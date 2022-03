L’IA sur le marché des technologies financières devrait atteindre 49,33 milliards de dollars d’ici 2028

La demande croissante d’IA dans la fintech en mode de déploiement dans le cloud, associée à des investissements élevés dans la R&D de l’IA dans la fintech, alimente la croissance du marché.

Taille du marché de l’IA dans la fintech – 3 528,1 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 38,50 %, tendances du marché – Augmentation de la demande d’IA dans la fintech dans le segment de la conformité réglementaire.

Le marché mondial IA dans la Fintech devrait atteindre 49,33 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’IA dans la fintech intègre la puissance de calcul et les algorithmes d’apprentissage en profondeur à la technologie financière. Un niveau supérieur de supériorité dans la prise de décision appropriée, un support client automatisé en temps réel, un commerce et une gestion fiables et plus rapides, et une fluidité globale dans le flux de travail sont accumulés avec l’aide de l’intelligence artificielle. La détection de fraude, l’enquête sur les risques de transaction, l’analyse des consommateurs sont quelques-uns des secteurs à fort impact qui ont rajeuni les opérations fintech traditionnelles avec l’IA. L’exigence croissante de l’assistance virtuelle pour le support client dans divers secteurs financiers et les algorithmes d’apprentissage automatique profond pour la gestion d’actifs sont parmi les applications les plus en croissance sur ce marché. Le déploiement du cloud est susceptible de s’enrichir largement en raison du taux d’adoption plus élevé des services basés sur le cloud dans les PME financières.

L’APAC devrait atteindre la croissance la plus rapide d’environ 45,6 % au cours de la période 2019-2026, en raison de son développement important dans l’ingénierie des technologies de l’information, associé à la demande massive d’IA dans les secteurs BFSI et à la prolifération substantielle de la disponibilité d’Internet. L’Inde et la Chine font partie des pays à la croissance la plus rapide en raison de l’immense croissance de leurs secteurs bancaires associée à une augmentation de la clientèle potentielle.

Les principaux participants sont Microsoft, IBM, Nuance Communications, Amazon Web Services, Salesforce.Com, TIBCO Software, Samsung Group, Trifacta Software Inc., Zeitgold GmbH et Suivant IT Corporation.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que l’

utilisation de l’IA dans la gestion d’actifs aide à la modélisation des actifs et à la tarification et à l’inventaire des produits dérivés en fonction de différents portefeuilles d’investissements et de scénarios commerciaux. Citibank a investi dans l’intelligence artificielle pour partager de manière anonyme les portefeuilles des investisseurs, ce qui contribue aux stratégies d’investissement de leurs clients potentiels. Le segment détenait une part de marché de 10,6 % en 2018 et devrait croître à un TCAC de 43,0 % au cours de la période de prévision.

L’assistance virtuelle comprend un support client virtuel perspicace en temps réel basé sur l’IA, qui est capable de répondre à tous les clients, même dans les demandes à volume élevé, avec des solutions significatives à leurs problèmes et requêtes. L’assistance virtuelle est calculée pour atteindre une part de marché de 11,7 %, après avoir augmenté avec le TCAC le plus élevé de 44,8 % tout au long de la période de prévision.

Des services de conseil liés aux tactiques d’engagement des clients, aux réductions de coûts, au développement opérationnel, à l’enquête sur les risques de fluidité et autres sont proposés aux clients. TCS fournit une supervision basée sur l’IA à la facilité bancaire de base, des évaluations de lignes de crédit et des services d’assurance IARD, entre autres, pour les secteurs BFSI. On estime que le segment gagnera une part de marché globale de 17,7% d’ici la fin de la période de prévision.

L’APAC devrait connaître la croissance la plus rapide d’environ 45,6 % tout au long de la période de prévision, en raison de sa forte croissance dans le secteur BFSI couplée à la tendance croissante des services bancaires numériques dans des pays tels que la Chine, l’Inde et le Japon.

L’Europe atteindrait une part de marché de 27,7 % d’ici 2026 et croîtrait à un TCAC de 39,7 % au cours de la période de prévision. Le Royaume-Uni et l’Allemagne ont les joueurs les plus précieux de cette région.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial L’IA sur le marché des technologies financières sur la base du type, du composant, du mode de développement, de l’application et de la région :

Type Outlook (Revenu : USD Billion ; 2018-2028)

Solution

Service

Component Outlook (Revenu : USD Billion ; 2018-2028)

Composant

Outils logiciels

Plates-formes

Services gérés Services de

conseil

Mode de déploiement Perspectives (Revenus : milliards USD ; 2018-2028)

cloud

sur site

Perspectives (Revenus : milliards USD ; 2018-2028)

Gestion des actifs

Enquête sur les risques

Analyse commerciale

Conformité réglementaire

Collecte de données

Analyse prédictive

Assistance virtuelle

Autres Autres



Perspectives régionales (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

