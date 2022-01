L’intelligence artificielle dans le marché des soins de santé 2022 | Défis, tendances et dynamique du secteur des moteurs de croissance, prévisions 2029

Le rapport d’étude de marché améliore la réputation professionnelle dans le domaine, renforce la crédibilité et aide les autres à avoir plus d’assurance et de confiance dans les conclusions. Ce rapport aide toutes les tailles d’entreprises en fournissant des décisions éclairées sur les différents aspects de l’entreprise. Le rapport de marché est une étude professionnelle approfondie sur l’état actuel du marché et de l’industrie ABC. L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et des estimations de parts de marché sont mentionnées dans le rapport.

Selon Data Bridge Market Research, l’intelligence artificielle sur le marché des soins de santé se développe en raison de l’amélioration de la technologie qui conduit à la réduction du coût du matériel, à l’augmentation des partenariats et des collaborations entre les entreprises de soins de santé et à l’augmentation du nombre de besoins en fiches de données volumineuses et complexes des patients. à maintenir qui est remplie avec l’introduction de l’intelligence artificielle et l’augmentation du besoin de services de soins de santé améliorés en raison de l’augmentation du déséquilibre entre le personnel de santé et les patients contribuera à stimuler la croissance du marché.

Nouvelle intelligence artificielle dans les développements du marché de la santé en 2019

En août 2019, Wipro Limited a annoncé le lancement d’une intelligence artificielle à trois bords alimentée par le processeur évolutif Intel Xeon. Les solutions fournies par le système d’intelligence artificielle sont Pipe sleuth, qui aide à éliminer l’examen manuel et le codage de la numérisation de vidéos, la détection de fissures de surface qui aide à détecter les fissures dans le bâtiment, les routes, les trottoirs et les ponts, l’imagerie médicale utilisée pour détecter les anomalies dans radiographies médicales et tomodensitogrammes.

En janvier 2019, Capgemini a annoncé le lancement de Perform AI, qui aidera de nombreuses organisations à atteindre et à maintenir leurs résultats commerciaux. Il peut remplir de nombreuses fonctions telles que l’aide à la mise à l’échelle de l’entreprise dans toute l’organisation, l’augmentation de la main-d’œuvre en responsabilisant les personnes, l’assistance, l’augmentation et l’automatisation des opérations, entre autres.

Par géographie :

Amérique du Nord

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

NVIDIA Corporation

Société intel

IBM

Google

Microsoft

Vision générale

GENERAL ELECTRIC

Siemens Healthcare Private Limited

Medtronic

CloudMedx Inc.

Imagia Cybernétique Inc.

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.