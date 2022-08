L’intelligence artificielle dans les projections de croissance du marché des soins de santé et l’analyse de la stratégie jusqu’en 2030

Le marché mondial de l’ intelligence artificielle dans les soins de santé devrait atteindre une taille de marché de 215,53 milliards de dollars d’ici 2030 et enregistrer un TCAC considérablement élevé au cours de la période de prévision, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’intelligence artificielle (IA) dans la croissance des revenus du marché des soins de santé est tirée par l’efficacité croissante de la découverte de médicaments et les progrès de la médecine de précision, ce qui entraîne une augmentation de la demande et de l’application de ces solutions à l’échelle mondiale. L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et l’augmentation de la population âgée mondiale devraient continuer à soutenir la croissance du marché.

L’application de l’intelligence artificielle dans les procédures cliniques pour vérifier les signes vitaux du patient, poser les questions requises et donner des prescriptions aux patients accélère son adoption dans les régions technologiquement avancées. La technologie est également utilisée pour donner des rappels et alerter les travailleurs de la santé pendant les procédures médicales. Les progrès de la technologie d’apprentissage en profondeur propulsent également la croissance de l’intelligence artificielle sur le marché des soins de santé.

La prévalence croissante de maladies complexes et le besoin d’une nouvelle chirurgie entraînent également un déploiement croissant des technologies d’intelligence artificielle dans le secteur de la santé. Cependant, l’hésitation des professionnels de la santé à adopter l’intelligence artificielle en raison de certaines limitations perçues actuellement devrait avoir un impact négatif sur la croissance du marché dans une certaine mesure.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Le segment des logiciels a représenté une part de revenus plus élevée dans l’intelligence artificielle sur le marché de la santé en 2019. Plusieurs entreprises développent des logiciels innovants pour différentes applications médicales. L’augmentation de l’adoption de l’informatique de santé IA encouragera également la croissance du segment.

Le développement et le déploiement de l’apprentissage automatique dans le secteur de la santé et pour la recherche critique dans des domaines connexes ont considérablement augmenté ces dernières années, entraînant ainsi la croissance des revenus de ce segment. Par exemple, Google a développé des algorithmes d’apprentissage automatique pour aider à identifier les tumeurs cancéreuses, et l’Université de Stanford utilise un algorithme d’apprentissage en profondeur pour identifier le cancer de la peau chez l’homme.

L’intelligence artificielle entraîne une adoption croissante des technologies dans les établissements de santé, car elle peut améliorer les soins aux patients et les résultats dans les hôpitaux. Des robots autonomes aident les professionnels lors des interventions chirurgicales et livrent également des médicaments et de la nourriture aux patients – garantissant un contact humain limité avec les patients infectés – pendant la pandémie.

La région Asie-Pacifique a connu une croissance plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’amélioration des infrastructures de santé, de l’augmentation des startups de soins de santé et de l’adoption de technologies avancées.

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société, son portefeuille de produits et de services. Le marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé est extrêmement concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs clés aux niveaux régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché sont:

Microsoft Corporation, Intel Corporation, IBM, Amazon Web Services, Intel Corporation, Johnson & Johnson Services, Inc., Siemens Healthineers, General Electric, Google Inc. et Medtronic plc, entre autres.

Le rapport offre également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et de la bifurcation régionale :

Segmentation du marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé :

Perspectives technologiques (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Apprentissage automatique Enseignement supervisé Apprentissage non supervisé L’apprentissage en profondeur Apprentissage par renforcement Les autres

Informatique contextuelle

Traitement du langage naturel

Vision par ordinateur

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Hôpitaux et prestataires de soins de santé

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Les patients

Payeurs de soins de santé

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite ÉMIRATS ARABES UNIS Afrique du Sud Reste de la MEA



