L’innovation sera le point d’orgue du marché des moteurs hors-bord entre 2021 et 2031

Intérieurs automobiles : une quête d’élégance

L’industrie automobile est sur un mode élégant, les consommateurs se concentrant sur l’esthétique et la durabilité. En outre, les gens préfèrent l’élégance légère. Généralement, les polymères sont utilisés pour mettre en valeur les intérieurs comme les tableaux de bord, les panneaux de porte, les consoles centrales, etc.

De plus, avec les véhicules de tourisme connaissant une demande exponentielle dans toute l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord, le marché des matériaux d’intérieur automobile devrait connaître une note prodigieuse entre 2021 et 2031. Persistence Market Research a capturé ces détails dans son rapport intitulé « Automotive Marché des matériaux d’intérieur ».

Lancez-vous avec un exemple de rapport sur le marché des matériaux d’intérieur automobile ! https://www.persistencemarketresearch.com/samples/3669

La tendance haut de gamme

Avec les améliorations technologiques en ce qui concerne les techniques de conception et de traitement et les polymères mélangés, les intérieurs en plastique modernes sont là pour donner une sensation « premium ». C’est un fait connu que le cuir, bien que le plus durable, est le plus coûteux et que sa coupe et ses coutures prennent beaucoup plus de temps (surtout par rapport au tissu).

En tant que tel, le cuir artificiel (synthétique) est utilisé par les automobiles en raison de la rentabilité. Parmi les tissus, la laine est préférée en raison de sa polyvalence (capacité d’être teint ainsi que tissée dans une texture de toute sorte). Persistence Market Research s’est assuré d’ajouter ces informations premium dans son rapport mentionné ci-dessus.

Incorporation de nanomatériaux et d’antimicrobiens

Il est intéressant d’apprendre que l’industrie automobile est en train d’incorporer la nanotechnologie à différentes étapes pour développer des matériaux d’intérieur avec une réduction de poids ainsi qu’une efficacité énergétique améliorée. Les nanomatériaux pourraient ainsi être utilisés dans les tapis de coffre, les ceintures de sécurité, les rembourrages et revêtements de sièges, les panneaux intérieurs des montants et des portes, le toit de la cabine, les airbags, les garnitures et les cordons de pneus.

Les textiles dotés de propriétés antimicrobiennes devraient connaître une demande accrue dans l’ensemble de l’industrie automobile car, outre l’élimination des odeurs désagréables, ils contribuent à garantir l’hygiène de l’intérieur de la voiture.

Il convient de noter que l’approche passive basée sur la nanotechnologie utilise des nanoparticules d’argent (Ag) pour être efficace contre une pléthore de bactéries lorsqu’elles sont ajoutées à la surface du textile. Ces facteurs sont expliqués en détail par Persistence Market Research.

Que diriez-vous de réinventer la roue méthodique sur le marché des matériaux d’intérieur automobile ? Basculez vers l’onglet « Méthodologie » ! https://www.persistencemarketresearch.com/methodology/3669

Vitalité des matériaux d’intérieur automobile légers

Les équipementiers doivent se conformer aux réglementations gouvernementales concernant la réduction des émissions de carbone, la sécurité des véhicules et la réduction du poids. L’EPA a confirmé que l’économie de carburant s’améliore de 1 à 2 % pour 100 livres prélevées sur le véhicule. Cela pourrait être pris en charge en rendant la flexibilité de la tapisserie d’ameublement. Cela appelle des matériaux intérieurs plus légers en remplacement du plastique. Persistance Market Research a présenté ces détails et informations à ce sujet dans son rapport.

Comment le marché des matériaux d’intérieur automobile est-il classé?

Le marché mondial des matériaux d’intérieur automobile, par type de matériau, couvre le cuir véritable, le tissu, le cuir synthétique, le composite et le thermoplastique. Par type de véhicule, il s’agit des voitures particulières (sous-compactes, compactes, berlines, intermédiaires, fourgonnettes et de luxe), VHC et VUL. Par application, il s’agit de tapis et de garnitures de pavillon, de panneaux de porte et de garnitures, de ceintures de sécurité et d’airbags, de tableau de bord, etc.

Parmi ceux-ci, le tableau de bord détient la plus grande part de marché. L’utilisation de matériel de véhicule amélioré fait sonner les caisses enregistreuses. Certains gouvernements ont également rendu obligatoires les ceintures de sécurité et les airbags. Persistence Market Research aide à approfondir ici.

Distribution et étendue par région

L’Amérique du Nord devrait rester stable en ce qui concerne le nombre de matériaux d’intérieur automobile en raison du recours à des options haut de gamme aux États-Unis et au Canada. De plus, la demande de véhicules de tourisme est là pour rester. L’Europe devrait se stabiliser sur une note similaire.

Cependant, l’Asie-Pacifique devrait connaître la grandeur du marché des matériaux d’intérieur automobile à l’avenir. Cela pourrait être dû au fait qu’un plus grand nombre de fabricants d’automobiles y installent leurs usines. L’étude de marché sur la persistance est destinée à approfondir la distribution géographique.

Les concurrents

Persistance Market Research a dressé le profil des principaux acteurs comme suit :

Faurecia S.A.

Lear Corporation

Seiren Co., Ltd.

Systèmes de garniture automobile Yanfeng

Toyota Boshoku Corporation

Sage Automotive Interiors, Inc.’

Benecke-Kaliko AG

TPS AutoLeather, Inc.

DK Leather Corporation

Grupo-Antolin Irausa, S.A.

Mayur Uniquoters Ltd.

WOLLSDORF LEDER SCHMIDT & Co.

Adient Plc

TS Tech Co., Ltd.

Magna International Inc.

Tachi-S Co., Ltd.

Aisin Seiki Co., Ltd.

Groupe de fabrication de Guelph

NHK Spring Co., Ltd.

Persistence Market Research est également allé de l’avant avec la liste des développements. Par exemple – Adient Plc, en mai 2018, a annoncé l’ouverture de son usine de tissus au Maroc. Depuis lors, l’usine produit des matériaux de haute qualité pour les sièges automobiles. Les principaux clients sont Nissan, BMW, PSA, Opel et Renault.

Garder un œil sur les acteurs clés du marché des matériaux d’intérieur automobile ? Accédez à « Acheter maintenant » pour déchiffrer l’analyse concurrentielle de notre rapport sur le marché des matériaux d’intérieur automobile ! https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/3669

Dans l’ensemble, le marché mondial des matériaux d’intérieur automobile devrait connaître une refonte majeure au cours de la prochaine décennie – Persistence market Research

À propos de nous : – Étude de marché de persistance

Nous contacter:

Étude de marché persistante

Adresse – 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 États-Unis

Téléphone américain – +1-646-568-7751

États-Unis-Canada Sans frais – +1 800-961-0353

Ventes – sales@persistencemarketresearch.com

Site Web – https://www.persistencemarketresearch.com