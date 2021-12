L’IA Sur Le Marché De La Découverte De Médicaments À Grande Vitesse A Atteint Un TCAC À Deux Chiffres Époustouflant + 40% Avec Des Acteurs Clés Renommés Cloud Pharmaceuticals, Inc., Thérapie au prunellier.

L’IA pour accélérer la découverte de médicaments est attrayante pour la découverte de médicaments car elle applique les capacités de calcul rapide et massive des technologies informatiques du 21e siècle, telles que l’apprentissage automatique, à la comparaison et à l’analyse de données comme le ferait le cerveau humain, mais en une fraction du temps. Dans la découverte de médicaments complexes, l’IA a le potentiel de rendre les processus plus rapides et plus rentables, dans l’espoir de réduire le temps nécessaire à un nouveau médicament pour atteindre le patient. … Dans la pandémie actuelle, l’IA a été utilisée avec succès pour identifier les médicaments potentiels qui pourraient être utilisés pour traiter la Covid-19.

Le marché mondial de l’IA sur les excès de vitesse de drogue devrait atteindre 1 434 millions de dollars d’ici 2027, contre 259 millions de dollars en 2027, à un TCAC de + 40% au cours de la période de prévision 2021 à 2027.

L’intelligence artificielle dans le domaine pharmaceutique fait référence à l’utilisation d’algorithmes automatisés pour effectuer des tâches qui reposent traditionnellement sur l’intelligence humaine. Au cours des cinq dernières années, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique a redéfini la façon dont les scientifiques développent de nouveaux médicaments, s’attaquent à la maladie, etc.

Des chercheurs du MIT ont développé une technique basée sur l’apprentissage automatique pour calculer plus rapidement l’affinité de liaison d’une molécule médicamenteuse (représentée en rose) avec une protéine cible. L’approche donne des calculs précis en une fraction du temps par rapport aux méthodes de pointe précédentes.

Acteurs Clés-

Cloud Pharmaceuticals, Inc.

Thérapie de BlackThorn

Biosymétrie

Cyclique

GNS Santé

Exscientia.

L’IA Mondiale Accélère La Segmentation Du Marché De La Découverte De Médicaments

Par Type de Drogue

Petites Molécules

Grosses Molécules

Par Application

Oncologie

Maladies Infectieuses

Troubles Neurologiques

Maladies Rares

Maladies Métaboliques

Maladies Cardiovasculaires

Autres

Par Utilisateur Final

Sociétés Pharmaceutiques et Biotechnologiques

Organismes de Recherche Sous Contrat

Universitaires et Recherche

Autres

En Offrant

Logiciel

Service

Par Technologie

Apprentissage Automatique

Autres Technologies

Par Région

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique Latine

Moyen-Orient et Afrique

De nombreuses entreprises bien établies du secteur pharmaceutique tirent parti des plates-formes d’IA pour améliorer l’identification et la validation des cibles. Les modèles d’IA aident à accélérer les essais cliniques et à mieux comprendre les maladies.

Voici quelques-unes des principales entreprises collaborant avec l’IA pour accélérer le développement de la découverte de médicaments:

* AstraZeneca a récemment collaboré avec Mila, une société d’apprentissage automatique pour maximiser son potentiel dans la découverte et le développement de médicaments

* Optellum, une entreprise d’IA spécialisée dans la santé pulmonaire, s’est associée à l’Initiative sur le cancer du poumon de Johnson & Johnson pour utiliser sa plate-forme d’aide à la décision clinique basée sur l’IA pour accélérer les développements dans le traitement du cancer du poumon

Géographiquement, l’IA mondiale Pour Accélérer l’analyse du marché de la découverte de médicaments est effectuée pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du Monde. En termes de part de chiffre d’affaires, l’Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial et devrait rester constante au cours de la période de prévision. Cependant, la suprématie de l’Amérique du Nord sera évidemment contestée par le marché de l’Asie-Pacifique.

