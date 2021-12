L’IA dans les stratèges du marché de la psychothérapie et une croissance efficace pour les acteurs clés sur 2021-2027 | Recursion Pharmaceuticals, Inc., Atomwise, Inc., Génomique Profonde Inc

L’intelligence artificielle (IA) change la façon dont les soins de santé mentale sont dispensés. En recueillant des informations diagnostiques, en facilitant le traitement et en examinant le comportement des cliniciens, l’IA conversationnelle est en passe d’avoir un impact sur les approches traditionnelles de la psychothérapie.

Bien que cette transition ne soit pas déconnectée des services professionnels existants, les formulations spécifiques de la collaboration clinicien-IA et des voies de migration entre les formes restent vagues. Dans ce point de vue, nous présentons quatre approches de l’intégration IA-humain dans la prestation de services de santé mentale.

L’IA semble peu susceptible d’atteindre une sophistication technique suffisante pour remplacer les thérapeutes humains de sitôt. Cependant, il n’est pas nécessaire de réussir le test de Turing pour avoir un impact significatif sur les soins de santé mentale.

Un défi plus proche consiste à planifier et à exécuter des tâches collaboratives entre des systèmes d’IA relativement simples et des praticiens humains. Bien que l’IA en santé mentale ait été largement discutée, les formulations spécifiques de la collaboration clinicien-IA et des voies de migration entre les formes restent vagues.

Acteurs Clés

Recursion Pharmaceuticals, Inc. (Recursion Pharmaceuticals) (États-Unis), Atomwise, Inc. (Atomwise) (États-Unis), Deep Genomics Inc. (DeepGenomics) (Canada), Cloud Pharmaceuticals (États-Unis), Welltok, Inc. (Welltok) (États-Unis), Vitagene, Inc. (Vitagene) (États-Unis), Lucina Health, Inc. (LucinaHealth) (États-Unis), Next IT Corp. (NextIt) (États-Unis), Babylon Health (Babylon) (Royaume-Uni), MDLIVE Inc. (MDLive) (États-Unis), Magnea (Suède), Physiq, Inc. (Physiq) (É.-U.), CyrcadiaHealth (É.-U.), Caresyntax Inc.

Dans les quatre approches de l’intégration IA-humain dans la prestation de services de santé mentale, une extrême est l’opinion selon laquelle toute implication de l’IA conversationnelle est déraisonnable, exposant les patients et les fournisseurs à des conséquences involontaires néfastes.

À l’autre extrême, nous explorons comment l’IA conversationnelle peut répondre de manière unique aux besoins d’un patient et surpasser la capacité du clinicien même le plus expérimenté et le plus attentionné en surmontant les barrières bien ancrées à l’accès.

Le rapport fournit une analyse des acteurs clés ainsi que des parts de revenus de l’entreprise afin de donner un aperçu plus large des acteurs du marché de l’IA sur le marché de la psychothérapie.

Le rapport décrit en détail la segmentation du marché en divisant le marché en fonction de son Type, de son Produit, de son Mode de Livraison, de son Matériau, de son utilisateur final et de sa région et est analysé de 2021 à 2027 par valeur et volume. Tous les segments sont évalués en tenant compte des tendances historiques et futures.

Segmentation du Marché

Par Type

o Solutions d’IA

Sur site

 Nuage

o Plateforme d’IA

Cadre d’Apprentissage Automatique

 Interface du Programme d’application

o Services

o Déploiement et intégration

o Soutien et entretien

Par Application Finale

* Analyse des Données des Patients et des Risques

* Soins aux patients Hospitalisés et Gestion des hôpitaux

* Imagerie médicale et Diagnostic

* Gestion du Mode de vie et Surveillance des Patients

* Assistants Virtuels

* Découverte de médicaments

• Recherche

* Robots D’Assistance Sanitaire

* Médecine de Précision

* Salle d’urgence et Chirurgie

* Accessoires portables

* Santé mentale

• Cybersécurité

Par Utilisateur Final

* Hôpitaux et prestataires de soins de santé

• Patients

* Sociétés Pharmaceutiques et Biotechnologiques

* Payeurs de Soins de santé

* Autres (ACO et MCO)

Tous les segments avec les sous-segments dominants et à croissance la plus rapide et les facteurs responsables de ceux-ci sont étudiés et mentionnés dans le rapport.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Principaux Avantages de l’achat d’IA dans le rapport sur le marché de la psychothérapie:

* Pour obtenir une analyse complète du potentiel du marché, des données de croissance et des tendances

* Analyser les tendances concurrentielles actuelles sur le marché et les stratégies utilisées par les acteurs clés pour renforcer leurs activités et leur position de leader sur le marché

* Évaluer les principaux défis et risques du marché et mettre en œuvre des solutions ou des stratégies pour atténuer les risques du marché

* Acquérir une compréhension claire de la portée du marché mondial, du potentiel, des facteurs influant sur la croissance, des contraintes et des opportunités

* Percevoir les perspectives de marché futures et les perspectives de croissance pour les décisions commerciales stratégiques telles que l’expansion géographique ou du portefeuille de produits

• Outre les rapports de syndication, nous proposons également des solutions de recherche et des services de conseil personnalisés pour des besoins commerciaux spécifiques

TOC détaillé de l’IA Mondiale dans le Rapport d’étude de marché de la Psychothérapie-

– IA dans l’Introduction du Marché de la Psychothérapie et Aperçu du Marché

– IA sur le Marché de la Psychothérapie, par Application

– IA dans l’Analyse de la Chaîne de l’Industrie du Marché de la Psychothérapie

– IA sur le Marché de la Psychothérapie, par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– IA Mondiale dans le Statut du Marché de la Psychothérapie et Analyse SWOT par Régions

– Région majeure de l’IA sur le Marché de la Psychothérapie

i) L’IA mondiale dans les Ventes du Marché de la Psychothérapie

ii) Chiffre d’affaires et part de marché de l’IA mondiale en Psychothérapie

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

