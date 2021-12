L’IA sur le marché de l’imagerie médicale touche de nouveaux niveaux et technologies dans le secteur de la santé d’ici 2028 – Impact de COVID-19 et analyse mondiale par The Insight Partners

L’intelligence artificielle (IA) est un domaine de l’informatique qui permet aux machines d’effectuer des tâches interactives de la même manière que les humains. La reconnaissance vocale, l’apprentissage, la surveillance des données, l’enregistrement des données et d’autres tâches sont tous possibles avec l’IA. L’utilisation de la technologie de l’IA en imagerie médicale permet la capture d’une partie du corps, la visualisation des zones touchées et l’aide au traitement. Les principaux facteurs moteurs de l’IA sur le marché de l’imagerie médicale sont les avancées technologiques dans le secteur des dispositifs médicaux et des soins de santé et l’automatisation croissante dans l’ensemble du secteur.

La recherche professionnelle mondiale « AI in Medical Imaging Market » 2021-2028 est un rapport qui fournit des détails sur la vue d’ensemble de l’industrie, la chaîne industrielle, la taille du marché, la marge brute, les principaux fabricants, les tendances de développement et les prévisions. L’IA dans l’analyse et les perspectives de l’industrie de l’imagerie médicale (2021-2028) analyse le développement de ce marché. Les grandes tendances, les moteurs de croissance ainsi que les problèmes auxquels le marché est confronté sont discutés en détail dans ce rapport.

Acteurs clés du marché de l’IA dans l’imagerie médicale : –

• General Electric

• IBM

• Koninklijke Philips N.V.

• SAMSUNG

• Xilinx

• EchoNous, Inc.

• Enlitic, Inc.

• Siemens Santé GmbH

• Société intel

• NVIDIA Corporation

SEGMENTATION DU MARCHÉ

• Sur la base du produit, le marché est segmenté en systèmes, services et logiciels.

• Sur la base des applications, le marché est segmenté en cardiologie, oncologie, neurologie, gastro-entérologie, musculo-squelettique et autres.

• Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires et centres de diagnostic.

DYNAMIQUE DE MARCHE

Conducteurs:

• Avancées technologiques dans le secteur des dispositifs médicaux et des soins de santé et automatisation croissante dans l’ensemble du secteur.

• Des avantages tels que la détection précoce de la maladie, un diagnostic amélioré, des traitements personnalisés pour les patients devraient créer des opportunités potentielles pour la croissance du marché.

• L’augmentation des dépenses de santé devrait également stimuler la croissance du marché.

Contraintes:

• Cependant, la présence d’un cadre réglementaire incertain, le manque de pénétration de la technologie de l’IA dans certaines économies en développement peuvent constituer un facteur restrictif pour la croissance du marché.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme le gouvernement de différentes régions a déjà annoncé le verrouillage total et la fermeture temporaire des industries, le processus de production global en étant affecté ; ainsi, entraver l’ensemble du marché de l’IA sur l’imagerie médicale à l’échelle mondiale. Ce rapport sur le marché de l’IA dans l’imagerie médicale fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Que comprendra le rapport sur le marché de l’IA dans l’imagerie médicale ?

Dynamique du marché : le rapport partage des informations importantes sur les facteurs d’influence, les moteurs du marché, les défis, les opportunités et les tendances du marché dans le cadre de la dynamique du marché.

Prévisions du marché mondial de l’IA dans l’imagerie médicale : les lecteurs reçoivent des prévisions de production et de revenus pour le marché mondial de l’IA dans l’imagerie médicale, des prévisions de production et de consommation pour les marchés régionaux, des prévisions de production, de revenus et de prix pour le marché mondial par type et des prévisions de consommation pour le marché mondial par application.

L’IA dans la concurrence sur le marché de l’imagerie médicale : dans cette section, le rapport fournit des informations sur la situation et les tendances concurrentielles, notamment les fusions et acquisitions et l’expansion, les parts de marché des principaux acteurs et le taux de concentration du marché. Les lecteurs pourraient également recevoir des informations sur la production, les revenus et les prix moyens des fabricants.

L’IA régionale dans l’analyse du marché de l’imagerie médicale : elle pourrait être divisée en deux sections différentes : une pour l’analyse de la production régionale et l’autre pour l’analyse de la consommation régionale. Ici, les analystes partagent la marge brute, le prix, les revenus, la production, le TCAC et d’autres facteurs qui indiquent la croissance de tous les marchés régionaux étudiés dans le rapport.

Ce rapport fournit une analyse et des prévisions du marché de l’IA dans l’imagerie médicale compte tenu de la valeur et du volume du marché par type, applications et régions pour les cinq prochaines années. Le rapport sur le marché fournit également une nouvelle analyse de faisabilité de projet, les nouveaux entrants, les obstacles de l’industrie, une analyse swot et des suggestions sur de nouveaux investissements de projet dans l’IA sur le marché de l’imagerie médicale.

Table des matières:

L’IA DANS L’IMAGERIE MÉDICALE Rapport de marché 2021

Chapitre 1 -Présentation de l’industrie de l’IA sur le marché de l’imagerie médicale

Chapitre 2-Analyse marketing du marché

Chapitre 3-Données techniques et analyse des plantes du marché

Chapitre 4 : Aperçu du marché global de l’IA dans l’imagerie médicale

Chapitre 5 – Analyse du marché régional

Chapitre 6-Analyse des principaux concurrents de l’IA en imagerie médicale

Chapitre 7-Tendance de développement de l’analyse du marché

Chapitre 8 – L’IA dans l’analyse de type d’imagerie médicale

Chapitre 9 – Conclusion du rapport 2021 sur l’enquête auprès des professionnels du marché mondial de l’IA sur le marché de l’imagerie médicale

Chapitre 10- Annexe

