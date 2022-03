L’intelligence artificielle dans l’analyse du marché du sport, la part des revenus, les profils d’entreprise, les lancements et les prévisions jusqu’en 2026

Les rapports et les données ont récemment publié un nouveau rapport sur les Intelligence artificielle dans le marché du sport pour fournir une analyse complète des tendances historiques et à venir du marché. Le rapport offre également des informations précises sur la taille du marché, la croissance du marché, la part des revenus, les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis. Le rapport offre également des détails sur la segmentation du marché, la bifurcation régionale et les défis du marché pendant la pandémie de coronavirus en cours.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1755

Aperçu du marché :

les revenus du secteur des technologies de l’information et de la communication ont considérablement augmenté au cours des dernières années et devraient continuer à augmenter au cours de la période de prévision de 2021 et 2028. Le secteur des TIC est composé des secteurs de la fabrication et des services qui se concentrent sur le développement, la production et la commercialisation de l’utilisation de nouvelles technologies. Il se compose principalement de nombreux sous-secteurs, notamment les logiciels, le matériel, les fournisseurs de contenu, les télécommunications et d’autres services. Le secteur des TIC gagne rapidement du terrain en raison de l’adoption croissante de la numérisation et des technologies de pointe telles que l’informatique virtuelle, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

Cela peut être attribué à des facteurs tels que la pénétration croissante des services Internet et des appareils intelligents tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, le secteur du bâtiment et de la construction en croissance rapide, le nombre croissant de bureaux d’entreprise, les complexes commerciaux à travers le monde. En outre, la forte adoption de services TIC avancés dans divers secteurs, notamment la médecine, l’agriculture, la BFSI, les secteurs résidentiel et commercial, la demande croissante de solutions avancées pour gérer des données volumineuses en raison des risques croissants de violation de données et d’autres problèmes de sécurité devraient alimenter le marché mondial. croissance qui va de l’avant.

Paysage concurrentiel :

Le rapport présente également les principaux acteurs du marché avec des détails sur leur position mondiale, leur contribution aux revenus, leur situation financière, leur accord de licence et leur portefeuille de produits. Le marché mondial de l’intelligence artificielle dans le sport est extrêmement compétitif et comprend des acteurs du marché opérant aux niveaux mondial et régional. Ces acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les collaborations et les partenariats gouvernementaux, les activités de recherche et développement et l’introduction de nouveaux produits pour renforcer leur position sur le marché. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial sont :

24/7.ai Inc.

Active.Ai

Advanced Micro Devices (AMD) Inc.

AIBrian Inc.

Amazon Inc.

Anodot, AOL Inc.

Apple Inc

ARM Limited

Atmel Corporation

Baidu Inc.

Cisco Systems

DeepScale

Digital Reasoning Systems Inc.

Facebook Inc.

Fujitsu Ltd.

Gamaya

Gemalto NV

General Electric (GE)

General Vision Inc.

Google Inc.

Graphcore

H2O.ai

Haier Group Corporation

Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Huawei Technologies Co. Ltd.

IBM Corporation

Imagen Technologies

Inbenta Technologies Inc.

Intel Corporation

InteliWISE

IPsoft Inc.

iRobot Corp.

Juniper Networks, Inc.

Koninklijke Philips NV

Kreditech

KUKA AG

Leap Motion Inc.

LG Electronics

Lockheed Martin

MAANA

Micron Technology

Microsoft Corporation

MicroStrategy Incorporated

Miele

Motion Controls Robotics Inc.

Neurala

NewtonX

Suivant IT Corporation

Nokia Corporation

Nuance Communications Inc.

OccamzRazor

Omron Adept Technology

Onfido, Oracle Corporation

Panasonic Corporation

Petuum

PointGrab Ltd.

QlikTech International AB

Qualcomm Incorporated

Rethink Robotics

Rockwell Automation Inc.

Salesforce

Samsung Electronics Co Ltd.

SAP, SAS Institute Inc.

Sentient Technologies Holdings Limited

Siemens AG

Signal Media

SoftBank Robotics Holding Corp.

SparkCognition Inc.

Spatial

Specif.io

Tellmeplus

Tend.ai

Tesla Inc.

Textio

Umbo Computer Vision

Veros Systems Inc.

vPhrase

Wade & Wendy

Wind River Systems Inc.

Woobo.io

Xiaomi Technology Co. Ltd.

XILINX Inc.

Yanu

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/artificial-intelligence-in-sports-market

Segmentation du marché de l’intelligence artificielle dans le sport :

le marché a été divisé par technologie comme suit :

informatique cognitive

vision par ordinateur

analyse de données

décisions en tant que service

apprentissage automatique

du traitement du langage naturel

a été divisé par application en tant que:

Recrutement sportif

Amélioration des performances

Planification de

jeu Tactiques

Prévention des blessures

Le marché a été divisé par déploiement en tant que:

DaaS

aide à la décision

Logiciel

En outre, le rapport de recherche offre des détails sur 5 grandes régions couvertes par l’intelligence artificielle mondiale dans Marché du sport.

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Russie, Royaume-Uni, Allemagne, France, BENELUX, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil, reste du LATAM)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, reste du MEA)

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1755

Merci d’avoir lu le rapport. Notez également que nous proposons la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux adapté.

À propos de nous :

Reports and Data is a market research and consulting firm that provides syndicated research reports, custom research reports and consulting services. Our solutions are uniquely focused on your goal of locating, targeting and analyzing changes in consumer behavior across demographics, across industries and helping customers make a smarter business decision. We offer market intelligence research ensuring relevant, fact-based research across multiple sectors including healthcare, technology, chemicals, power and energy. We are constantly updating our search offerings to ensure that our clients are aware of the latest trends existing in the market.

Contact us:

John W.

Business Development Manager

Direct line: +1-212-710-1370

Email: sales@reportsanddata.com

Reports and data | Web: www.reportsanddata.com

Check out our Upcoming Research Reports @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visit our blog for more industry updates @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Read similar reports by Reports and Data: