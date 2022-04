L’IA dans le marché de l’assurance automobile dépasse la taille de 1 047,56 millions de dollars ; Encore de la place pour grandir

Le dernier rapport de veille économique publié sur le marché mondial de l’intelligence artificielle sur l’assurance automobile couvre différents éléments de l’industrie et les tendances de croissance qui aident à prévoir les prévisions du marché. Le rapport permet une évaluation complète des scénarios actuels et futurs en mettant à l’échelle une enquête de haut en bas sur la taille du marché, la part en pourcentage du segment clé et émergent, le développement majeur et les avancées technologiques. En outre, l’enquête statistique élabore des commentaires détaillés sur l’évolution de la dynamique du marché, notamment les moteurs de la croissance du marché, les obstacles et les défis, les opportunités futures et les tendances influentes pour mieux comprendre les perspectives du marché de l’IA dans l’assurance automobile.

Acteurs clés : Ant Financial Services Group Co., Ltd., CCC Information Services Inc., Claim Genius Inc., Clearcover, Inc., Microsoft Corporation, GEICO, ICICI Lombard General Insurance Company Limited., Nauto, Inc., Solaria Labs ( Liberty Mutual Insurance), The Progressive Corporation

L’IA sur le marché de l’assurance automobile représentait 1 047,56 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 20,5 % pour représenter 5 460,88 millions de dollars américains d’ici 2027.

La pénétration croissante des solutions d’intelligence artificielle basées sur le cloud par rapport aux solutions sur site pour diverses fonctions commerciales devrait stimuler la croissance des applications d’intelligence artificielle dans le secteur de l’assurance automobile. Les solutions d’intelligence artificielle sur site sont parfois complexes, coûteuses et difficiles à construire en interne par les entreprises. Toutes les entreprises de taille moyenne, voire dans une certaine mesure même les grandes entreprises, ne trouvent pas possible d’investir dans le développement et le déploiement en interne de technologies d’intelligence artificielle en raison des énormes besoins en infrastructure et en expertise technique.

L’intelligence artificielle transforme le visage de chaque industrie dans le monde en raison de ses capacités révolutionnaires qui pourraient affecter considérablement les performances d’une entreprise. Au cours des dernières années, le secteur de la banque, des services financiers et des assurances (BFSI) a été l’un des plus grands adopteurs de la technologie de l’intelligence artificielle. Dans le scénario actuel, l’automobile opte également pour l’IA. D’autre part, un revenu disponible plus élevé chez les particuliers, le modèle d’achat de véhicules neufs est élevé dans le pays. En lien avec l’augmentation du nombre de véhicules, plusieurs technologies et solutions associées connaissent également une croissance rapide. Ces facteurs ont eu un impact positif sur la croissance de l’IA sur le marché de l’assurance automobile dans la région.

Géographiquement, les régions suivantes ainsi que les marchés nationaux/locaux répertoriés sont entièrement étudiés :

• APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est ensuite segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande , Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

• Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne , République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

• Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

• Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

• MEA(Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Extraits résumés de la table des matières de l' étude de marché mondiale sur l' IA dans l'assurance automobile



1.1 Portée de l’étude

1.2 Guide du rapport de recherche d’Insight Partners

1.3 Segmentation du marché

Points clés à retenir Méthodologie de la recherche

3.1 Couverture

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire

L’IA dans l’assurance automobile – Paysage du marché

4.1 Aperçu du marché

4.2 Analyse PEST

4.3 Analyse de l’écosystème

L’IA sur le marché de l’assurance automobile – Dynamique clé de l’industrie

5.1 Principaux moteurs du marché

5.2 Principales contraintes du marché

5.3 Opportunité de marché clé

5.4 Tendance future 5.5 Analyse d’impact des moteurs et contraintes

…….Suite

