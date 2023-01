L’IA dans le marché de la gestion des actifs financiers 2022 Innovation, technologie future, principales entreprises clés jusqu’en 2030

Ces dernières années, les institutions financières ont adopté la technologie de l’intelligence artificielle (IA) pour gérer leurs actifs financiers et réduire leurs coûts d’exploitation, augmentant ainsi leurs revenus. Plusieurs sociétés fintech et banques déploient rapidement des assistants vocaux et des chatbots pour gérer les interactions avec les clients et résoudre les problèmes (requêtes) avec une implication humaine minimale. Les technologies d’apprentissage automatique, de vision par ordinateur et de reconnaissance vocale sont en demande et un grand nombre d’acquisitions au cours des dernières années ont été associées à ces technologies, et les mêmes technologies domineront les schémas d’investissement dans les années à venir.

Les principaux domaines dans lesquels l’IA pourrait être déployée dans la gestion des actifs financiers comprennent la détection des fraudes, la gestion des finances personnelles et la banque d’investissement. Avec la mise en œuvre de la gestion des actifs financiers, les institutions financières peuvent gérer efficacement leurs actifs financiers et répondre aux attentes de l’évolution du comportement des clients en tirant parti des technologies, notamment l’IA, l’analyse prédictive et l’apprentissage automatique. Cela aidera les organisations dans l’automatisation et améliorera les processus commerciaux, ce qui se traduira par une expérience client améliorée.

Le marché mondial de l’IA dans la gestion des actifs financiers est classé en fonction de la présence de petits et grands fournisseurs diversifiés. Genpact, IBM, Infosys et Synechron sont parmi les principaux fournisseurs augmentant leur empreinte mondiale dans cet espace. Cependant, divers fournisseurs tels qu’IPsoft et Lexalytics sont en concurrence avec eux sur le marché mondial en fournissant des solutions à un prix compétitif avec une offre de produits personnalisée. La croissance du marché est alimentée par les principaux fournisseurs qui concluent des partenariats stratégiques avec des fournisseurs et des fournisseurs tiers de l’écosystème afin d’accroître l’empreinte mondiale et les capacités de service client.

Le traitement du langage naturel (NLP) est la technologie qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial de l’IA dans la gestion des actifs financiers en raison du déploiement croissant de chatbots et d’assistants personnels virtuels dans le secteur bancaire. De plus, la demande croissante d’analyse des sentiments et de gestion d’énormes volumes de contrats stimulera le segment NLP au cours de la période de prévision.

L’analyse des données détient la plus grande part de marché dans le segment des applications du marché mondial de l’IA dans la gestion des actifs financiers, principalement en raison de la disponibilité d’énormes volumes de données générées à partir de plusieurs sources et de la nécessité d’analyser ces ensembles de données pour la prise de décision. Les banques d’investissement mettent en œuvre l’IA dans des domaines tels que les décisions d’investissement, les stratégies d’investissement alternatives, la gestion des fonds spéculatifs et autres.

Selon MRH Research, le marché mondial de l’IA dans la gestion des actifs financiers devrait croître à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision 2022-2030. L’objectif de ce rapport est de définir, décrire, segmenter et prévoir l’IA sur le marché de la gestion des actifs financiers en fonction de la technologie, de l’application et des régions. En outre, le rapport aide les investisseurs en capital-risque à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées. Le rapport est principalement conçu pour fournir aux dirigeants de l’entreprise des informations stratégiquement substantielles sur les concurrents, des analyses de données et des informations sur le marché, le développement et la mise en œuvre d’un plan marketing efficace.

Le marché mondial de l’IA dans la gestion des actifs financiers est classé en trois segments : technologie, application et régions.

La technologie comprend l’analyse prédictive, l’apprentissage automatique, la PNL et autres

L’application comprend les plates-formes conversationnelles, l’analyse des données, les risques et la conformité, l’optimisation du portefeuille, l’automatisation des processus, etc.

Les régions comprennent les Amériques, l’Europe, l’APAC et l’emprise (l’emprise comprend le Moyen-Orient et l’Afrique ; l’APAC comprend l’Asie de l’Est, l’Asie du Sud, l’Asie du Sud-Est et l’Océanie)

Le rapport comprend une analyse des fournisseurs, qui comprend la situation financière, les unités commerciales, les principales priorités commerciales, SWOT, les stratégies commerciales et les opinions.

Le rapport couvre le paysage concurrentiel, qui comprend les fusions et acquisitions, les coentreprises et les collaborations, et l’analyse comparative des concurrents.

Dans la section du profil des fournisseurs, pour les sociétés privées, les informations financières et les revenus des segments seront limités.

Les principaux acteurs proposant l'IA dans la gestion des actifs financiers à travers le monde incluent :

