Unis et à la Chine, les pays européens pèsent bien moins que leur poids tout en bénéficiant d’avantages clés tels qu’une base industrielle solide et une recherche et une expertise de pointe en matière d’IA. La fragmentation du marché numérique dans l’UE, les difficultés à recruter des ressources humaines et à attirer des investissements étrangers, ainsi qu’un manque de compétitivité commerciale contribuent tous au développement.

Alors que les tensions mondiales ont persisté au cours des dernières années, divers pays concernés planifient et prennent des mesures pour améliorer et recapitaliser le statut de la défense. Les menaces évoluent continuellement, c’est-à-dire qu’elles passent des menaces terrestres conventionnelles aux menaces de guerre hybrides. Pour faire face aux menaces à la sécurité et lutter contre le terrorisme, les gouvernements de plusieurs pays ont déjà commencé à augmenter leurs budgets de défense. Selon les données de Forbes d’avril 2021, les dépenses militaires ont atteint près de 2 billions de dollars américains en 2020, soit une augmentation de 2,6 % en termes réels en 2019. La croissance des dépenses est survenue au cours d’une année où le PIB mondial s’est contracté de 4,4 % en raison du COVID-19. pandémie, cinq pays seulement représentant 62 % des dépenses totales.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

BAE Systems plc.

Société de dynamique générale

Société IBM

Leidos

Société Lockheed Martin

Raytheon Technologies Corporation

Groupe Thales

Intelligence artificielle en Europe dans la segmentation du marché de la défense

Intelligence artificielle en Europe sur le marché de la défense – Par composant

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Intelligence artificielle en Europe sur le marché de la défense – Par technologie

Informatique avancée

Systèmes d’IA

Apprentissage et intelligence

Intelligence artificielle en Europe sur le marché de la défense – Par plate-forme

Terre

Air

Naval

L’intelligence artificielle en Europe sur le marché de la défense – Par application

La cyber-sécurité

Soins de santé sur le champ de bataille

Logistique et transport

Plate-forme de guerre

Autres

En raison des restrictions de voyage dans les pays européens, le mouvement des personnes d’un endroit à un autre a été considérablement réduit pendant la pandémie de COVID-19. L’épidémie a eu un impact considérable sur les économies de la région. Les gouvernements ont imposé des confinements pour freiner la propagation du virus, ce qui a entraîné la fermeture de plusieurs industries. L’offre et la demande d’armes militaires ont continué de croître alors que les dépenses publiques pour l’amélioration des systèmes de défense sont restées inchangées en 2020 et 2021. Cependant, le manque de matières premières dû à l’interruption des chaînes d’approvisionnement a conduit à la fermeture des installations de production, ce qui a légèrement a affecté la croissance du marché en 2020, notamment en raison de la diminution de la fabrication de systèmes matériels d’intelligence artificielle.

