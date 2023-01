L’IA dans les investissements futurs du marché de l’agriculture et les à venir avec les tendances

Ce rapport d’étude de marché implique six paramètres majeurs, à savoir l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Le rapport identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché. Ce rapport de marché aide à découvrir les conditions et les tendances générales du marché. Les clients obtiennent des informations et une connaissance inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés respectifs à partir de ce rapport de marché. Ce rapport d’étude de marché aide les entreprises à prendre des décisions intelligentes et à mieux gérer la commercialisation des biens, ce qui conduit finalement à la croissance de l’entreprise.

Différents marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités émergentes sont pris en compte lors de l'étude du marché et de la préparation de ce rapport. Cette étude de marché analyse l'état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l'entrée, les canaux de vente et les distributeurs.

L’attention croissante portée aux avancées technologiques par les principaux acteurs, la gradation croissante des infrastructures existantes avec des systèmes avancés et l’adoption croissante de l’intelligence artificielle, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché agricole. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’ intelligence artificielle (IA) dans l’agriculture affichera un TCAC de 15,54 % pour la période de prévision 2022-2029. Par conséquent, la valeur marchande de l’intelligence artificielle (IA) dans l’agriculture grimperait jusqu’à 3,95 milliards USD d’ici 2029.

Comment l’étude de marché de Data Bridge aide-t-elle à prendre des mesures stratégiques pour l’IA dans les acteurs du marché de l’agriculture?

Les données fournies dans le rapport sur le marché de l’IA dans l’agriculture offrent une analyse complète des tendances importantes de l’industrie. Les acteurs de l’industrie peuvent utiliser ces données pour élaborer des stratégies pour leurs mouvements commerciaux potentiels et gagner des revenus remarquables dans la période à venir.

Le rapport couvre l’analyse des tendances des prix et l’analyse de la chaîne de valeur ainsi que l’analyse de l’offre diversifiée des acteurs du marché. Le principal objectif de ce rapport est d’aider les entreprises à prendre des décisions basées sur les données et à élaborer des stratégies pour leurs mouvements commerciaux.

Principales entreprises opérant aux niveaux régional et mondial :

Hewlett Packard Enterprise Development LP, Cisco Systems, Inc., IBM, Microsoft, Amazon Web Services Inc., Oracle, Google LLC, Broadcom., Descartes Labs, Inc., Wipro Limited., Deere & Company, Granular, Inc., aWhere Inc., The Climate Corporation, Agribotix LLC, Tule Technologies Inc, Prospera Technologies, CropX inc., Harvest CROO Robotics LLC. et FarmBot entre autres

Réponses aux questions clés

Quels sont le marché mondial clé et la part de marché régionale?

Quels sont les segments de marché clés générateurs de revenus ?

Quels sont les facteurs clés qui stimulent et défient la croissance de ce marché ?

Qui sont les principaux fournisseurs du marché et leurs stratégies de croissance ?

Quelles sont les dernières tendances qui influencent la croissance de ce marché ?

Quelles sont les variables influençant la croissance du marché dans les principales régions ?

Quels sont les facteurs qui influencent la croissance du marché parent ?

Segmentation du marché de l’IA sur le marché de l’agriculture:

Sur la base de l’offre, le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans l’agriculture est segmenté en matériel, logiciel, service, intelligence artificielle en tant que service. Le matériel est sous-segmenté en réseau, périphérique de stockage et processeur. Les logiciels sont sous-segmentés en AI Platform et AI Solution. Le service est sous-segmenté en support et maintenance et déploiement et intégration.

Sur la base de la technologie, le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans l’agriculture est segmenté en analyse prédictive, apprentissage automatique et vision par ordinateur.

Sur la base de l’ application , le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans l’agriculture est segmenté en surveillance du bétail, agriculture de précision, robots agricoles, surveillance du bétail, analyse des drones et autres. L’agriculture de précision est sous-segmentée en surveillance du rendement, dépistage des cultures, suivi et prévision météorologiques, cartographie des champs et gestion de l’irrigation. D’autres sont sous-segmentés en applications de serre intelligente, application de pisciculture et gestion des sols. La gestion des sols est en outre sous-segmentée en surveillance des nutriments et surveillance de l’humidité.

Marché mondial de l’IA dans l’agriculture: analyse régionale

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique]

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir des versions de rapport par chapitre ou par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie, etc.

