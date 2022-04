L’IA sur le marché de la découverte de médicaments par chiffre d’affaires mondial de l’industrie, tendance actuelle, taille, part, concurrence, croissance, prix, bénéfice, capacité et prévisions jusqu’en 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché de l’IA dans la découverte de médicaments pour 2030, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

La valeur marchande de l’IA dans la découverte de médicaments enregistrée en 2020 est de 343,78 millions de dollars et des prévisions sont faites sur sa croissance future à un TCAC de 43,24 %

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les secteurs de la santé, des TIC et de la chimie, ce qui créera un vaste marché pour l’ IA dans la découverte de médicaments .

Marché de l’IA dans la découverte de médicaments par composant (logiciel, service), technologie (ML, DL), par application (immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques et autres applications), par utilisateur final (pharmaceutique et biotechnologie, CRO , et centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux), par géographie (Amérique du Nord, Europe, APAC et RoW) Analyse des opportunités mondiales et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

L’intelligence artificielle est la simulation de l’intelligence humaine dans des machines conçues pour penser comme des humains et copier leurs actions. Cela offre également la possibilité de transformer l’industrie pharmaceutique. De nombreux concurrents pharmaceutiques investissent maintenant dans cette technologie à un certain niveau.

Méthodologie de recherche :

Le marché de l’IA dans l’administration de médicaments a été analysé en utilisant la combinaison optimale de sources secondaires et de méthodologie interne, ainsi qu’un mélange irremplaçable d’informations primaires. L’évaluation en temps réel du marché fait partie intégrante de notre méthodologie de dimensionnement et de prévision du marché. Nos experts de l’industrie et notre panel de participants principaux ont aidé à compiler les aspects pertinents avec des estimations paramétriques réalistes pour une étude approfondie. La part de participation des différentes catégories de participants primaires est donnée ci-dessous :

Il y a une augmentation significative du nombre de demandes qui se concentrent sur la cible et la découverte de médicaments, le développement préclinique et clinique et les activités post-approbation. L’IA peut aider à améliorer les taux d’approbation des médicaments, réduire les coûts de développement, la disponibilité rapide des médicaments et aider les patients à se conformer à leurs traitements.

L’IA mondiale sur le marché de la découverte de médicaments connaît une forte demande en raison de son besoin croissant de raccourcir le processus de découverte de médicaments afin d’obtenir plus rapidement des médicaments pour le traitement de diverses maladies incurables et virales. De plus, l’IA joue un rôle important pour comprendre le mécanisme de la maladie en déterminant des biomarqueurs et en créant des données ou des modèles pour le processus de découverte de médicaments qui, à terme, dirigeront le marché au cours des prochaines années.

Pour saisir l’opportunité de diversifier les pipelines de médicaments, les outils de prédiction activés par l’IA peuvent améliorer la vitesse, la précision et les tests précliniques et peuvent également ouvrir de nouvelles pistes de recherche en utilisant des stratégies de R&D plus compétitives. L’incapacité à démontrer la valeur par rapport aux thérapies disponibles est un facteur clé qui entrave la progression des essais cliniques. Trouver de nouveaux créneaux d’avantage concurrentiel pourrait réduire les retraits et améliorer les ventes d’actifs.

Le rapport sur l’IA dans la recherche sur la découverte de médicaments est divisé en segments suivants :

Par composant Services

logiciels Par technologie Apprentissage automatique Apprentissage en profondeur Par application Immuno-oncologie Maladies neurodégénératives Maladies cardiovasculaires Maladies métaboliques Autres applications Par utilisateur final Sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques Organisations de recherche sous contrat Centres de recherche et universitaires et Instituts gouvernementaux

Contrôle requis sur le coût et le temps de la découverte et du développement

de médicaments Exigence exigeante de la médecine de précision

Élargissement des collaborations et des partenariats

intersectoriels Nombre croissant de fauteurs de troubles de la découverte de médicaments IA

L’IA dans la découverte de médicaments a éclairé la productivité des établissements médicaux et, sur la même page, a contribué à renforcer les établissements de soins. Les installations médicales étendues essaient toujours d’opter pour de meilleurs services et les dernières technologies avec un minimum d’espace pour les erreurs. Cette technologie a fixé les procédures de construction de médicaments pour les cas nécessitant une attention médicale spécialisée, ce qui diminue par la suite les risques d’échec ainsi que le coût des procédures de recherche et développement.

Certains des acteurs essentiels dans l’espace de l’IA dans la découverte de médicaments sont les suivants ;

IBM Corporation

Microsoft Corporation

Google Inc.

NVIDIA Corporation

Pfizer, Merck

GSK

Novartis

AstraZeneca

Abbvie

Elli Lilly

Atomwise, Inc

Deep Genomics

Cloud Pharmaceuticals

Exscientia

Cyclica Numerate

Envisagenics

OWKIN

, Inc.

Verge Genomics

Un autre facteur important de réduction du prix des médicaments a poussé les fabricants de médicaments à augmenter la production d’IA pour le marché de la découverte de médicaments. Le fonctionnement efficace de l’IA a réduit le taux d’échec des essais cliniques et a également éliminé le coût de la recherche et du développement de longue durée dans la découverte de médicaments. Un autre facteur qui peut soutenir la croissance prévue de l’IA mondiale pour le marché de la découverte de médicaments est le manque de professionnels de la santé qualifiés.

Actuellement, seul un médicament sur dix est approuvé après des essais cliniques. Principalement à cause du manque d’efficacité et de problèmes de sécurité. Compte tenu du coût croissant de la mise sur le marché d’un médicament, une amélioration d’au moins 10 % de la prédiction de la précision peut permettre d’économiser des milliards de dollars investis dans le développement de médicaments pour l’IA chez les fournisseurs de découverte de médicaments qui compensent à la fois les secteurs résidentiel et commercial. Ainsi, l’amélioration de la précision des prédictions sur l’efficacité et la sécurité des médicaments est hautement nécessaire. Avec un TCAC prévu de 43,24 %, nous avons de nombreuses opportunités à notre disposition et ce rapport aidera à comprendre la dynamique actuelle du marché, l’évolution des besoins et les innovations qui pourraient être nécessaires pour rendre l’expérience utilisateur enrichissante.

Ce rapport serait la base de toute recherche sur l’IA dans la découverte de médicaments, les capacités des fournisseurs, l’analyse SWOT des fournisseurs et le cadre d’analyse des données pour une innovation plus avancée.

Un aperçu des principaux concurrents du marché, de leur parcours et de l’avantage concurrentiel que l’on devrait avoir pour battre les autres acteurs est donné

. Le rapport contient une compréhension des innovations technologiques et des solutions avancées pour l’IA dans la découverte de médicaments.

