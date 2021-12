L’impact de Covid-19 sur le marché Asie-Pacifique Plastique pour véhicules électriques devrait croître à un TCAC de 19,8% de 2020 à 2027 | Aperçu du marché des entreprises

Le rapport de recherche « Asia Pacific Plastic For Electric Vehicle Market » 2020-2027 publié par Business Market Insights, une remarquable société d’études statistiques intègre des connaissances sur le marché. Le rapport a été élaboré par des experts du marché et des scientifiques expérimentés et compétents. Ils ont enquêté sur la scène sérieuse, la division, le développement géologique et le développement des revenus, de la création et de l’utilisation du marché mondial Asie-Pacifique en plastique pour véhicules électriques et ont inclus le dossier.

Le marché des plastiques pour véhicules électriques en Asie-Pacifique devrait passer de 419,70 millions de dollars US en 2019 à 1753,47 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 19,8 % de 2020 à 2027. De nos jours, les plastiques peuvent être un conducteur électrique et également un isolant. Il joue un rôle unique dans les différentes parties des véhicules électriques. En tant que polymère thermos Plastics, la grande polyvalence et la facilité de moulage des Plastics leur permettent d’être produits sous diverses formes et conceptions adaptées aux exigences du véhicule électrique. Les Plastics pour véhicules électriques ont réduit le poids des véhicules électriques qui offrent une plus grande autonomie entre les recharges. Un certain nombre de plastiques offrent une excellente résistance à la chaleur qui permettent la construction de compartiments de batterie et de systèmes de refroidissement et ne sacrifient pas la durabilité et la sécurité fournies par les véhicules électriques.

Demande d’échantillon de ce rapport d’étude de marché Asie-Pacifique sur le plastique pour véhicules électriques à l’adresse – https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00017232

Certaines des sociétés concurrentes sur le marché Asie-Pacifique du plastique pour véhicules électriques sont BASF SE, Solvay SA, DuPont de Nemours, Inc., The Dow Chemical Company, LG Chem Ltd., Lanxess AG, Sabic, Covestro AG, Asahi Kasei Corporation, Lyondellbasell Industries Holdings BV

Segmentation du marché des plastiques pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

Marché Asie-Pacifique des plastiques pour véhicules électriques par type de plastique

• Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS)

• Polyamide (PA)

• Polycarbonate (PC)

• Polyvinylbutyral

• Polyuréthane (PU)

• Polypropylène (PP)

• Autres

Marché Asie-Pacifique des plastiques pour véhicules électriques par composant

• Tableau de bord

• Des places

• Garniture intérieure

• Tapisserie d’ameublement de voiture

• Pare-chocs

• Autres

Marché Asie-Pacifique des plastiques pour véhicules électriques – par type de véhicule

• VÉB

• PHEV/HEV

Marché Asie-Pacifique des plastiques pour véhicules électriques – par application

• Système de transmission/sous le capot

• Extérieur

• Intérieur

• Éclairage et câblage électrique

Achetez une copie de ce rapport d’étude de marché Asie-Pacifique sur le plastique pour véhicules électriques à l’adresse – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00017232

Le marché Asie-Pacifique du plastique pour véhicules électriques couvre 15 chapitres clés :

Section 1, aperçu de l’industrie du marché Asie-Pacifique du plastique pour véhicules électriques;

Section 2, Classification, spécifications et définition du segment de marché Asie-Pacifique du plastique pour véhicules électriques par régions;

Section 3, Fournisseurs de l’industrie, Processus de fabrication et structure des coûts, Structure de la chaîne, Matière première ;

Section 4, Informations spécialisées et analyse des usines de fabrication de plastique Asie-Pacifique pour véhicules électriques, taux de production limité et commercial, distribution des usines de fabrication, état de la R&D et analyse des sources technologiques ;

Section 5, Analyse complète de l’étude de marché, de la capacité, des ventes et des prix de vente avec le segment de l’entreprise ;

Section 6, Analyse du marché régional qui contient les États-Unis, l’Europe, l’Inde, la Chine, le Japon, la Corée et Taïwan ;

Sections 7 et 8, Analyse du marché des plastiques pour véhicules électriques en Asie-Pacifique par les principaux fabricants, analyse du marché du segment des plastiques pour véhicules électriques en Asie-Pacifique (par type) et (par application);

Section 9, analyse des tendances du marché régional, tendance du marché par type de produit et par application :

Section 10 et 11, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse du type de marketing régional, analyse du type de commerce ;

Section 12, analyse des acheteurs de l’industrie Asie-Pacifique Plastique pour véhicules électriques ;

Section 13, Résultats/Conclusion de la recherche, Canal de bonnes affaires Asie-Pacifique sur le plastique pour véhicules électriques, enquête sur les marchands, les grossistes et les vendeurs ;

Sections 14 et 15, annexe et source d’informations du marché Asie-Pacifique en plastique pour véhicules électriques.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement pour les rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et puissance ; Soins de santé; Fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; Produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

E-Mail ID: sales@businessmarketinsights.com

Web URL: https://www.businessmarketinsights.com/

LinkedIn URL: https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/