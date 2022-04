L’intelligence artificielle dans le marché du secteur de l’éducation devrait enregistrer le TCAC le plus élevé d’ici 2027

le Le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’éducation met également en lumière le paysage concurrentiel du marché de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’éducation à l’échelle mondiale et régionale, ainsi qu’une estimation approfondie des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport d’étude de marché sur l’intelligence artificielle dans le secteur de l’éducation est un rapport d’enquête fournissant une étude approfondie du marché mondial de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’éducation en ce qui concerne la taille du marché, la part de marché, les tendances actuelles et émergentes et les derniers développements technologiques.

L’intelligence artificielle sur le marché du secteur de l’éducation devrait atteindre une taille de marché de 17,83 milliards de dollars d’ici 2027 et enregistrer un TCAC significativement élevé, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante pour la solution de suivi et d’analyse des progrès de l’apprenant en temps réel est un facteur principal de croissance de l’intelligence artificielle mondiale sur le marché du secteur de l’éducation, et cela devrait encore augmenter de façon exponentielle au cours de la période de prévision.

La demande croissante de technologie d’intelligence artificielle (IA) pour simplifier les processus administratifs dans les établissements devrait propulser davantage l’intelligence artificielle mondiale dans la croissance du marché du secteur de l’éducation au cours de la période de prévision. L’augmentation du financement par capital-risque dans les entreprises EdTech devrait également stimuler la croissance de l’intelligence artificielle mondiale sur le marché du secteur de l’éducation au cours des prochaines années.

Obtenez un échantillon gratuit de ce rapport d’étude de marché sur @https://www.emergenresearch.com/request-sample/484

En outre, l’étude examine les principaux facteurs tels que le statut d’importation et d’exportation, le volume de consommation, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la production capacité et pouvoir d’achat pour aider les propriétaires d’entreprise, les parties prenantes ainsi que les responsables marketing sur le terrain à se concentrer sur des stratégies commerciales rentables et à rester compétitifs. Une analyse approfondie de la concurrence intense entre les plus performants et des stratégies qui leur ont permis de s’implanter solidement sur le marché de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’éducation fait du rapport une ressource précieuse pour les propriétaires de produits explorant de nouvelles voies. Toutes les informations vitales sont présentées sous forme de tableaux, de graphiques et de tableaux et peuvent être consultées pour une présentation spécifique à l’industrie.

Principaux faits saillants du rapport

L’augmentation de la mise en œuvre de solutions d’intelligence artificielle sur site dans les universités et les collèges pour minimiser les cyberattaques et le vol d’informations stimule actuellement la croissance des revenus du segment sur site, qui devrait enregistrer un TCAC considérablement élevé de 43,8 % sur la période de prévision.

En termes de part de marché, le segment du traitement du langage naturel devrait contribuer de manière significative au marché mondial de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’éducation au cours de la période de prévision, en raison de l’application croissante de la technologie de traitement du langage naturel pour minimiser le fossé de communication entre les ordinateurs et les humains.

En termes de revenus, le segment de l’environnement d’apprentissage virtuel devrait représenter une part de revenus élevée sur le marché mondial de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’éducation au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de l’IA pour améliorer l’expérience d’apprentissage en ligne dans l’enseignement supérieur.

En outre, le rapport donne également un aperçu des portefeuilles de produits, des coûts, des ventes, des capacités de production et des acteurs du marché. Les matières premières, l’analyse de la demande, les flux de produits et les canaux de distribution ont été étudiés et étudiés en détail dans ce rapport de recherche. Les principales tendances et opportunités de croissance sont offertes grâce à une enquête et un examen approfondis du marché. Un cours détaillé du développement est proposé dans le rapport ainsi que des informations sur les entreprises qui y sont liées, notamment des entreprises, des industries, des organisations, des fournisseurs et des fabricants locaux.

Principaux acteurs analysés dans le rapport :

Google LLC, Microsoft Corporation, Amazon Web Services, Inc., International Business Machines Corporation, Cognizant Technology Solutions Corp, Pearson PLC, Nuance Communications Inc., Blackboard Inc., Carnegie Learning, Inc. et Cognii , Inc.

Le rapport propose une ventilation complète de l’analyse régionale du marché et une analyse ultérieure par pays. L’analyse régionale du marché comprend des informations sur le volume de production, le volume et les modèles de consommation, les revenus et le taux de croissance pour la période de prévision 2021-2028. Selon l’analyse régionale, le marché est principalement réparti sur les régions géographiques clés suivantes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud , Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Pour en savoir plus sur le rapport, cliquez ici@https : //www.emergenresearch.com/industry-report/artificial-intelligence-in-the-education-sector-market

L’étude segmente l’ensemble du marché de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’éducation sur la base de différentes applications, utilisations finales, l’utilisateur et la capacité de production. D’un point de vue commercial, l’industrie a été minutieusement examinée dans divers pays situés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans d’autres. La taille de l’industrie pour la période de prévision 2021-2027 est évaluée sur la base des chiffres de vente actuels et les rapports financiers passés peuvent être utilisés pour prévoir les ventes futures.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’éducation en fonction du déploiement, de la technologie, de l’application, de l’utilisation finale et de la région.

Perspectives de déploiement (Revenus, milliards USD ; 2020-2027)

basées

sur le

Perspectives des technologies

du traitement du langage naturel

profondeur

automatique

(Revenus, milliards USD ; 2020-2027)

Virtuel Environnement d’apprentissage

intelligent

Systèmes de tutorat intelligents

Perspectives

d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD

)

2020-2027

Contenu

Autres

;paysage

Aide aux processus de prise de décision pour les entreprises ainsi qu’à des méthodologies de planification stratégique détaillées

Le rapport propose une prévision et une évaluation sur 8 ans du marché mondial de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’éducation

Aide à comprendre les segments de produits clés et leur taux de croissance estimé

En profondeur analyse des moteurs du marché, des contraintes, des tendances et des opportunités

Analyse régionale complète du Gl obal Intelligence artificielle sur le marché du secteur de l’éducation

Profilage approfondi des principales parties prenantes du monde des affaires

Analyse détaillée des facteurs influençant la croissance du marché mondial de l’intelligence artificielle sur le secteur de l’éducation

Quick Buy Artificial Intelligence in the Education Sector Report@https:// www.emergenresearch.com/select-license/484

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport ou la personnalisation du rapport. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

Emergen

Research

connexes

publiées

par

:

études

Découvrez

autres

d’des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance