L’infrastructure de stockage d’énergie est la clé pour dévoiler le potentiel des énergies renouvelables

L’intégration des technologies de stockage d’énergie pourrait conduire à une transformation révolutionnaire des capacités d’efficacité énergétique du réseau électrique à long terme. Des facteurs tels qu’une augmentation de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et une augmentation de la demande pour stabiliser les besoins en énergie du réseau électrique devraient être les principaux contributeurs à la croissance du secteur de l’énergie. De plus, les progrès récents des technologies de stockage d’énergie ont encouragé l’adoption de sources d’énergie renouvelables par divers utilisateurs finaux résidentiels et commerciaux dans le monde. En conséquence, les investissements dans les technologies et les infrastructures de stockage d’énergie, en particulier dans les technologies des batteries, ont gagné en popularité auprès des principaux investisseurs et organisations gouvernementales.

Le marché des infrastructures de stockage d’énergie devrait atteindre 426,66 milliards de dollars américains d’ici 2028, contre 256,39 millions de dollars américains en 2020 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,7 % de 2021 à 2028. En termes de capacité, le marché devrait atteindre 11 300 mégawatts d’ici 2028 contre 4 400 mégawatts en 2020, enregistrant un TCAC lucratif de 12,8 % de 2021 à 2028 .

Impact du COVID-19 sur le marché des infrastructures de stockage d’énergie

La pandémie de COVID-19 a entraîné des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et la logistique globales du secteur des énergies renouvelables, y compris des industries telles que l’énergie solaire et éolienne. Contrairement à d’autres secteurs, les secteurs des énergies renouvelables dans différents pays n’ont obtenu aucune forme d’aide financière ou d’aide de leurs gouvernements respectifs pendant les périodes de verrouillage prolongées. Par conséquent, le marché des technologies de stockage d’énergie a également chuté en raison d’un manque de demande des sites d’installation d’énergies renouvelables. De plus, les besoins énergétiques ont également fortement diminué au cours des premières étapes du verrouillage. Les restrictions imposées par le gouvernement pour contrôler la propagation du COVID-19 ont également eu un impact négatif profond sur les besoins en solutions de stockage d’énergie. De plus, une baisse de la production manufacturière et industrielle a entraîné une baisse momentanée de la demande d’électricité. De plus, plusieurs gouvernements et entreprises n’ont pas atteint leurs objectifs annuels en matière d’énergie renouvelable pendant la pandémie. Par conséquent, de nombreux pays et organisations internationales ont été contraints de prolonger les délais prédéfinis pour atteindre leurs objectifs et cibles en matière d’énergies renouvelables.

Perspectives stratégiques

Les acteurs opérant sur le marché des infrastructures de stockage d’énergie adoptent des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

En janvier 2022, Hydrostor Inc., une société énergétique canadienne, a reçu des fonds pouvant atteindre 250 millions de dollars américains de Goldman Sachs, une société d’investissement de premier plan, pour le développement d’installations de stockage d’énergie à air comprimé de qualité supérieure aux États-Unis et en Australie dans les années à venir. .

En octobre 2021, le gouvernement américain a annoncé son plan de financement de la recherche basée sur le stockage d’énergie pour dynamiser la chaîne d’approvisionnement des batteries au lithium. La recherche se concentre sur la garantie de la disponibilité des batteries de véhicules électriques ainsi que sur l’amélioration de l’efficacité de l’infrastructure de stockage d’énergie existante. Le ministère de l’Énergie des États-Unis a également annoncé son intention d’établir des partenariats public-privé pour minimiser les lacunes dans la chaîne d’approvisionnement des batteries au lithium dans le pays.

Avancées technologiques et optimisation des coûts pour renforcer le marché des infrastructures de stockage d’énergie

Bien que les technologies de stockage d’énergie existent depuis plus de décennies dans le monde, leur popularité et leur viabilité commerciale ont pris un essor considérable après que les batteries sont devenues une option populaire pour le stockage d’énergie. De plus, une augmentation exponentielle des ventes de véhicules électriques a contribué de manière significative à la demande croissante d’infrastructures de stockage d’énergie basées sur la technologie des batteries. D’autre part, l’importance croissante de la modernisation du réseau pour améliorer la performance globale et l’efficacité du réseau électrique parmi les services publics des économies développées gagne également du terrain. Par la suite, le gouvernement de nombreux pays a alloué des programmes et des fonds spéciaux pour la modernisation de leurs services publics afin d’établir des capacités de stockage d’énergie supérieures dans les années à venir. Alors que les pays continuent d’adopter l’adoption des énergies renouvelables pour une croissance durable dans les années à venir, la technologie des batteries devrait dominer les technologies de stockage d’énergie. Des incitations financières et des politiques attrayantes offertes par les gouvernements, associées à des coûts de production de batteries compétitifs, continuent d’attirer des investissements substantiels sur le marché mondial des infrastructures de stockage d’énergie au cours de la période de prévision. Simultanément, de nombreux acteurs du marché leaders de l’industrie tels que Tesla, Hitachi et Reliance Industries investissent de manière significative dans le développement de solutions de stockage d’énergie à grande échelle.

