L’intelligence artificielle dans le profil des acteurs clés du marché militaire et l’analyse de l’industrie d’ici 2028

La taille du marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) pour l’armée a atteint 6,50 milliards de dollars en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 13,4 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’hostilité et le terrorisme croissants et l’instabilité politique devraient stimuler la croissance des revenus du marché. De plus, l’augmentation des dépenses publiques consacrées à la recherche et au développement d’armes militaires activées par l’IA devrait soutenir la croissance du marché entre 2021 et 2028. Actuellement, la montée des tensions géopolitiques entre les pays et l’augmentation des actions chinoises poussent divers pays à moderniser la technologie militaire à l’aide de l’IA. L’intégration de l’IA permettra aux pays d’effectuer une meilleure surveillance afin de détecter et de prévenir les menaces. De même, la technologie de l’IA peut être utilisée pour traiter une grande quantité de données et faciliter une meilleure prise de décision en période de conflit. Ce sont quelques facteurs majeurs qui stimulent la croissance de l’IA mondiale pour les revenus du marché militaire.

Les principales entreprises de l’intelligence artificielle dans l’industrie militaire et présentées dans le rapport sont :

Lockheed Martin Corporation, NVIDIA Corporation, BAE Systems, Inc., Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, General Dynamics Corporation, Textron Inc., SparkCognition Government Systems, Arkray, Inc. et Leidos Inc.

Cependant, des problèmes de données de mauvaise qualité peuvent entraîner des erreurs dans la prise de décision lors de situations critiques. De plus, l’absence de réglementation régissant l’utilisation de la technologie de l’IA devrait entraver la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Quelques points saillants du rapport

Les revenus du segment de la cybersécurité devraient augmenter à un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision. Le développement de nouveaux outils et technologies a entraîné une augmentation du taux de cybercriminalité dans le monde. De même, il y a eu une augmentation significative des cyberattaques parrainées par l’État et les agences privées et gouvernementales adoptent progressivement des outils basés sur l’IA qui peuvent être utilisés pour prévoir, prévenir et répondre efficacement aux cybermenaces.

Le segment de l’apprentissage en profondeur devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée au besoin croissant de solutions plus avancées pour traiter de gros volumes de gros volumes et au développement d’algorithmes d’IA pour une meilleure prise de décision. De plus, le développement de systèmes intelligents pour détecter les menaces lors de situations de combat réelles stimulerait la croissance de ce segment.

Le marché en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision en raison de la forte présence d’acteurs clés du marché, notamment Lockheed Martin Corporation, NVIDIA Corporation et BAE Systems, Inc., entre autres, dans les pays développés de la région.

En décembre 2020, Raytheon Technologies Corporation a conclu un partenariat avec C3.ai, Inc. dans le but d’accélérer l’adoption de l’IA dans l’armée américaine. Le partenariat permettra à Raytheon Technologies Corporation d’augmenter son secteur de la défense et de l’aérospatiale avec C3. les applications et solutions basées sur l’IA d’ai.

Emergen Research a segmenté l’IA mondiale pour le marché militaire sur la base de l’offre, de la plate-forme, de l’application, de la technologie et de la région :

Perspectives de l’offre (Revenu, milliards USD ; 2018-2028 )

Logiciels Solutions d’intelligence artificielle Cloud site Plateformes d’intelligence artificielle sur

matériel Processeur réseau mémoire

Services de Assistance logicielle Mise à niveau et maintenance Déploiement et intégration



Perspectives de la plate-forme (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

terrestre Véhicules terrestres de combat autonomes Véhicule sans pilote Robots

Mer Maritime sans pilote Véhicules Technologie anti-missile Systèmes de navigation des navires

Air Véhicules aériens sans pilote Maintenance Guerre électronique cognitive

Espace Traitement des données par satellite Systèmes de navigation intelligents Assistant IA Robots Exploration spatiale



Application Outlook (Revenus, USD Billion; 2018–2028)

Reconnaissance et collecte de renseignements

Surveillance et contre-insurrection

Traitement de l’information

Cybersécurité

Analyse des menaces

Simulation de guerre

Perspectives technologiques (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Apprentissage automatique

Deep Learning

Vision par ordinateur

Technologie quantique intelligente

Traitement du langage naturel

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne France Uni Italie Espagne Benelux Reste du Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste MEA



Points clés de l’intelligence artificielle sur le marché militaire :

Couverture étendue de l’analyse du marché de l’intelligence artificielle dans l’armée

Informations clés sur la répartition régionale de l’industrie dans les zones géographiques clés

Des aperçus radicaux sur les tendances vitales du marché ; tendances actuelles et émergentes, et facteurs influençant la croissance du marché

Couverture complète de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance globale du marché de l’intelligence artificielle dans l’armée

Données complètes sur les principaux fabricants et fournisseurs du marché Intelligence artificielle dans l’armée

Merci d'avoir lu notre rapport.

