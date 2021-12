L’Intelligence Artificielle Dans le Marché du Diagnostic Une Croissance Fulgurante dans le Monde Entier avec les Principaux Acteurs Clés: – F. Hoffmann-La Roche Ltd, Thermo Fisher Scientific Inc., Laboratoires Abbott, Quest Diagnostics Incorporated

L’intelligence artificielle dans le diagnostic médical aide à la prise de décision, à la gestion, à l’automatisation, à l’administration et aux systèmes Les méthodes traditionnelles utilisées pour diagnostiquer une maladie sont manuelles et sujettes aux erreurs. L’utilisation de techniques analytiques d’intelligence artificielle permet un diagnostic automatique et réduit les erreurs de détection par rapport à l’expertise humaine exclusive.

Les systèmes d’intelligence artificielle améliorent la précision de l’analyse, réduisent les biais et standardisent l’examen des échantillons, démocratisant ainsi les soins prodigués aux patients. L’utilisation la plus bénéfique des systèmes d’intelligence artificielle est la combinaison des connaissances d’un pathologiste et de la précision et de l’efficacité des systèmes d’intelligence artificielle.

Demandez un exemple de copie de ce rapport @ Cliquez ici: –

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=89881

Acteurs clés-

* F. Hoffmann- La Roche SA (Bâle, Suisse)

* Thermo Fisher Scientific Inc. (Massachusetts, États-UNIS)

* Laboratoires Abbott (Illinois, États-UNIS)

* Quest Diagnostics Incorporated (New Jersey, États-Unis)

* BD (Franklin Lakes, États-Unis)

* Biomérieux SA (Marcy l’Etoile, France)

* Cardinal Health, Inc. (Ohio, États-UNIS)

* Mesa Biotech (Californie, États-UNIS)

* Céphéide (Californie, États-Unis)

* Trinity Biotech (Bray, Irlande)

* Quidel Corporation (San Diego, États-Unis)

* Laboratoires Bio-Rad Inc. (Californie, États-UNIS)

Ce marché va probablement se développer de manière décisive pendant la pandémie de COVID-19 en raison de l’intérêt croissant pour des instruments d’analyse clinique convaincants du domaine des services médicaux. L’expansion des cas de COVID-19 et le développement de quelques déceptions d’organes vont probablement ressentir l’intérêt de l’article. L’intérêt croissant pour l’amélioration des dispositifs de services médicaux va probablement alimenter la réception des instruments de diagnostic. Les fabricants se concentrent sur l’association de stratégies de stérilisation difficiles et de méthodes de création informatisées pour éviter la propagation de l’infection. De plus, la réception de limites diminuées et de mouvements à faible entretien pourrait permettre aux fabricants de contrôler la propagation de l’infection et de récupérer les malheurs. Ces variables vont probablement alimenter le développement du marché pendant la pandémie.

par Type – Tests de Glycémie, Tests de Maladies Infectieuses, Tests de Marqueurs Cardiaques, Tests de Coagulation, Tests de Grossesse et de Fertilité, Tests de Gaz Sanguins / Électrolytes, Tests de Marqueurs Tumoraux, Tests d’Analyse d’Urine, Tests de Cholestérol, Autres

Utilisateurs Finaux – Cliniques, Hôpitaux, Établissements De Soins De Vie Assistée. Laboratoire

Renseignez-Vous Avant D’Acheter Ce Rapport De Recherche: –

https://www.reportconsultant.com/enquiry_before_buying.php?id=89881

Principaux avantages de l’achat d’un Rapport sur le marché des tests d’infection par la circulation sanguine:

* Acquérir une enquête complète sur le potentiel du marché, le développement et les informations sur les modèles

* Aux enquêtes sur les tendances actuelles de la répression à l’affût et les systèmes utilisés par les participants centraux pour renforcer leurs organisations et stimuler la position du secteur des affaires

* Évaluer les difficultés et les dangers importants du marché et exécuter des arrangements ou des systèmes pour modérer les chances du marché

* Acquérir une compréhension claire de la portée du marché mondial, du potentiel, des moteurs de développement, des restrictions et des ouvertures

* Voir le point de vue futur du marché et les possibilités de développement pour des choix commerciaux vitaux tels que l’extension géographique ou du portefeuille d’articles

* Outre les rapports de partenaires, nous proposons en outre des arrangements de recherche et des conseils aux administrations pour les besoins commerciaux explicites.

Rebecca Bardoux

(Consultant en rapport)

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com

À propos de nous:

Report Consultant est une destination de choix pour vos aptitudes commerciales et vos solutions analytiques, car nous fournissons des sources d’informations qualitatives et quantitatives qui sont compétentes pour fournir des solutions uniques. Nous associons habilement des recherches qualitatives et quantitatives dans des proportions exactes pour obtenir le meilleur rapport, qui donne non seulement les informations les plus récentes, mais vous aide également à vous développer.