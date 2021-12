L’IA et l’IoT sur le Marché Bancaire et Financier En Forte Croissance Avec des Acteurs de Premier Plan : Arimo, EdgeVerve, C3.ai , Diebold Nixdorf

L’intelligence artificielle est l’avenir du secteur bancaire car elle apporte la puissance de l’analyse de données avancée pour lutter contre les transactions frauduleuses et améliorer la conformité. Des fonctionnalités telles que les robots d’intelligence artificielle, les conseillers en paiement numérique et les mécanismes de détection biométrique de la fraude permettent d’améliorer la qualité des services à une clientèle plus large.

Un nouveau rapport a été ajouté par Report Consultant sur l’IA mondiale et l’IoT sur le marché bancaire et financier qui met en lumière les techniques d’examen efficaces. Il fournit une description détaillée de la vision dynamique du marché qui a des perspectives différentes. Ce rapport résume les technologies qui peuvent aider à accélérer la croissance des entreprises dans un avenir proche

Les Meilleures Entreprises de l’IA et de l’IoT sur le marché Bancaire et Financier:

* Arimo

* EdgeVerve

• IA

* Jean-Claude Nixdorf

Le récent rapport sur l’IA et l’IoT sur le marché bancaire et financier est un résumé détaillé des projections de cet espace commercial en tandem avec une évaluation de la segmentation de l’industrie. Le rapport décrit l’IA et l’IoT sur le marché bancaire et financier comme l’un des secteurs verticaux les plus rentables, obtenant une valorisation substantielle à la fin de la durée estimée, tout en enregistrant simultanément un taux de croissance rentable sur la période prévue. Les opportunités d’expansion qui prévalent dans cette activité parallèlement à la portée géographique de l’industrie ont également été énoncées dans le rapport.

Dans Cette Étude, Les Années Considérées Comme Estimant La Taille De L’IA et de l’IoT sur le Marché Bancaire et Financier Sont Les Suivantes:

Année historique : 2015-2020

Année de référence : 2020

Année estimée : 2021

Année de prévision 2021 à 2028

Le rapport est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes de l’industrie, de contributions d’experts de l’industrie et de participants de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macro-économiques et des facteurs directeurs ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs du marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

