L’intelligence artificielle dans le positionnement du marché du pétrole et du gaz et la part croissante de l’industrie dans le monde jusqu’en 2030

Le marché mondial de l’intelligence artificielle dans le pétrole et le gaz devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 11,6 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Le coût des capteurs IoT décline les principales organisations pétrolières et gazières tenues de commencer à intégrer les capteurs dans leur fonctionnement en amont, au milieu et en aval, y compris l’analyse prédictive. Dans le secteur de l’énergie, le pétrole et le gaz sont l’une des matières premières les plus appréciées. Les sociétés pétrolières et gazières ont mis davantage l’accent sur l’amélioration de l’efficacité et la réduction des temps d’arrêt, car leurs bénéfices ont été réduits depuis 2014 en raison de la fluctuation des prix du pétrole. Les sociétés pétrolières et gazières recherchent activement des approches innovantes pour atteindre leurs objectifs commerciaux tout en réduisant l’impact environnemental, car les préoccupations concernant l’impact environnemental de la production et de la consommation d’énergie persistent.

Segmentation globale du marché Intelligence artificielle dans le pétrole et le gaz :

Marché mondial de l’intelligence artificielle dans le pétrole et le gaz, par type

Matériel

Logiciel

Hybride

Marché mondial de l’intelligence artificielle dans le pétrole et le gaz, par fonction

Maintenance prédictive et inspection des machines

Mouvement matériel

La planification de la production

Services sur le terrain

Contrôle de qualité

Réclamation

Marché mondial de l’intelligence artificielle dans le pétrole et le gaz, par application

En amont

En aval

À mi-chemin

En fonction de la région, le marché mondial de l’intelligence artificielle dans l’impression pétrolière et gazière a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de l’intelligence artificielle mondiale dans le pétrole et le gaz, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe.

Marché mondial de l’intelligence artificielle dans le pétrole et le gaz, par région

Amérique du Nord

NOUS

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

Italie

France

ROYAUME-UNI

Espagne

Pologne

Russie

Slovénie

Slovaquie

Les Pays-Bas

Belgique

Norvège

Danemark

République tchèque

Suède

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Viêt Nam

Les Philippines

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

Principaux acteurs du marché couverts par le marché mondial Intelligence artificielle dans le pétrole et le gaz:

IBM

Accenture

Google

Microsoft Corporation

Oracle

Paysage concurrentiel :

Acteurs de niveau 1 – entreprises établies sur le marché avec une part de marché majeure

Joueurs de niveau 2

Des acteurs émergents en forte croissance

Nouveaux entrants et startups de premier plan

Analyse comparative des produits concurrentiels

Matrice de développement de produits

