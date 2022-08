L’impact du marché du dépistage médical en Europe augmente à un TCAC de 10,8% avec analyse, partage, tendances et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché du dépistage de la santé en Europe a été produit en se concentrant sur plusieurs facteurs du scénario de marché actuel et à venir. Le rapport contient la segmentation du marché la plus détaillée, une analyse systématique des principaux acteurs du marché, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement et des informations sur les nouveaux marchés géographiques. Pour représenter les données statistiques et numériques, divers graphiques et tableaux ont été utilisés dans le rapport, ce qui simplifie la compréhension des faits et des chiffres.

Un rapport international sur le dépistage de la santé en Europe comprend divers segments liés à l’industrie et au marché des soins de santé avec une recherche et une analyse complètes. Celles-ci vont des perspectives de l’industrie en ce qui concerne les facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie qui couvre principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, les opportunités clés, les perspectives d’application et de technologie, les informations régionales ou géographiques, l’analyse au niveau des pays, les clés profils d’entreprise, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise. Toutes les données, faits, chiffres et informations sont étayés par des outils d’analyse renommés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Amenez les affaires au plus haut niveau de croissance avec un rapport d’étude de marché complet sur le dépistage de la santé en Europe.

Téléchargez un exemple de copie PDF de ce rapport pour comprendre la structure du rapport complet (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-health-screening-market

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché européen du dépistage de la santé comprennent:

Sonic Healthcare Limited

Quest Diagnostics Incorporated

Healius Limited

Eurofins Scientific

GRAIL

Exact Sciences Corporation

SYNLAB International GmbH

UNILABS

LabPLUS

BioReference Laboratories

ACM Global Laboratories

Analyse et aperçu du marché clé:

Le marché européen du dépistage médical devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 141 824,23 USD millions d’ici 2028. Le nombre croissant de maladies chroniques, la population gériatrique et la sensibilisation croissante à la détection et au traitement précoces des maladies sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Parcourir le rapport complet avec des faits et des chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-health-screening-market

Portée du marché du dépistage de la santé en Europe et taille du marché

Le marché européen du dépistage médical est segmenté en huit segments notables, qui sont basés sur le type de test, le type d’emballage, le type de panel, le type d’échantillon, la technologie, l’état, les sites de prélèvement d’échantillons et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de test, le marché européen du dépistage de la santé est segmenté en tests de cholestérol, test de diabète, dépistage du cancer, test de contrôle général, MST, test de pression artérielle, etc. En 2021, le segment des tests de cholestérol devrait dominer le marché en raison de la sensibilisation accrue au risque associé à un taux de cholestérol élevé dans la population.

Sur la base du type de forfait, le marché européen du dépistage de la santé est segmenté en dépistage de base, profil des personnes âgées, bilan de santé des femmes, bilan de santé des hommes, bilan cardiaque, bilan du diabète, etc. En 2021, le segment du dépistage médical de base devrait dominer le marché en raison des divers programmes de santé organisés par le gouvernement et par les prestataires de services.

Sur la base du type de panel, le marché européen du dépistage médical est segmenté en panels multi-tests et panels à test unique. En 2021, le segment des panels multi-tests devrait dominer le marché en raison de l’avancement du panel multi-tests pour détecter diverses maladies à un court intervalle de temps.

Sur la base du type d’échantillon, le marché européen du dépistage médical est segmenté en sang, urine, sérum, salive et autres. En 2021, le segment du sang devrait dominer le marché, car le test sanguin peut aider à identifier le fonctionnement des organes tels que le cœur, les reins et le foie, entre autres.

Marché européen du dépistage médical, par région :

le marché européen du dépistage médical est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies sur le type de test, le type d’emballage, le type de panel, le type d’échantillon, la technologie, l’état, les sites de collecte d’échantillons et le canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du dépistage médical en Europe sont la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique et le reste de l’Europe. L’Allemagne dans la région européenne devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de l’approbation des produits de dépistage dans la région européenne et de l’augmentation de la population gériatrique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières : Marché du dépistage médical en Europe

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 Premium Insight

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur le dépistage de la santé en Europe dans le secteur de la santé

7 Marché du dépistage de la santé en Europe, par type de produit

8 Marché du dépistage de la santé en Europe, par modalité

9 Marché du dépistage de la santé en Europe, par type

10 Marché du dépistage de la santé en Europe, par mode

11 Marché du dépistage de la santé en Europe , par utilisateur final

12 Marché du dépistage de la santé en Europe, par géographie

13 Marché du dépistage de la santé en Europe, paysage de l’entreprise

14 Analyse Swot

15 Profils d’entreprise

16 Questionnaire

17 Rapports connexes

Vérifier la table des matières complète avec la liste des tableaux et des figures @ https://www.databridgemarketresearch .com/toc/?dbmr=europe-health-screening-market

Augmentation de la population gériatrique et de l’approbation des produits sur un marché plus vaste Croissance du marché du dépistage médical en

Europe Le marché du dépistage médical en Europe vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie des produits de dépistage avec les ventes de produits, l’impact des progrès, de la technologie et des changements dans scénarios réglementaires avec leur appui au marché du dépistage sanitaire. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du dépistage médical en Europe

Le paysage concurrentiel du marché du dépistage médical en Europe fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit, et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus ne sont liés qu’à l’accent mis par la société sur le marché européen du dépistage médical.

Par exemple,

En septembre 2021, Eurofins Scientific a annoncé que sa filiale Transplant Genomics avait lancé omnigraf, le seul panel biomarché combiné qui fournit l’indication la plus précoce de rejet chez les greffés rénaux. Cela augmentera le portefeuille de produits de la société

. En octobre 2018, Eurofins Scientific a annoncé avoir acquis EnvironeX Group Inc. (EnvironeX), auprès de Marc Hamilton et Persistence Capital Partners. Cela aidera l’entreprise à augmenter ses capacités de test.

Renseignez-vous avant d’acheter ce rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=europe-health-screening-market

Principaux rapports sur les tendances de l’industrie de la santé : –

Marché mondial des intermédiaires API. Marché

mondial des tests biologiques de cellules souches et de thérapie génique. https://www.einpresswire.com/article/577937667/stem-cell-and-gene-therapy-biological-testing-market-set-to-reach-usd-4-538-22-million-with-a- cagr-of-14-87-by-2028

Marché mondial des systèmes de radiochirurgie (dispositifs neurologiques). https://www.einpresswire.com/article/577938483/radiosurgery-systems-neurology-devices-market-detailed-insights-competitive-landscape-and-forecast-by-2028

_

Data Bridge Market Research s’est présentée comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience et des approches intégrées sans précédent. Nous nous engageons à trouver les meilleures opportunités de marché et à promouvoir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge Market Research fournit des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et lance un processus de prise de décision sans effort.

Data Bridge s’efforce de créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Obtenez une personnalisation et une remise sur le rapport en envoyant un e-mail à sopan.gedam@databridgemarketresearch.com. Nous sommes satisfaits de notre taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contactez-nous :

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com