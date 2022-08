L’innovation de l’industrie mondiale du marché des équipements de protection balistique pour stimuler la croissance mondiale dans un avenir proche 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de protection balistique était évalué à 13,26 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 11,64 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Un rapport d’étude influent sur le marché des équipements de protection balistique fonctionne comme une solution idéale pour une meilleure compréhension du marché et une forte croissance de l’entreprise. D’énormes efforts ont été déployés et rien n’a été épargné lors de la préparation de ce rapport. Il prend en compte les demandes du public, les compétences et la croissance constante de l’industrie du travail, les rapports dynamiques ou les services de haute protection des données tout en analysant les informations sur le marché. Le rapport sur le marché des équipements de protection balistique contient un chapitre sur le marché mondial et les sociétés alliées avec leurs profils, qui fournit des données importantes concernant leurs informations en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales.

Un rapport complet sur le marché des équipements de protection balistique réfléchit au paysage concurrentiel, ce qui est un autre aspect important de l’analyse du marché. Par conséquent, les mouvements ou actions des principaux acteurs du marché et des marques sont analysés dans ce rapport, qui incluent les développements de produits, les lancements de produits, les acquisitions, les fusions, les coentreprises et les futurs produits aux technologies. La formulation du rapport axée sur les objectifs, la fidélité à la qualité et la transparence de la méthode de recherche ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui rendent ce rapport de marché adoptable en toute confiance. Le rapport d’étude de marché sur les équipements de protection balistique aide définitivement les entreprises à réaliser des réalisations durables en termes de meilleure prise de décision, de génération de revenus, de hiérarchisation des objectifs du marché et d’activité rentable.

Définition du marché

L’équipement de protection balistique est une sorte d’armure personnelle qui propose de protéger le porteur des armes à projectiles, parmi lesquelles différents types d’éclats d’obus et de balles. Il est utilisé pour protéger la personne contre les menaces balistiques. Une protection balistique peut être nécessaire pour les agents chargés de l’application des lois, le personnel militaire ou les civils qui risquent d’être exposés à des blessures balistiques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de protection balistique sont :

BAE Systems (Royaume-Uni)

3M (États-Unis)

Rheinmetall AG (Allemagne)

Ten Cate protecteur (Pays-Bas)

FMS Entreprises Migun LTD. (Israël)

Point Blank Enterprises, Inc. (États-Unis)

DuPont (États-Unis)

Oui (Canada)

Survitec Group Limited (Royaume-Uni)

Armor Works (États-Unis)

Révision militaire (États-Unis)

ArmorSource, LLC (États-Unis)

États du Sud, LLC (États-Unis)

Craig International Ballistics Pty Ltd. (Australie)

Teijin Limited (Japon)

Saab (Suède)

MKU Limited (Inde)

Morgan Advanced Materials (Royaume-Uni)

ELMON (Grèce)

Honeywell International, Inc. (États-Unis)

Permali Gloucester Ltd.UK)

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation des activités terroristes

Les conflits transfrontaliers et les attaques terroristes croissantes ont forcé les agences militaires à acquérir du matériel balistique pour confirmer la sécurité du personnel militaire. Par exemple, en 2019, le gouvernement américain a été contacté par Koninklijke TenCate qui fournit et développe un insert de protection amélioré pour les armes légères (ESAPI). ESAPI est une plaque de traumatologie en céramique qui est utilisée dans les gilets pare-balles pour se protéger des obus perforants à grande vitesse. Ces investissements dans l’approvisionnement en plaques de protection balistique devraient augmenter la croissance du marché mondial de la protection balistique.

Augmentation de l’adoption de matériaux légers et composites

Les armures composites sont plus légères que les armures de protection balistique en métal. Les armures de protection balistique composites sont coûteuses mais plus solides que les autres formes d’armures de protection balistique. Par exemple, la Direction des technologies appliquées à l’aviation de l’armée américaine a développé une mousse métallique composite (CMF). Avec l’Université d’État de Caroline du Nord, le CMF est un métal hautement poreux avec jusqu’à trois fois moins que les armures en tôle d’acier et deux fois plus de poids et de résistance à la chaleur. Cette R&D dans le domaine des matériaux composites pour la protection balistique sera le moteur du marché mondial de la protection balistique.

Croissance influencée par les réglementations gouvernementales

Les réglementations et politiques gouvernementales ont rétabli la responsabilité en cas d’accidents et d’événements dangereux sur les sites. Cela a obligé à prendre des initiatives en dirigeant les équipements et vêtements de protection individuelle dans le cadre de la norme et du standard de l’industrie.

Opportunités

Avancement technologique

Progrès technologiques dans les équipements de protection balistique pour la fabrication d’équipements de protection flexibles, légers et minces. En outre, les progrès croissants des matières premières, par exemple le polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé (UHMWPE) dans les produits balistiques, devraient augmenter la croissance du marché mondial des équipements de protection balistique.

Augmentation de la demande d’équipements légers

Augmenter la demande d’équipements légers grâce auxquels les fabricants utilisent de meilleures matières premières pour réduire le poids des produits balistiques ainsi que l’innovation de l’usure des armures respirantes. Cela devrait générer de nouvelles opportunités pour les participants de l’industrie pour plus d’investissements.

Portée du marché mondial des équipements de protection balistique

Le marché des équipements de protection balistique est segmenté en fonction des matériaux, des produits, de la plate-forme, du niveau de menace, de la technologie et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Matériel

Aramide

Matériaux composites

UHMWPE

Acier

Les autres

Produit

Protection de la tête

Armure souple

Armure dure

Plateforme

Aéroporté

Marin

Terrain

Niveau de menace

Niveau II et Niveau IIA

Niveau III et Niveau IIIA

Niveau IV et supérieur

Technologie

Armure souple

Armure dure

Application

La défense

Commercial

Forces de l’ordre

Sécurité

Les autres

Analyse / aperçus régionaux du marché des équipements de protection balistique

Le marché des équipements de protection balistique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de matériau, utilisateur final et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de protection balistique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la forte demande d’équipements de protection balistique en fibrociment dans la région.

L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison de la présence importante d’acteurs du marché des équipements de protection balistique en fibrociment dans la région. De plus, l’exigence élevée pour la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux stimule également la demande régionale.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponse à la question clé dans le rapport.

Quelles sont les forces et les faiblesses du marché Équipement de protection balistique?

Quels sont les différents canaux de commercialisation et de distribution ?

Quel est le TCAC actuel du marché Équipement de protection balistique?

Quelles sont les opportunités du marché Équipement de protection balistique devant le marché?

Quels sont les principaux concurrents sur le marché des équipements de protection balistique?

Quels sont les principaux résultats de SWOT et des cinq techniques de Porter ?

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché Équipement de protection balistique au cours de la période de prévision?

Table des matières:

Rapport de recherche sur le marché mondial des équipements de protection balistique 2022-2029

Chapitre 1: Aperçu du marché des équipements de protection balistique

Chapitre 2 : Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3: Concurrence sur le marché des équipements de protection balistique par les fabricants

Chapitre 4: Production mondiale de Équipement de protection balistique , revenus (valeur) par région

Chapitre 5 : Approvisionnement mondial en équipement de protection balistique (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 : Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 : Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

Chapitre 11: Analyse des facteurs d’effet sur le marché des équipements de protection balistique

Chapitre 12 : Prévisions du marché mondial des équipements de protection balistique

